Įvertino, kiek ateivių civilizacijų gali egzistuoti

Gali būti, kad nemokame ieškoti, mūsų detektoriai per silpni, ar panašios priežastys. Bet gali būti, kad Paukščių Take tų civilizacijų tiesiog nėra, arba jos per toli, arba per retai skleidžia signalus. Laikydami, kad būtent antroji priežastis (ar priežasčių grupė) yra teisinga, grupė mokslininkų įvertino, kiek technologinių signalų gali sklandyti Galaktikoje.

Jie pasitelkė Bajeso statistiką – statistinių dėsnių formuluotę, kuria siekiama įvertinti hipotezės tikėtinumą, padarius tam tikras prielaidas apie nagrinėjamą sistemą ir atsižvelgiant į stebėjimų duomenis.

Laikant, kad civilizacijos Paukščių Take išsidėsčiusios atsitiktinėse vietose ir kad signalus siunčia visomis kryptimis vienodai, gautas rezultatas, jog per šimtą metų paskleidžiami ne daugiau nei 1–5 technologiniai signalai. Tai nereiškia, kad civilizacijų yra 1–5: viena civilizacija gali skleisti keletą signalų, o daugybė civilizacijų gali sėdėti visiškai tyliai. Toks signalų tankis leidžia prognozuoti, jog kurį nors iš jų užfiksuosime po 60–1800 metų.

Ir čia – tik optimistiniu atveju, tikrai gali būti, kad signalų yra ir mažiau. Įmanoma ir tokia situacija, kad mums kol kas tiesiog labai nepasisekė ir ateivių žinutė atkeliaus jau poryt. Visgi optimistinio scenarijaus tikimybė yra mažesnė nei 5 proc. Belieka tikėtis, kad kuri nors iš tyrėjų padarytų prielaidų pasirodys labai neteisinga.

Tyrimo rezultatai publikuojami žurnale „Acta Astronautica“.