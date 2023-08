Baltijos trienalės prologas „Pasiliki nulyje“: nuo Remigijaus Pačėsos iki Klein

O šiemet, rugpjūčio 26 d., šeštadienį, 16 val., kuratoriai kviečia žiūrovus apsilankyti vienos dienos įvadiniame renginyje „Pasiliki nulyje“ Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT) Vilniuje. Renginio metu vyks performansai ir filmų peržiūros, bus pristatyti įvairūs garso kūriniai, fotografijos ir tekstų intarpai. Šis renginys – užuomina apie 15-osios Baltijos trienalės pagrindinę programą.

Dalį šių metų renginio programos sudarys eksperimentinis kinas. LNDT bus pristatomas užburiantis dviejų dalių 16 mm juosta filmuotas amerikiečių menininkės Betzy Bromberg, eksperimentinį kiną kuriančios dar nuo 1976 m., filmas „Ištaigus miegas“ („Voluptuous sleep“, 2011 m.). Šį filmą „New York Times“ (Manohla Dargis) ir „Indiewire“ (Andrea Picard) įtraukė į geriausių 2011 m. filmų sąrašus.

Kartu bus rodomi ir keli menininkės Margaret Raspé filmai. 2023 m. pavasarį Berlyno meno centre „Haus am Waldsee“ pristatyta pirma išsami Raspé kūrinių retrospektyva. Kūrėjų gretas prologo metu papildys ir iš Velso kilusio menininko Jameso Richardso, atstovavusio Velsui 57-ojoje Venecijos bienalėje, 17 min. trukmės vieno kanalo videokūrinys „Gyvenimo savybės: Gyvenimas spinduliuojančiame šaltyje“ („Qualities of Life: Living in the Radiant Cold“, 2022 m.). Menininkas neseniai Vokietijoje gavo prestižinį „Preis der Nationalgalerie 2024“ meno apdovanojimą.

Filmų programą praturtins gyvi pasirodymai. Vienoje gyvenanti ir kurianti pianistė Han-Gyeol Lie, kurios repertuare skamba keturių amžių muzika, nuo baroko iki šiuolaikinių kūrinių, gros Vilniuje su studentais jau išbandytu instrumentu – Lie anksčiau lankėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kaip vizituojanti lektorė. Norvegų choreografė ir menininkė Mette Edvardsen atliks performansą „Be pavadinimo“ („No Title“), kuriuo tyrinėjamas santykis tarp kalbos, realybės, atminties ir laikinumo. Sudėties ir atimties formomis perteikiamas rašymas erdvėje pabrėš efemerišką reiškinių prigimtį, o kartu – skirtį tarp suvokimo ir patyrimo.

Gyvą pasirodymą pirmąkart Lietuvoje surengs ir britų-nigeriečių menininkė ir kompozitorė Klein. Klein garsėja tuo, kad į savo kūrinius kone radikaliai nuosekliai įtraukia klasikinės muzikos, dronų, noizo, repo elementus, jungdama juos avangardiniais metodais ir formomis, semdamasi įkvėpimo ir savitai interpretuodama pop ir hiphopo kultūras. Pasak žurnalo „The Wire“, „daugiau nei akivaizdu, kad tokių menininkių kaip Klein realūs muzikiniai eksperimentai yra esminis ateities muzikinių kompozicijų kūrimo ingredientas“. Tarp pasirodymų žiūrovai bus kviečiami į Emmersono eilėraščių rinkinio „Dainos be muzikos“ („Songs Without Music“) skaitymus.

Dinamiškos programos metu lankytojai turės progą apžiūrėti Vilniuje kuriančių menininkų dueto Seiko ir Casio (Elena Narbutaitė ir Gintaras Didžiapetris) fotografijų ciklą, taip pat dalyvauti lietuvių fotografo Remigijaus Pačėsos nuotraukų leidinio, kurį maketavo Belgijoje gyvenanti grafikos dizainerė Julie Peeters, pristatyme.

Po renginių LNDT trienalės prologas tęsis menininkų Antano Gerliko ir Kotrynos Butautytės kuruojamame muzikai ir menui skirtoje vietoje „Draugų vardai“ (Konstitucijos pr. 12, Vilnius). Belgijoje kuriantis menininkas Koenraad Dedobbelee renginio proga atkurs ir padovanos pavogtą erdvės „Draugų vardai“ durų rankenos kopiją.