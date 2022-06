Britų menininko Tom Lovelace serijos „Gyvos nuotraukos“ instaliacija galerijoje „Atletika“

„Repeticijos kambarys“ (angl. Repetition Room) – personalinė Londone įsikūrusio menininko Tom Lovelace paroda, kurioje pristatomi nauji kūrėjo performanso, fotografijos ir video darbai, sukurti atliepiant galerijos pastato – kaip buvusios mokyklos – architektūrą bei istoriją. Ši nauja darbų kolekcija per pastaruosius metus vystėsi daugiausia dėmesio skiriant šios vietos istorijai, o ypač sporto salei kaip bendruomenės būrimo, treniruočių ir sveikatingumo erdvei. Šių kūrybinių tyrinėjimų rezultatas – paroda, žiūrovams atsiverianti kaip fotografija grįsta instaliacija, didelio mastelio nuotraukas eksponuojant ant erdvės sienų ir grindų.

Šiame projekte Lovelace sukūrė takią erdvę, kurioje pristatomi patyriminiai susitikimai, pertraukiantys ir paneigiantys vizualinei kultūrai būdingas įprastas pasyvaus žiūrėjimo tradicijas. „Repeticijos kambaryje“ eksponuojamos nuotraukos skirtos ne tik žiūrėti, bet ir tyrinėti kūnu, judesiu bei prisilietimu. Parodai taip pat buvo sukurti trys gyvi performansai, kuriuose susilieja fotografija ir gimnastikos salės istorijos, susijusios su kolektyviniais judesiais bei pratimais.

„Repeticijos kambarys“ – trečiasis bendras Lovelace ir kuratoriaus bei menininko Pauliaus Petraičio projektas ir naujausia Lovelace serijos „Gyvos nuotraukos“ (angl. Living Pictures), kurioje fotografija ir performansas tyrinėjami įtraukiančiose bei interaktyviose parodų erdvėse, kartotė. Ankstesnės „Gyvų nuotraukų“ instaliacijos buvo įrengtos Nacionaliniame meno muziejuje Rygoje, „Materia“ galerijoje Romoje, Paryžiaus „Geste“ ir įvairiose Londono meno institucijose, įskaitant Nacionalinę galeriją, Van Gogo namus ir galerijas „Sid Motion“ bei „Flowers“.

Tom Lovelace studijavo fotografiją, meno istoriją ir kuratorystę Goldsmito koledže Londone ir Bornmuto menų universitete. Šiuo metu dėsto Karališkajame meno koledže Londone, Kūrybinių menų universitete Farnhame ir Glazgo meno mokykloje. Menininkas yra atlikęs rezidencijas Lunidžianos „Land Art“ (Italija, 2022 m.), Londono „South Bank“ universitete (Jungtinė Karalystė, 2019–2020 m.), Jorkšyro skulptūrų parke (Jungtinė Karalystė, 2017 m.), „Lendi Projects“ (Šveicarija, 2015 m.), projekte „Orhusas – Europos kultūros sostinė“ (Danija, 2013 m.) ir Tarptautiniame Annos Mahler fonde (Italija, 2012 m.).

Paulius Petraitis yra Vilniuje gyvenantis menininkas ir nepriklausomas kuratorius. Savo įvairialypėje praktikoje domisi vaizdų prasmių gamyba platesniame sockultūriniame ir technologiniame kontekste. Petraitis yra leidinio „Too Good to be Photographed“ (2017 m.), kuriame per 47 menininkų kūrinius nagrinėjama fotografija ir nesėkmė, redaktorius. Jis taip pat kuravo Latvijos nacionalinio meno muziejaus grupinę parodą „On Photographic Beings“ (2020 m.), skirtą daugialypiams objektų ir fotografijų santykiams.

Kuratorius: Paulius Petraitis

Performansų dalyviai: Ieva Akelaitytė, Greta Bernotaitė, Viktoras Fedorenko, Saulė Noreikaitė.

Atidarymas ir performansas: 2022 m. birželio 30 d. 19 val., durys atviros nuo 18:30.

Paroda veikia: 2022 m. liepos 1–30 d. trečiadieniais – penktadieniais 16:00–19:00, šeštadieniais 13:00–17:00.

Performansų datos: 2022 m. liepos 14 ir 28 d. 19 val.

Vieta: galerija „Atletika“, Vitebsko g. 21, Vilnius.

