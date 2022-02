Nacionalinėje dailės galerijoje – Jonui Mekui skirtos knygos pristatymas ir svetingas savaitgalis už 1 eurą

Jono Meko 100-osioms gimimo metinėms paminėti skirta paroda „Jonas Mekas ir Niujorko avangardas“ uždaroma šį savaitgalį. Menotyrininkės Inesos Brašiškės ir kino tyrėjo Luko Brašiškio kuruota paroda pristatė platų Jono Meko (1922–2019) kūrybinės veiklos spektrą, aprėpdama ne tik jo filmus, bet ir intelektinį bei organizacinį darbą, steigiant ir vadovaujant daugybei institucijų bei puoselėjant naują požiūrį į kiną kaip meno rūšį.

Vasario 18–20 dienomis NDG kviečia pasinaudoti paskutine proga pamatyti parodoje eksponuojamus istorinius dokumentus, leidinius ir fotografijas, atskleidžiančius nepaprastai plačią J. Meko veiklą, o taip pat ir pagrindinius jo filmus, kurie pristatomi kartu su artimiausių bendraminčių Amerikos avangardinio kino kūrėjų Gideono Bachmanno, Stano Brakhageʼo, Shirley Clarke, Mayaʼos Deren, Storm de Hirsch, Marie Menken ir Andy Warholo kūriniais.

Vasario 18 d., penktadienį, 17 val. ir 19 d., šeštadienį, 15 val. NDG kviečia ekskursijas po parodą su NDG gidais. Ekskursijos nemokamos, tačiau būtina registracija el. paštu edukacija@ndg.lt.

Savaitgalį, vasario 19 ir 20 dienomis, galerijos bilietas kainuos tik 1 eurą.

Vasario 19 d. 17 val. NDG taip pat kviečia į knygos anglų kalba „Jonas Mekas: The Camera Was Always Running“ (Jonas Mekas: kino kamera visada buvo įjungta) viešą pristatymą. Tai pirmas tokios apimties leidinys, kuriame įvairiapusiškai atskleidžiamas išskirtinis Jono Meko vaidmuo XX a. antrosios pusės Amerikos avangardinio kino istorijoje.

Apie knygą ir J. Meko palikimą diskutuos viena iš knygos sudarytojų, menotyrininkė Inesa Brašiškė, Vilniaus universiteto profesorė, kino ir literatūros tyrinėtoja Natalija Arlauskaitė, menotyrininkė Justina Zubė ir rašytojas, kino kritikas Narius Kairys. Knyga išleista, bendradarbiaujant Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, Žydų muziejui Niujorke ir Jeilio universiteto leidyklai. Knygą sudarė menotyrininkė Inesa Brašiškė, kino tyrėjas Lukas Brašiškis ir menotyrininkė, kuratorė Kelly Taxter.

Renginys nemokamas, tačiau visi renginio dalyviai privalo viso renginio metu dėvėti ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius, priglundančius prie veido ir visiškai dengiančius nosį ir burną.