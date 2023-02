Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta karo pabėgėlių portretų paroda „Ne visi“

Parodoje taip pat galima pamatyti jos darbų kūrimo procesą fiksavęs Vytauto V. Landsbergio trumpametražis dokumentinis filmas „Fotosesija“.

Parodos idėjos autorius V. V. Landsbergis prisimena, kad noras surengti tokią parodą gimė 2022 m. rudenį, kai kino festivalio „Scanorama“ metu rodant prieš kelis metus kurtą filmą „Antanas Sutkus. Scenos iš fotografo gyvenimo“, žurnalistai fotografo paklausė, ar dabar filmas būtų kitoks, A. Sutkus nedvejodamas atsakė: „Be abejo. Atsirastų Ukrainos tema.“

Režisierius šią mintį išgirdo. Vystant būsimos parodos idėją A. Sutkus išsakė pageidavimą Ukrainos karo pabėgėlius fotografuoti kartu su jaunesniais kolegomis – A. Morozovu ir T. Kazakevičiumi. Galutinai parodos struktūra susiformavo, kai V.V. Landsbergis sukūrė fotografijų parodą lydintį filmą „Fotosesija“ apie NDG erdvėse vykusius fotografavimo darbus. Filmuojant išgirsti pasakojimai tapo nuotraukas lydinčiais tekstais.

„„Vasario 24-osios ryte mane pažadino mama ir pasakė, kad prasidėjo karas“ – tokiais žodžiais prasideda bemaž visų ukrainiečių vaikų ir paauglių, kuriuos fotografavome, pasakojimai. Beveik visų pasipasakojimai baigiasi fraze – „noriu grįžti ten“ arba „grįšiu, kai tik bus įmanoma“. O jų mamos dirba, išlaiko, palaiko ne tik šiuos, iš karo baisumų išvežtus vaikus, bet ir Ukrainoje likusius artimuosius“, – apie darbų kūrimo procesą pasakoja V. V. Landsbergis.

Be to, fotografas ir anksčiau buvo išreiškęs norą kurti Ukrainos karo pabėgėlių portretus, tačiau to daryti neleido silpna sveikata.

Kontūrus paroda ėmė įgauti tuomet, kai mintimis apie pabėgėlių portretus V. V. Landsbergis pasidalino su Edmundu Jakilaičiu ir „Stiprūs kartu“ komanda. Netrukus prisijungė „Stiprūs kartu“ partneris Lietuvos nacionalinis dailės muziejus (LNDM), kuris suteikė galimybę fotografuoti filmuoti, o vėliau ir eksponuoti darbus NDG.

Antanas Sutkaus pageidavimu, prie jo prisijungė du jaunesni kolegos, vystantys humanistinės fotografijos tradiciją: Artūras Morozovas ir Tadas Kazakevičius.

Fotografavimo procesą fiksavo ir fotografuojamuosius kalbino V. V. Landsbergis – ši medžiaga virto trumpametražiu filmu „Fotosesija“.

Paroda „Ne visi“ Nacionalinėje dailės galerijoje veiks iki kovo 15 d.

Parodos organizatorius – „Stiprūs kartu“, parodos rėmėjai: LNDM ir VšĮ „Antano Sutkaus fotografijų archyvas“.