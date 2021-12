Atvirai apie Harry ir Meghan: kas slepiasi už skambių antraščių ir gandų?

Į epilogą sudėti Harry ir Meghan interviu Oprah Winfrey, pasitraukimas iš Kanados į Kaliforniją užsidarant sienoms, nuotaikos pirmosiomis savaitėmis kuriantis Montesite ir ieškant savo vietos Los Andželo garsenybių draustinyje, jautrus pasakojimas apie prarastą kūdikį, mažosios Lilibet gimimas, atsisveikinimas su šviesaus atminimo princu Philipu.

Naujausi į pramogų pasaulį bandančio įsilieti princo ir aktorės – kaip sako gandai, ieškančios kelio į politinį olimpą – biografijos puslapiai rašomi akyse. Bet juos gali įvertinti tik prisiminęs pradžią – kaip princas Harry sutiko Meghan Markle.

Kaip ne itin žinoma išsiskyrusi amerikietė atitekėjo į vieną seniausių Europos karališkųjų šeimų.

Kaip feministę, maišytos rasės atstovę ir kovotoją už moterų teises prie altoriaus vedė konservatyvus baltaodis vyras – Velso princas Charlesas.

Dėl ko iš tikro verkė Kembridžo hercogienė ir kas nutiko saugykloje tarp karalienės papuošalų saugotojos Angelos Kelly ir susijaudinusios būsimosios Sasekso hercogienės.

Su herojės palaiminimu

Ištekėjusi už princo Harry, Meghan Markle formaliai yra ne tik Sasekso hercogienė, bet ir princesė pagal vyro titulą. Kaip ir Kembridžo hercogienė Catherine. Kaip ir Vesekso grafienė Sophie.

Nekyla abejonių, kad Meghan patinka turėti titulą, – jos knyga vaikams „Suolelis“ ir oficialūs laiškai pasirašyti titulu.

O Meghan vyras, regis, veržiasi būti tiesiog paprastu vaikinu Eiču – šitaip jį pagal pirmąją vardo raidę H, kuri būtent taip tariama angliškai, praminė sutuoktinė.

2020 metų rugpjūčio 11-ąją pasirodžiusi knyga „Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family“ buvo skubiai verčiama į kitas kalbas ir žadino susidomėjimą dar iki pasirodymo.

Joje atskleidžiamas ne tik daugelio mylimo princo Harry portretas (ar žinojote, kad nesuvokiamai turtingoje ir įtakingoje šeimoje gimęs vaikas dievino pigius plastikinius „Happy Meal“ žaislus?), bet ir sudėtingos rūmų biurokratinės mašinos užkulisiai.

Autoriai – karališkieji korespondentai O.Scobie ir C.Durand – ilgus metus stebėjo porą savo akimis. Be to, rėmėsi begale šaltinių iš artimiausios aplinkos: draugais, padėjėjais, vyresniaisiais rūmininkais ir daugeliu asmenų, priklausančių Saseksų ratui.

Iš pradžių neigta, kad informacija dalijosi hercogienė, – britų karališkosios šeimos nariai oficialiai negali autorizuoti biografijų, tačiau neseniai paaiškėjo, jog Meghan vis dėlto palaimino rankraštį. Tiesiog tai pamiršo. Nieko nepadarysi – net princesės gali skųstis atmintimi.

Ir apskritai, kaip kandžiai sakė Jos Didenybė Elizabeth II, prisiminimai gali skirtis.

Kaip čia neprisiminsi kito biografo ir kitos princesės, su kuria mėgsta lygintis Meghan. Jau legendinis Velso princesės Dianos biografas Andrew Mortonas taip pat tikino vienas pats parašęs knygą „Diana. Tikroji jos istorija“.

Ir tik po princesės žūties paaiškėjo, kad ši atsakė į jo klausimus ir perdavė jam diktofono įrašus.

Šventosios Meghan gyvenimas

„Meghan gauna tai, ko nori Meghan“, – šiuos Harry priskiriamus žodžius hercogienė galėtų išsiuvinėti ant savo vėliavos. O prisiminus jų romano pradžioje sklandžiusią išmintį: „Net jei tau trisdešimt šešeri ir esi išsiskyrusi amerikietė, vis tiek gali gauti savo princą“, aišku, kad ji turi strategiją. Ir taktiką.

