Išsami muzikanto Leonardo Coheno biografija siekia įminti jo genialumo mįslę

Knygoje jautriai ir įžvalgiai pasakojama apie žmogų, sukūrusį tokias nepamirštamas dainas kaip „I’m Your Man“, „Hallelujah“, „Dance Me to the End of Love“ ir daug kitų nemarių baladžių.

Vienas svarbiausių ir įtakingiausių mūsų eros menininkų L.Cohenas yra stiprių emocijų ir intelekto žmogus, kuris savo kūryboje nagrinėjo esminius žmogaus gyvenimo aspektus: religiją, galią, seksą, meilę.

L.Cohenas pilnas ir prieštarų: jis ir pamaldus žydas, ir rafinuotas meilužis, ir įšventintas dzenbudistų vienuolis, kurio vardas Jikanas reiškia „paprasta tyla“, nors nei jo gyvenimas buvo paprastas, nei kūryba – tyli.

„Ši knyga, parašyta muzikinės žurnalistikos didmeistrės S.Simmons, yra vienas geriausių būdų pažinti įstabaus kūrėjo istoriją. Perskaičius ją, prikimęs L.Coheno balsas ir jo dainas persmelkusi gyvenimo filosofija pasirodys dar artimesni“, – apie „Tavo žmogų“ sakė muzikos apžvalgininkas Ramūnas Zilnys.

Nors knygų apie L.Coheną angliškai išleista ne viena, būtent šios autorės parašyta biografija vertinama kaip išsamiausia.

Pradėjusi nuo L.Coheno gimtinės Monrealio Kanadoje, muzikos metraštininkė S.Simmons seka jo pėdomis per Londoną ir Idros salą Graikijoje iki šeštojo dešimtmečio Niujorko, kur L.Cohenas pradėjo savo muzikos karjerą.

Pasakojimas vingiuoja atlikėjo kūrybiniu keliu, kuriame buvo ir pasitraukimas iš viešumos dešimtajame dešimtmetį, ir stulbinantis sugrįžimas po penkiolikos metų tylos, užtvirtintas anšlaginiu koncertų turu per pasaulį.

Nesvarbu, ar seka L.Coheną jo kelionėse po Mumbajaus gatveles, ar per daugybės viešbučių kambarius, S.Simmons vienodai dėmesingai tyrinėja kiekvieną sudėtingą, prieštaringą dainininko gyvenimo elementą ir skaitytojams pateikia įžvalgų menininko vizijos, dvasios ir talento portretą.

„L.Cohenas – didis poetas, dainius, padaręs ypatingą įtaką dainos žanrui. Imtis jo biografijos, jo begalinių meilės istorijų, dvasinių ieškojimų, – vadinasi, aiškinti mitą, bandyti perprasti burtininką, genialų fokusininką ar hipnotizuotoją.

Hipnozė – dažnas žodis S.Simmons knygoje. L.Cohenas hipnotizavo aplinkinius, o jo dainos tebehipnotizuoja klausytojus“, – apie knygą atsiliepė Domantas Razauskas, dainų autorius, muzikos apžvalgininkas.