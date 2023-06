Chameleono spalvos – sovietinių agentūrų nuotraukų archyvas ir avangardas

„Chameleono spalvos“ – sovietmečiu garsaus rašytojo Jono Avyžiaus romanas, išleistas 1979 m. Parodos pavadinimas dubliuoja J. Avyžiaus romano pavadinimą. Ši paroda – antroji, kurioje derinami archyvinis ir konceptualusis ekspozicijos naratyvo formavimo principai. Pirmoji paroda vyko 2022 m. birželio–rugpjūčio mėn. Joje eksponuota informacinės tarnybos ELTA 1978–1982 m. fotografijų archyvo dalis ir ano meto avangardinio vaizduojamojo meno pavyzdžiai.

1986–1995 m. laikotarpis simbolizuoja radikalias visuomenines ir kultūrines pervartas nuo postbrežnevinės stagnacijos, Persitvarkymo Sąjūdžio iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, kruvinų Sausio 13-osios įvykių. Galų gale – iki vadinamojo „laukinio kapitalizmo“ siautėjimo.

1986–1990 m. „Eltos“ nuotraukos atstovauja oficialiajai ir tam tikra prasme propagandinei sovietinės Lietuvos kultūrai (nuo 1990 m. „Eltos“ fotoarchyvas bibliotekoje nebekaupiamas). O 1986–1995 m. laikotarpio neformaliojo avangardinio meno pavyzdžiai kiek kitaip, subjektyviau, ironiškiau įprasmina paskutiniuosius sovietmečio metus, kartu tarsi pratęsia jau nepriklausomybės pradžios kapitalizmo laiką su besiformuojančiomis naujomis sociokultūrinėmis mitologemomis.

Parodoje eksponuojami ankstyviausieji fotografės Ramunės Pigagaitės fotografijos darbai (1986–1991), menininko Alekso Andriuškevičiaus konceptualistiniai kūriniai (1988–1991), menininkų Gintaro Znamierowski ir Donato Srogio konceptualizmo (1988–1994) akcijų fotodokumentacijos ir objektai. Taip pat Ramybės Glinskytės ankstyvieji tapybos darbai (1989–1995).

Taigi parodą galima tyrinėti archyviniu arba meniniu žvilgsniu; be to, per žurnalistinę (ir propagandinę) ar estetinę prizmes. Ideologija, socialinė plotmė, subjektyvumas, asmeniškumas ir estetinė plotmė šioje parodoje susipynę, veikia vieni kitus. Oficialiojoje žurnalistinėje fotografijoje galima aptikti savitų estetinių rudimentų, o ano meto neformaliojo meno eksperimentuose (ne)tiesiogiai ryškėja menininkų subjektyvus, netgi dienoraštinis požiūris į tą laiką, o kartu ir sociokultūrinis, iš dalies netgi ideologinis fonas.

Organizatorė – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Parodos kuratorius Kęstutis Šapoka. Dizainerė Vaida Gasiūnaitė. Parodos architektas Gediminas G. Akstinas.

Paroda veiks birželio 29 d. – rugpjūčio 14 d. Nacionalinės bibliotekos Parodų salėje (III a.).