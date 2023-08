Pastebėjo nepaaiškinamai ryškią šviesą, sklindančią iš Saulės

Daugelį iš Saulės sklindančių gama spindulių iš tiesų sukuria kosminiai spinduliai, t. y. įkrautos dalelės, skriejančios erdvėje neįtikėtinu greičiu. Kai kosminiai spinduliai atsitrenkia į Saulę, jos magnetiniai laukai gali juos apsukti ir nukreipti į Žemę, tačiau šio proceso metu kosminiai spinduliai susiduria su Saulės atmosferoje esančiomis dalelėmis ir sukuria gama spindulius.

Jau maždaug dešimtmetį žinome, kad Saulė skleidžia tam tikrus gama spindulius, kurių energija yra didesnė, nei tikėtasi – tačiau dabar Meksikoje esančios Aukštumų vandens Čerenkovo (angl. High Altitude Water Cherenkov Experiment, HAWC) observatorijos duomenys parodė, kad Saulė skleidžia dar didesnės energijos šviesą.

Mičigano valstybinio universiteto astrodalelių fizikė Mehr Un Nisa ir jos kolegos, išanalizavę daugiau nei šešerius metus trukusius HAWC stebėjimus, nustatė, kad gama spindulių energija yra teraelektronvoltų (TeV) diapazone – t. y. panaši į dalelių, kurios susidaužia Didžiajame hadronų greitintuve, energiją.

„Tai visiškai beprecedentis reiškinys – žmonės nemanė, kad Saulė bus tokia ryški TeV gama spinduliuotėje, – sako M.U. Nisa. – Ši šviesa yra trilijoną kartų energingesnė už įprastos elektros lemputės šviesą“.

Tokios didelės energijos šviesą sunku sukurti – ypač dėl to, kad Saulės magnetinis laukas turėtų visiškai atstumti itin didelės energijos kosminius spindulius. Dėl to turėtų sumažėti tikimybė, kad kosminiai spinduliai, sąveikaudami su Saulės atmosfera, sukurs gama spindulius. Mokslininkai pastebėjo tam tikrų požymių, kad didelės energijos kosminiai spinduliai buvo atstumti per patį Saulės 11 metų magnetinio aktyvumo ciklo piką, tačiau akivaizdu, kad dalis didelės energijos kosminių spindulių turi pasiekti Saulę.

„Atsižvelgiant į tai, ką žinome apie Saulės atmosferą, jos tankį ir magnetinius laukus, skaičiai nesutampa, – sako M.U. Nisa. – Yra egzotiškų idėjų – pavyzdžiui, Saulėje užfiksuota tamsioji materija, kuri gali anihiliuoti ir sukurti daleles, kurios galiausiai galėtų būti išspinduliuotos gama spindulių pavidalu, tačiau kol kas tai tik idėjos“.

Daugelis šių idėjų nesutampa su tuo, ką aptiko HAWC. Pavyzdžiui, bet koks paaiškinimas, susijęs su naujomis Saulėje esančiomis dalelėmis, negalėtų natūraliai sukelti didelės energijos gama spindulių kiekio svyravimų per Saulės ciklą. Tad kaip Saulė sukuria tiek daug didelės energijos šviesos, kol kas išlieka paslaptimi.

Tyrimas skelbiamas žurnale „Physical Review Letters“.

Parengta pagal „New Scientist“.