„Forbes“ apžvalgininkas „Laisvės paieškas“ taikliai praminė hagiografija – taip vadinama krikščioniškosios istoriografijos sritis, aprašanti ir tirianti šventųjų gyvenimus.

Jei jus domina naujausiųjų laikų karališkosios šeimos istorija, paveikslas nebus išsamus be 350 puslapių O.Scobie ir C.Durand leidinio, iliustruoto nematytomis nuotraukomis. Juolab žurnalistai pasakoja istoriją ne visai taip, kaip ja piktnaudžiavę bulvariniai leidiniai.

O.Durand ir C.Scobie – ne paprasti žurnalistai. Daugiau kaip dešimt metų apie karališkąją šeimą rašantis Omidas – ypač įdomus veikėjas.

Oksforde užaugusiam žavingam vyriškiui keturiasdešimt. Tėvas – škotas, rinkodaros agentūros direktorius, motina – iraniečių kilmės britė, socialinė darbuotoja. Šiuo metu Omidas dirba žurnalo „Harper’s Bazaar“ redaktoriumi konsultantu, veda populiarią ABC televizijos ryto laidą „Good Morning America“.

ABC jis ir susipažino su kolege ir būsima bendraautore Carolyn.

2017 metais O.Scobie buvo vienas iš trijų žurnalistų, pakviestų nušviesti Harry ir Meghan sužadėtuves. Išskirtinės medžiagos, įvairūs šaltiniai, asmeninis veiklumas (kas be ko, ir ištikimybė saviems bei tinkama maišyta kilmė) per porą metų padėjo jam tapti pripažintu karališkuoju reporteriu, Saseksų komandos žiniasklaidoje lyderiu. O pasirodžius „Laisvės paieškoms“ – ir naujuoju A.Mortonu.

Kaip ir princesės Dianos biografas, O.Scobie sulaukia priekaištų dėl per didelio atsidavimo savo herojei. Ir vis tiek yra jai beprotiškai ištikimas. Vienu metu atrodė, kad biografo ir Meghan keliai skiriasi, tačiau O.Scobie ne tik papildė knygą, bet ir pasirodė naujajame BBC dokumentiniame filme „The Princess and the Press“ – žinoma, hercogienės pusėje.

Autoriai tvirtina knygą rašę anaiptol ne gindami Saseksus ar norėdami atskleisti jų požiūrį į karališkosios šeimos žaidimus.

Biografija – pirmiausia dviejų nepriklausomų žurnalistų tyrimas: jie dirbo daugiau kaip su šimtu šaltiniu, ir nors dauguma jų panūdo likti anonimai, nuveiktas įspūdingas darbas.

Antra vertus, interviu populiariam britų žurnalui „Town & Country“ Omidas pabrėžė savo panašumą su Meghan: abu jie maišytos rasės, mėgsta šunis ir „Balenciaga“ bei „Gucci“ mados ženklus.

Tokie skirtingi šaltiniai

O.Scobie ir C.Durand, turėjusi puikių ryšių Bakingamo rūmuose ir tarp senosios gvardijos, sėdo prie knygos du mėnesiai iki garsiųjų vestuvių. Istorija turėjo baigtis 2019-aisiais, sulig poros pirmagimio Archie atsiradimu.

Tačiau puikia uosle apdovanoti žurnalistai anksti pastebėjo, kad karališkojoje šeimoje kažkas ne taip. Vis garsiau įvairūs šaltiniai užsimindavo, kad rūmų jaunavedžius slegia ištaigingas, bet suvaržymų pilnas gyvenimas, o amžinai būti antraisiais numeriais – sunku.

Nuostabiojo ketverto, kaip ilgai vadinti Kembridžo ir Sasekso hercogai, draugystė pasirodė esanti ne širdžių sąjunga, o viešųjų ryšių kūrinys. Regis, Omidas ir Carolyn buvo iš tų nedaugelio žmonių, kurių nenustebino poros sprendimas palikti rūmus.

Beje, pirmiausia jiedu paneigia patį megxito – taip šmaikštuoliai, parodijuodami breksitą, praminė pabėgimą iš rūmų – terminą (neseniai tą patį padarė ir princas Harry, pabrėžęs, kad anaiptol ne Meghan buvusi jo iniciatorė).

Princui seniai buvo pakyrėjęs rūmų gyvenimas ir Meghan buvo veikiau dingstis nei priežastis.

