Ispanų kuriama apie 300 kvadratinių metrų freska „Vandenynų širdies plakimas“ netrukus papuoš visą devynaukščio, esančio Sausio 13-osios g. 7, sieną ir bus matoma iš toli važiuojant Laisvės prospektu.

Šios freskos, kurios herojai – žuvys ir kiti vandenyno gyventojai, sumanytoja yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Our Fish“. Ji siekia Vilniaus gyventojus, svečius ir aukščiausio lygio sprendimus priimančius žmones pakviesti skirti dėmesio vandenynų ir kitų vandens telkinių apsaugai.

„Pasirinkome Vilnių kaip geriausią vietą freskai, nes tai gimtasis už aplinkosaugą, vandenynus ir žvejybą atsakingo Europos Komisijos nario Virginijaus Sinkevičiaus miestas. Remiame jo ypatingos svarbos misiją atkurti gerą Europos jūrų būklę. Jo uždavinys – atstatyti sveiką žuvų populiacijos lygį ir jūrų ekosistemą – padės užtikrinti ne tik tai, kad vandenynai ir toliau teiktų mums visiems planetoje būtiną deguonies ir maisto kiekį, bet ir tai, kad jie apsaugotų nuo baisiausių klimato krizės padarinių“, – pranešime cituojama programos „Our Fish“ vadovė Rebecca Hubbard.

Jos teigimu, Europos Komisija ruošia veiksmų planą, skirtą žuvininkystės išteklių ir jūrų ekosistemų išsaugojimui.

Freską tapys keturi „Boa Mistura“ komandos nariai. Šių menininkų darbai, daugiausia – didžiuliai spalvoti piešiniai ant pastatų ar gatvių, mirga Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Meksikoje, Kolumbijoje, Brazilijoje, Pietų Afrikoje, Kinijoje ir kitose šalyse.

„Siekėme Vilniuje sukurti simbolį, rodantį supratimą apie būtiną vandenynų apsaugą ir priežiūrą. Tai – širdis, sudaryta iš įvairių jūrų gyvybės rūšių. Ji mums primena, kad kiekvienas širdies dūžis yra kilęs iš jūros dugno, todėl saugoti ir rūpintis jūrų biologine įvairove yra gyvybiškai svarbu“, – sako „Boa Mistura“ kūrėjai.

Freskos apačioje bus nutapytas užrašas „Save the oceans to save the climate“ („Išsaugokime vandenynus, kad išsaugotume klimatą“). Devynaukštis Sausio 13-osios gatvėje pasirinktas dėl strateginės vietos – gero matomumo dideliam gyventojų ir turistų srautui. Netoliese yra judrus prospektas, parduotuvės, „Sodra“, poliklinika. Darbus „Boa Mistura“ komanda planuoja baigti per artimiausias dvi savaites.

Pasak projekto organizatorių, dauguma namo gyventojų buvo sužavėti planuojamu projektu ir entuziastingai jį palaiko.

Tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Our Fish“ dirba siekdama sustabdyti per intensyvius žuvininkystės mastus pasaulyje ir atstatyti sveiką vandenynų ekosistemą.