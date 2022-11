Ar Vilnius – jau miręs?

Akmenyje tarp skaičių 1323 ir 1973 esantis brūkšnelis rodo reiškinio (arba žmogaus) amžių, kaip ir antkapiniuose paminkluose. Taigi ar nėra taip, kad nuo 1973 metų Vilnius yra... miręs? Ar nebūtų galima vietoj pašalintų rusiškų raidžių į tą keturkampę įdubą įstatyti naują plokštelę, skirtą Vilniaus 700 metų jubiliejui? Arba gal paaiškinti šio akmens atsiradimo priežastį pagal Gedimino laiškus?

Meras R.Šimašius stebėtinai greitai – per porą dienų – atsiliepė trumpu sakiniu: „Verta dėmesio mintis. Ačiū Jums!“ Taigi tikėkimės, kad šiuos žodžius sostinės vadovybė pasirūpins paversti kūnu iki Vilniaus įkūrimo 700 metų jubiliejaus iškilmių. Dėl to, be abejonės, būtų dėkingas pats Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas bei vilniečiai ir mūsų sostinės svečiai, kurių protėviams buvo skirti valdovo laiškai, kvietę atvykti į mūsų kraštą.

Povilas Sigitas Krivickas yra Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narys