Bulvarinės spaudos ir jos įkaitintos publikos spekuliacijos, kad apsukri amerikietė išplėšė princą iš mylinčios šeimos glėbio, įskaudino hercogienę.

„Šiai šeimai paaukojau gyvenimą. Buvau pasirengusi padaryti, ką tik reikia. Ir štai, kas iš to išėjo. Labai liūdna“, – sakė ji draugei 2020-ųjų kovą, praėjus trims mėnesiams nuo atsisveikinimo su vyresniųjų karališkosios šeimos narių pareigomis.

Tai tik viena nepatogi tiesa, slypinti už skambių žiniasklaidos antraščių ir po pasaulį sklandžiusių gandų.

Kita – naujosios šeimos nemeilė marčiai. Nuo pat pradžių Meghan jautė aristokratų nepagarbą prasčiokei. Vienas iš vyresniųjų karališkosios šeimos narių pavadino Harry išrinktąją „princo šokėja“. Kitas užsiminė padėjėjui apie ją lydintį praeities šleifą.

Aukšto rango rūmininkas kolegai išsitarė, kad Meghan tiesiog nekelia pasitikėjimo. Net darbuotojai nerodė jai pagarbos, nors daugumos jų meilę amerikietė pelnė atida ir paslaugumu, – pavyzdžiui, „Amazon“ užsakiusi dėžutę vienkartinių rankų šildyklių, šaltomis žiemos dienomis eidama pro vartus visada įduodavo porą apsaugininkams.

Kaip išdavystė Harry pasirodė ir brolio patarimas neskubėti – skirti daugiau laiko susipažinti su ta mergina. Žodžiai ta mergina Harry nuskambėjo paniekinamai. Tai buvo visiškai svetima jo pasaulėžiūrai: per dešimt tarnybos kariuomenėje metų, neslegiamas karališkojo stiklo gaubto, jis įprato nevertinti žmonių paskubomis, pagal tartį, išsilavinimą, etninę kilmę ar profesiją.

O.Scobie ir C.Durand nesimėgauja kita bulvarinės spaudos tema – dviejų hercogienių nesutarimais. Catherine ir Meghan buvo ne priešės, veikiau jas mažai kas siejo. Tiesiog santykiai nesusiklostė.

Abi suaugusios moterys turėjo savo tikslų, interesų ir net funkcijų. Juk karališkoji šeima vadinama Firma. Vienu metu santykiai tapo visiškai liguisti – Harry ir Meghan net patikėjo, jog kai kurie šeimos nariai ar įtakingi patarėjai nutekina jų gyvenimo smulkmenas žiniasklaidai.

Biografijoje apstu iki šiol į spaudą nepatekusių detalių apie garsiosios poros santykių pradžią (nė už ką neįtarsite, koks raštas puošė „Soho House“ klubo, kur pirmąkart susitiko Meghan ir Harry, apmušalus). Kelionę į Afriką po trečio pasimatymo. Princą nustebinusį Meghan talentą krauti krepšius ir naudotis Botsvanos krūmeliais. Žinoma, pasakiškas vestuves ir beveik detektyvinę diademų pasirinkimo istoriją.

Jei ne skandalas ir MegHarryExit – galbūt taip tiksliau, – „Laisvės paieškos“ galėtų būti jaudinama, pikantiška ir žaisminga meilės istorija. Prie kurio žanro priskirti ją šiandien – parodys laikas.

Dėl vieno ekspertai sutaria: rami ir informatyvi biografija visus erzina labiau nei bulvarinės spaudos pramanai.

Ištrauka iš knygos „Laisvės paieškos. Harry ir Meghan: šiuolaikinės karališkosios poros istorija“

3

Flirtas laukinėje gamtoje

Šiame skyriuje pasakojama apie Harry ir Meghan pirmą bendrą kelionę į Afriką, į kurią pora išvyko vos po dviejų pasimatymų Londone.



/.../

Tarp visų temų, kurias Harry ir Meghan aptarė tą pirmą vakarą „Soho House“, buvo ir juos akimirksniu suartinusi Afrika. Meghan sakė norinti grįžti ir geriau pažinti žemyną – Harry nepamiršo jos žodžių.

Anot draugės, sutikusi keliauti Meghan buvo sužavėta, bet drauge ir būgštavo, kad „šitaip išvykti – beprotybė“.

