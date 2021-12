Mirties užkulisiai iš arti

Krematoriumo kasdienybės istorijos

Dvidešimt kelerių Caitlina Doughty – mergina, baigusi viduramžių istorijos studijas universitete, – pasirinko būtent tokį gyvenimo kelią ir per keliolika metų tapo viena žinomiausių mirties kultūros tyrėjų bei knygų apie mirtį autorių JAV.

Leidykla „Liūtai ne avys“ Lietuvos skaitytojams pristato C. Doughty bestselerį „Kai tavo veidas išnyksta dūmuose“. Šioje knygoje autorė išsamiai supažindina su mirties industrijos darbuotojų kasdienybe. Taip pat dalijasi įžvalgomis apie nepagrįstų baimių kupiną šiuolaikinių žmonių santykį su mirtimi.

Apie mirtį su humoru? Taip!

„Mūsų visuomenė neturi vadovėlio, kuriame būtų surašyti nurodymai, kaip numirti, todėl nusprendžiau jį parašyti“, – taip apie savo knygą juokauja C. Doughty. Ji rado puikų būdą šia delikačia tema kalbėti taip, kad žmonės jos įdėmiai klausytųsi.

Knyga parašyta nepakartojamu stiliumi, kuriame dera atvirumas, nuoširdumas, pagarba ir humoras. Tiesa, tai ganėtinai juodas humoras, būdingas storaodžiams mirties industrijos darbuotojams, tačiau jį puikiai įvertino tūkstančiai skaitytojų visame pasaulyje.

Taip pat ir rašytoja Megė Rosoff, teigianti, jog knygą „Kai tavo veidas išnyksta dūmuose“ tiesiog privaloma perskaityti: „Bent jau tam, kad visi prisimintume, jog mankštinimasis, ekologiškas maistas ir plastinės operacijos veikia tik iki tam tikros akimirkos.“ C. Doughty skaitytojus meistriškai įtikina, kad mirties tema išties galima kalbėti su humoru, ir tai geriausias būdas atsikratyti įkyrios mirties baimės.

„Gerosios mirties ordinas“

Šiuolaikiniai žmonės nebesuvokia mirties kaip natūralios gyvenimo dalies – visaip bando ją išstumti iš savo kasdienybės. „Mes taip meistriškai slepiamės nuo mirties, kad atrodo, jog esame pirmoji nemirtingų žmonių karta. Tačiau taip nėra“, – teigia C. Doughty.

Iš kasdienybės išstumtos baimės įgyja itin keistus pavidalus laidotuvių kultūroje. Mirusiųjų kūnai prifarširuojami sintetikos, kad atrodytų it gyvi. Laidojimo kompanijos prikuria begales paslaugų bei prekių, kurios kainuoja didžiulius pinigus ir teršia gamtą, o išlydėjimo ritualui nesuteikia jokios ramybės.

Tačiau C. Doughty ne tik kritikuoja šią situaciją, bet ir siūlo išeitį: iš naujo atrasti tikrą ir ramų ryšį su mirtimi, priimti jos neišvengiamybės faktą. Tam ji įkūrė organizaciją „Gerosios mirties ordinas“ ir savuosius alternatyvius, minimalizmo bei natūralumo idėjomis pagrįstus laidojimo namus Los Andžele.

„Nepamirštama knyga“

Gavinas Francis, The Guardian žurnalistas, „Kai tavo veidas išnyksta dūmuose“ vadina „nepamirštama knyga“. Pasak jo, C. Doughty pirmoji ėmė viešai pasakoti apie „pozityvius mirties momentus“ ir skatinti iš pagrindų permąstyti savo požiūrį į mirtį.

Tai reiškia priimti požiūrį, jog mirtis yra natūrali ir neišvengiama gyvenimo dalis. O nesistengiant mirties išstumti iš savo sąmonės, galima su ja susigyventi. Taip mirtis gali tapti rami ir ne visada priimama vien kaip tragedija.

Apie autorę

Caitlina Doughty – tinklalaidės „Paklausk laidotojos“ vedėja, šiuo metu gyvenanti Los Andžele, JAV, ir vadovaujanti savo laidojimo namams „Clarity Funerals and Cremation“. C. Doughty – organizacijos „Gerosios mirties ordinas“ įkūrėja ir vadovė.

Autorė yra išleidusi bestselerių apie mirties kultūrą: lietuviškai pasirodė knyga „Kai tavo veidas išnyksta dūmuose“, o vertimo dar laukia „Will My Cat Eat My Eyeballs?“ bei „From Here to Eternity“.