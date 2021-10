„Savų minčių kaliniai“ – septyni Viktoro Franklio principai padeda rasti gyvenimo prasmę

Leidykla „Vaga“ kviečia skaitytojus susipažinti su autorių Alex Pattakos ir Elaine Dundon knyga „Savų minčių kaliniai“: Viktoro Franklio principai, padėsiantys atrasti prasmę gyvenime ir darbe“.

„Išgyvenęs nacių koncentracijos stovyklas per Antrąjį pasaulinį karą, Franklis tapo žinomas dėl įsitikinimo, kad galutinė laisvė pasirinkti savo požiūrį ir atsaką į mus ištikusią situaciją, nepriklausomai nuo to, su kokiais gyvenimo iššūkiais susiduriame, priklauso mums. Frankliui kalint, iš jo buvo atimta daugybė dalykų: žmona, šeima, tapatybė (šią pakeitė numeris), drabužiai, sveikata ir judėjimo laisvė. Tačiau Franklis suvokė, kad nepaisant to, kas dėjosi aplinkui, jis išlaikė gebėjimą pasirinkti, kaip vertins situaciją, o kartu ir savo atsaką į ją.

Franklis suvokė esąs atsakingas už prasmės suradimą susiklosčiusiomis aplinkybėmis ir, svarbiausia, už tai, kad netaptų savų minčių kaliniu. Iš esmės, pasirinkęs nebūti pasyvia aplinkybių auka, jis taikė aktyvų prasmės paieškų metodą. Panašiai ir mes visi turime galimybę reaguoti į pasitaikančius iššūkius, pasitelkdami gebėjimą rasti prasmę“, – teigia knygos autoriai.

„Savų minčių kaliniuose“ skaitytojas susipažins su septyniais esminiais žingsniais, kurių pats Franklis nebuvo suformulavęs, tai, tyrinėdami intelektualinį psichiatro palikimą, padarė knygos autoriai: „Franklis sukūrė logoterapiją – prasme pagrįstą humanistinį psichoterapijos metodą, apimantį daugybę įžvalgų, įskaitant ir laisvę pasirinkti savo požiūrį. Peržiūrėjome gausų Franklio knygų, straipsnių, pranešimų ir susijusių darbų rinkinį ir išskyrėme pagrindinius aspektus, septynis svarbiausius principus, padėsiančius jums surasti prasmę.

„Laisvė pasirinkti savo požiūrį“ – tik vienas iš septynių principų, kuriuos pristatome šioje knygoje. Taip pat pateikiame konceptualų pagrindą ir praktines gaires, kaip nagrinėti jūsų pačių klausimus apie prasmę. Šioje knygoje siekiame įnešti prasmės į darbą ir darbovietę. Darbą apibrėžiame labai plačiai, todėl pateikiamos idėjos tinka daugeliui žmonių: tiek samdomiems darbuotojams, tiek savanoriams; visuose sektoriuose ir srityse dirbantiems žmonėms; individams, pradedantiems darbo paieškas arba naują karjerą; keičiantiems darbus, taip pat pensininkams.

Ši knyga parodo, kaip apskritai veikia Franklio principai, kodėl juos galima pasiekti ir su darbu nesusijusiame kontekste. Pavyzdžiai, istorijos, patarimai, klausimai, iššūkiai ir kitos praktinės priemonės padės jums pritaikyti Franklio idėjas, siekiant surasti savo pačių kelią į prasmę darbe ir asmeniniame gyvenime. <...> Nors kūrybinis Franklio palikimas gausus, savo mokymų jis nesutraukė iki septynių pagrindinių principų. Tai mes suformulavome geriausiai šiuos mokymus atspindinčius septynis principus“, – knygos koncepciją pristato Dr. Alex Pattakos ir Elaine Dundon.

Pagrindiniai gyvenimo prasmės atradimo principai yra šie:

1. Laisvai rinkitės savo požiūrį. Visose situacijose, kad ir kokios jos beviltiškos atrodytų ar iš tikrųjų būtų, jūs visada galite pasirinkti savo požiūrį.

2. Išpildykite savo valią siekti prasmės. Autentiškai atsidėkite prasmingoms vertybėms ir tikslams, kuriuos tik jūs galite įgyvendinti.

3. Aptikite akimirkų prasmę. Tik jūs patys esate atsakingi už savo gyvenimą suvokdami, kad prasmė glūdi visose akimirkose ir prisiimdami atsakomybę už savo išskirtinį egzistencijos audinį.

4. Neveikite prieš save. Nesusitelkite vien į ketinimą ar padarinius, kad jūsų veiksmai neprieštarautų siekiamam rezultatui.

5. Pažvelkite į save iš šalies. Tik žmonės pasižymi gebėjimu pažvelgti į save iš šalies, pasitelkdami išskirtinį žmogišką bruožą – humoro jausmą.

6. Pakeiskite savo dėmesio centrą. Nukreipkite dėmesį nuo probleminės situacijos į ką nors kita ir tobulinkite savo gynybos mechanizmus, padedančius tvarkytis su stresu ir permainomis.

7. Perženkite save. Skleiskite darbe žmogiškumo dvasią, nukreipdami savo dėmesį į ką nors didesnio už save ir pajuskite su tuo ryšį.

„Savų minčių kaliniai“ – tai asmeninę gerovę ugdanti knyga, kurioje detaliai pristatomi kertiniai aspektai, padėsiantys patirti gyvenimo, kaip duotybės, svarbą ir unikalumą. Knygoje gausu situacijų ir pavyzdžių iš skirtingų žmonių gyvenimų. Gyvenimų, kuriuos aptemdė nelaimingi atsitikimai, nusivylimai, traumos, tragiškos netektys, bejėgystės ir beprasmybės laikas. Sunkių gyvenimo momentų neįmanoma išvengti, tačiau knygoje aprašytos istorijos ir požiūrio pasirinkimo galia, padeda įveikti tai, kas iš pradžių atrodo neįveikiama.

„Franklio istorija, kaip jis pats surado motyvacijos gyventi, nepaisydamas siaubingų nacių koncentracijos stovyklų sąlygų – tai palikimas, galintis kiekvienam padėti surasti gilesnę, turtingesnę prasmę savo gyvenime. Mano tikslas ir viltis – jog knyga „Savų minčių kaliniai“ plėtos Franklio idėjas apie prasmę gyvenime ir darbe, taip prisidėdama prie jo transformacinį poveikį turinčio palikimo, kad jis nebūtų pamirštas“, – sako Alex Pattakos.