„Anksčiau ji nedarė nieko panašaus, – pridūrė ta pati draugė. – Bet per trumpą su Harry praleistą laiką ir kasdienius telefono pokalbius bei žinutes suprato, kad jis – geras žmogus. Ir, žinoma, džentelmenas. Kartais tiesiog reikia leisti viskam tekėti savo vaga – Meghan taip ir pasielgė.“

Atskridusi iš Toronto Meghan su Harry praleido naktį Kensingtono rūmuose – kitą rytą jų laukė vienuolikos valandų skrydis iš Londono į Johanesburgą. Paskui – dvi valandos privačiu lėktuvėliu iki Mauno tarptautinio oro uosto.

Galiausiai pora sportiniu visureigiu nukeliavo šimtą dvidešimt kilometrų A3 nacionaliniu keliu iki vietos, daugelio vadinamos paskutiniu Afrikos Edenu.

Iš visų nepaliestų Afrikos gamtos grožybių Harry labiausiai žavėjo Okavango delta, nuostabi 15 tūkstančių kvadratinių kilometrų pelkėta vietovė Botsvanos centre, viena iš paskutinių laukinių gyvūnų buveinių. Čia jis slapta ir atsivežė Meghan.

Anksčiau princas lankėsi šiame pasaulio krašte su Chelsy – pirmą sykį 2005-aisiais plaukiojo gyventi pritaikyta valtimi „Kubu Queen“, 2009-aisiais praleido tris naktis penkių žvaigždučių „Shakawe River Lodge“ viešbutyje.

Kaip kalbama, romantiškai išvykai su Meghan jis parinko „Meno A Kwena“ (Krokodilo dantis) – safario stovyklą Makgadikgadžio Druskopelkių nacionalinio parko pakraštyje.

Skiriamoje dešimties kilometrų atstumo nuo kitų safario stovykloje (jų reta tame krašte) pora buvo visiškai viena – toli ne tik nuo žiniasklaidos, bet ir nuo turistų.

Viešbučio sieną puošė Harry senelių nuotrauka – 1979 metais karalienė ir princas Philipas viešėjo Botsvanoje su oficialiu vizitu. Ant sienos galėjai pamatyti ir pirmojo Botsvanos prezidento sero Seretse’o Khamos ir jo žmonos baltaodės anglės Ruth Williams fotografiją.

1948 metais susituokusi pora sukėlė skandalą (jos istorija atpasakota 2016-ųjų filme „Jungtinė Karalystė“, kuriame vaidina Davidas Oyelowo’as ir Rosamund Pike).

Harry ir Meghan beveik visą kelionę praleido vienoje iš prabangių palapinių. Gal kiek netikslu vadinti palapine būstą, kuriame svečiams niekuo nereikia rūpintis. Kambariai su dvivietėmis

tikmedžių lovomis ir švelniomis rankų darbo antklodėmis, saugančiomis nuo nakties vėsos, priminė ištaigingą trobelę.

Kiekvienoje palapinėje yra sava terasa ir puikiai įrengtas vonios kambarys su saulės energijos šildomu karštu vandeniu, puikaus slėgio dušais, Egipto medvilnės rankšluosčiais – visi šie patogumai suteikia „Meno A Kwena“ ypatingos prabangos. Po dienos išvykos pora

mėgaudavosi svetingu lizdeliu.

Rytas beveik visada prasidėdavo ankstyvais pusryčiais, patiekiamais terasoje prie numerio: kumpis su kiaušiniais – Harry, vaisiai bei jogurtas Meghan. Jie susikraudavo būtiniausius reikmenis būsimai dienai, pavyzdžiui, virtuvės paruoštas pietų dėžutes. Meghan pasirūpindavo abiem įdėti kremą nuo saulės (ypač jo reikėjo greitai nudegančiam ir dažnai pamirštančiam saugotis karštų spindulių Harry).

Kelias naktis pora praleido toli nuo „Meno A Kwena“ specialiai jai surengtoje išvykoje Makgadikgadžio druskopelkėse. Meghan – patyrusi keliautoja ir drąsi moteris, tačiau, draugės žodžiais, miegoti lauke jai buvę keistoka.

Šaižūs paukščių klyksmai, begemotų niurnėjimas ir kitų gyvūnų balsai vidury nakties trukdė ilsėtis. Įpratęs prie šito Harry buvo tobulas kompanionas.

