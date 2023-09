Parodoje – vizijos, sapnai ir peizažai, kuriuose susitinkame su savo tikruoju Aš

Minimalistinė menininkės kūryba alsuoja rimtimi ir ramybe. Monochrominiai tapybos darbai panardina žiūrovą į savotišką meditatyvią būseną, hipnotizuoja, nugramzdina į giliausius pasąmonės klodus, kuriuose iškyla archajiniai pirmapradžiai vaizdiniai, vizijos ir sapnai, peizažai, kuriuose susitinkame su savo tikruoju Aš. Su savimi.

Agnė Jonkutė (g. 1974 m.) – tarpdisciplininio meno kūrėja, tapytoja, dėstytoja. Menininkė neapsiriboja viena kūrybos sritimi – kuria piešinius, performansus, instaliacijas, videomeną ir fotografiją, dažnai eksperimentuoja su atlikimo technika, o patirtį iš šių sričių perkelia į tapybą.

Parodoje „Nyksmai“ Agnė Jonkutė pasakoja istoriją apie žemę ir žmones, kurie yra kiekvieno mūsų gyvenime ir kurių neprisimename. Apie atmintį, kurią paveldėjame. Kalba apie ilgesį tam, ko net nepažinojome, tačiau tai pasiekia mus per pasąmonę, per lėtai tekantį giminės kraują, per artimųjų pasakojimus, simbolius, daiktus ir nuojautas.

Šioje parodoje – menininkės prosenelių ir jos pačios istorija. Vaizdiniai, tarsi sapniški, atmintyje nykstantys peizažai, ir daiktai paveiksluose ateina iš Jonkutės šeimos istorijos.

Indai kaip šeimos istorijos simboliai – paveldėti iš prosenelių. Vis dar gyvuojantys nebeesančiųjų liudininkai, nebeturintys kas apie juos papasakotų. Nematytos žemės peizažai atgyja iš į Sibirą ištremtų senelių ir ten gimusios menininkės mamos pasakojimų.

Ši paroda – tai bandymai pajausti ir susirinkti nematytos žemės vaizdą. Išgyventi istoriją, kurios nebeįmanoma patirti gyvai, tačiau galima apsaugoti nuo nyksmo per savo pačios kūrybą.

Parodos kuratorė Algė Gudaitytė.

Parodos technikas Rytis Urbakavičius.

Parodos koordinatorė Eglė Kielaitė.

* * *

VVJ meno galerija

Vilniaus mokytojų namai (Vilniaus g. 39)

III – V 12 – 19 val.

VI – VII 12 – 16 val.

www.vvjgalerija.lt