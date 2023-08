Vilniaus galerijų savaitgalis skelbia aukso amžius

Rugsėjo 7–10 dienomis organizuojamas „Vilniaus galerijų savaitgalis“ jau aštuntus metus miesto gyventojus ir svečius kviečia pažinti mieste veikiančias šiuolaikinio meno erdves, lankyti parodas, susitikti su kūrėjais. Jis tarsi simboliškai pažymi naujo parodų sezono mieste pradžią.

„Šiais metais, kai minime Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, į sostinės meno lauką nusprendėme pažvelgti iš aukso amžių perspektyvos“, – sako „Vilniaus galerijų savaitgalio“ programos kuratorė, Lietuvos dailės istorijos tyrėja, menotyrininkė Indrė Urbelytė.

Programos temą įkvėpė graikų poeto Hesiodo beveik prieš tris tūkstančius metų išpopuliarinta aukso amžiaus idėja, kuri žmonijos vaizduotėje įsitvirtino kaip idealizuotas tobulos ir šlovingos praeities vaizdinys ir niekuomet nesugrįšiantis klestėjimo periodas.

„Šiandien aukso amžiumi dažniausiai apibrėžiamas atitikmenų neturintis ekonominio, socialinio, kultūrinio, meninio gyvenimo pakilimas, iškeliantis miestą į tarptautinį šlovės olimpą. Vilniaus aukso amžiumi laikomas veržlus, tautiškai ir kultūriškai įvairus XVI amžiaus vidurys, o miesto istorinėse klestėjimo sampratose šiandien įkvėpimo ieško ir mūsų atviro bei dinamiško miesto tapatybė“, – teigia programos kuratorė.

Ji įsitikinusi, kad aukso amžių sąvoka neišvengiamai susijusi su žymiai platesnėmis temomis, kurios gali atverti nepažintus Vilniaus kultūrinio gyvenimo klodus. O prarastos idilės reikšmę išplečia mitologizuota istorija, utopiniai erdvėlaikiai ir populiariosios kultūros įvaizdžiai – harmoningu santykiu su gamta ir ramiu gyvenimu žavintys Arkadijos peizažai, nuo nuodėmių išvaduoti Edeno sodai, tinguliu, žemiškaisiais malonumais ir gausybės ragais trykštančios Kokaino (Cockaigne) žemės, socrealistinės saulės maskuojamos skurdo grimasos, hedonistinio džiaugsmo kupini vakarėliai, kančios ir karo akivaizdoje kuriamos vidinės ramybės salos.

„Štai kodėl Vilniaus galerijų savaitgalio temai rinkomės daugiskaitinę aukso amžių formuluotę, atspindinčią talpų nenutrūkstamos mūsų atminties ir vaizduotės tinklą bei galerijose į vieną mazgą susipinančias praeities, dabarties ir ateities vizijas.

„Vilniaus galerijų savaitgalyje“ dalyvaus daugiau nei 30 sostinės meno erdvių. Programos rengėjai meno gerbėjams parengė 3 unikalius ekskursijų maršrutus, kurie sujungs keletą vienoje teritorijoje esančių galerijų bei supažindins su vietovės meno tinklu. Maršrutai bus pritaikyti anglakalbėms ir klausos sutrikimus turinčioms auditorijoms.

Spekuliatyvią ekskursiją, kurioje, plaukiant laivu Nerimi, pasakojama fikcinė Vilniaus meno istorija, rengia Ines Guffroy (Briuselis, Belgija).

Kultūros komplekse SODAS 2123 vyks projektas „Sssh: No Fun At The Seated Discotheque“ – Artūro Baryso-Baro trumpametražių filmų peržiūra. Joje bus galima sutikti projekto autorius Lijaną Siuchiną ir Davidą Ellisą (Londonas, Jungtinė Karalystė).

Galerijų savaitgalio programą papildys tarpdisciplininio menininko Deniso Kolomyckio performansas ir šiuolaikinio šokio atstovės Grėtės Šmitaitės (Berlynas, Vokietija) šokio pasirodymas „Įskilimai“.

„Vilniaus galerijų savaitgalis“ vyks rugsėjo 7–10 dienomis daugiau nei 30-yje miesto kultūros erdvių.