Reikėtų atleisti Meghan, iš pradžių nepajėgusiai užmigti pačioje laukinio, tolimo Afrikos krašto širdyje. Ji pasirodė universali keliautoja. Be to, į kelionę pasiėmė vieną kuprinę (tiesa, didelę). Jaunos moters gebėjimas planuoti ir susikrauti bagažą išsyk sužavėjo Harry.

Ji visada didžiavosi šiuo talentu – pavyzdžiui, įklodavo tarp drabužių kvapiųjų servetėlių, kad jie išliktų gaivūs. Kad ir kur vyktų, įsidėdavo arbatmedžių aliejaus, gydančio įkandimus, įpjovimus ir spuogus, – ir princas įvertino jos įgūdžius.

Anot poros draugo, „Harry visada patiko, kad Meghan lengvai atsisakydavo prabangos ir gerai jausdavosi gamtoje. Kartą Meghan pajuokavo, kad jos lagaminas visada lengvesnis nei princo“.

Ko gero, būgštavęs, kad atsidurs safaryje su išlepusia Holivudo aktore, Harry buvo maloniai nustebintas jos paprastumo. Žygyje ji valėsi veidą drėgnomis vaikiškomis servetėlėmis ir prireikus tualeto drąsiai žingsniuodavo į mišką.

Ištisas penkias dienas kartu praleidę jauni žmonės geriau pažino vienas kitą ir suprato, kad juos vienija domėjimasis pasauliu ir veržlus būdas.

„Būtent aistra nuotykiams ir dalijimasis įspūdžiais juos taip suartino, – pasakojo artimas poros draugas. – Jie taip džiaugiasi vien kraudamiesi kuprines ir keliaudami tyrinėti pasaulio... Nuoširdžiai tikiu, kad jiems nepritrūks nuotykių.“

Iš Botsvanos Meghan grįžo namo. Harry patraukė į Malavį ir tris savaites talkino organizacijai „African Parks“, besirūpinančiai Afrikos nacionalinių parkų biologine įvairove.

Kartu su savanoriais, veterinarais ir ekspertais Harry prisidėjo prie vieno didžiausių ir reikšmingiausių dramblių perkėlimo projektų istorijoje – buvo perkelti penki šimtai dramblių.

Princas padėjo sėkmingai perkelti dramblių bandas iš Madžetės ir Livondės ir papildyti Nkotakotos gyvūnijos rezervato išteklius.

„Drambliai nebegali laisvai klaidžioti, kaip kadaise – susiduria su bendruomenių priešiškumu ar tampa brakonierių aukomis, yra persekiojami, – teigė jis. – Vis dažniau žmonės ir gyvūnai gali sugyventi skiriami tvorų – tik taip įmanoma pamėginti išsaugoti taiką.“

Gamtosaugininkas, veterinaras daktaras Andre Uysas skrido su Harry sraigtasparniu, kuriuo dramblių šeimos buvo genamos iš miškų į salpą.

Andre saugiai užmigdyti gyvūnai būdavo perkeliami beveik 320 kilometrų į saugesnę vietą, o Harry žymėdavo juos nenuodingais laikinais purškiamaisiais dažais.

„Galima tik žavėtis Harry atsidavimu gamtosaugai. Jo rūpinimasis laukinės gamtos išsaugojimu toks nuoširdus, – sakė Andre. – Harry dirbo taip pat atsidavęs, kaip ir visi kiti. Buvo vienas iš komandos narių.“

Draugė pažymėjo, kad Meghan iš Afrikos grįžo „visiškai sužavėta ir be paliovos šypsojosi“. Jos telefonas buvo pilnas nuotraukų: gamtos vaizdų, nepadailintų pačios nuotraukų, asmenukių su Harry.

Pasak to paties šaltinio, jei Meghan nebūtų reikėję grįžti į Kanadą dirbti, o Harry – į Londoną, „abu mielai būtų praleidę ten visą vasarą“.

Kelionė buvo tokia idiliška ne tik dėl Okavango deltos grožio. Meghan išsitarė, kad jie su Harry daug šnekėjosi apie tai, ką ji retai patikėdavo kitiems.

„Pirmąkart jaučiausi tokia saugi. Ir pirmąkart prisirišau prie kito žmogaus per tokį trumpą laiką“, – prisipažino ji draugei.