Jameso Joyce‘o „Uliso“ šimtmečiui – Europos miestų Odisėja, kurioje dalyvaus ir Vilnius

Dviejų metų trukmės plataus užmojo kultūros projekte, gavusiame 1,78 mln. eurų vertės programos „Kūrybiška Europa“ dotaciją, dalyvaus 18 visos Europos miestų, įskaitant Vilniaus muziejaus ir „Xwhy / Supratimo agentūros“ vediną Vilnių.

Viena Leopoldo Blumo diena – dveji metai visoje Europoje

Jamesas Joyce‘as savo žymųjį romaną „Ulisas“ rašyti pradėjo Pirmojo pasaulinio karo sukrėtimų ir ispaniškojo gripo epidemijos fone, gyvendamas Trieste bei Ciuriche, o baigė 1922-aisiais Paryžiuje. Tais pačiais metais romanas buvo išleistas. „Uliso“ veiksmas vyksta Joyce‘o gimtajame Dubline, tačiau paskutiniai trys romano žodžiai yra miestų, kuriuose jis pastarąjį rašė ir kuriuose gyveno jau būdamas suaugęs, pavadinimai – Triestas, Ciurichas, Paryžius.

Būtent tai įkvėpė projekto „Ulisas: Europos Odisėja“ formatą – veiksmą, besivystantį skirtinguose Europos miestuose. Savo ruožtu Joyce‘o „Ulisą“ įkvėpė Homero „Odisėja“ – epas, taip pat gimęs dramatiško europietiškos civilizacijos sukrėtimo, dešimtmetį trukusio Trojos karo laikotarpiu. Odisėjo epochos Viduržemio jūros salos dvidešimt pirmajame amžiuje tampa visame žemyne išsibarsčiusiais miestais.

„Projekto autoriai puikiai atskleidė poreikį iš naujo atrasti Joyce‘o „Ulisą“, kaip šiandien itin aktualų visos Europos šedevrą. Projekte sumaniai keliami kompleksiniai socialinės įtraukties, įvairovės ir lyčių lygybės klausimai – visa eilė veiksmų yra skiriama būtent šioms problemoms nagrinėti. Detaliai pristatyta projekto koncepcija, paremta nuoseklia, su Europos kultūros ir literatūros paveldu susijusia dramaturgija, gali tapti pokyčių ir naujovių katalizatoriumi“, – taip projektą įvertino programos „Kūrybiška Europa“ atstovai.

Romanas „Ulisas“ šiandien laikomas vienu esmingiausių Europos kultūros orientyrų. Tarptautinis, tarpdisciplininis projektas susidės iš 14 miestų vyksiančių simpoziumų, atgaivinsiančių šiuolaikinių miestų viešąsias erdves pačiais įvairiausiais demokratiškais būdais. Be to, 18 miestų vyks 30 menininkų mainų rezidencijų, bus parašyta 18 naujų literatūros kūrinių bendrai projekto knygai, kuri bus publikuota 2024-aisiais.

Europos miestai – tarsi skirtingos Odisėjo lankomos salos

Projektas kiekviename iš 18 miestų pagal 18 romano epizodų skleisis chronologine tvarka. 2022-ųjų rugsėjo pabaigoje viskas prasidės Atėnuose, o rudenį veiksmas persikels į Budapeštą, Marselį, Triestą ir Vilnių. 2023 metais renginiai vyks Paryžiuje, Berlyne, Kopenhagoje, San Sebastiane, Kluže, Stambule, Ciuriche, Groningene, Eleusine ir Oulu. Kelionę projektas užbaigs 2024-aisiais Lisabonoje, Dubline ir Londonderyje.

„Europos Odisėja“ Vilniuje nagrinės miesto kaitos temą ir bendruomenių vaidmenį miestui transformuojantis. Pasirinkti trys miesto rajonai – Naujoji Vilnia, Pavilnių regioninis parkas ir Paupys. Projekto metu, kuriant laikinas naujas viešąsias erdves prie Vilnelės, šių rajonų gyventojai bus kviečiami kalbėtis apie skirtingus jų gyvenamosios aplinkos kaitos scenarijus.

„Be galo džiaugiamės galimybe prisidėti prie šio įspūdingo, Jameso Joyce‘o „Ulisą“ mieste rekontekstualizuojančio projekto ir kuruoti vilnietišką Europos Odisėjos dalį. Smagu, kad ryškiausi projekto renginiai – intervencijos mieste – vyks kaip tik 2023 metais, kai švęsime Vilniaus paminėjimo jubiliejų. Ta proga miestas taps viena iš Blumo ir Odisėjo lankomų kultūros salų“, – teigia Vilniaus muziejaus direktorė Rasa Antanavičiūtė.

Tarp organizatorių – ir Vilniaus muziejus bei „Xwhy / Supratimo agentūra“

„Šis projektas Vilniui bus puiki proga kūrybiškai(savi)refleksijai apie miesto kaitą ir miesto gyventojų vaidmenį joje. Esame laimingi, turėdami galimybę šį ambicingą projektą įgyvendinti kartu su Vilniaus muziejumi“, – teigia „Xwhy / Supratimo agentūros“ tyrėja ir visuomenės įtraukimo specialistė Eglė Vitkutė.

Aštuoniolikos miestų partnerių konsorciumą sudaro platus spektras tiek kultūrinėje erdvėje pripažintų, tiek naujai besikuriančių organizacijų. Tarp jų – trys muziejai, trys teatro organizacijos, pilietinis aplinkosaugos projektas, šviesų ir fotografijos festivaliai, dvi vyriausybinės kultūros ir turizmo organizacijos bei nepriklausomi vizualiųjų menų ir kino kūrėjai bei kuratoriai. Projektą inicijavo ir koordinuoja Nyderlandų organizacija „Stichting Brave New World Producties“ kartu su tarptautinius meno festivalius kuruojančia Airijos kultūros įstaiga „Arts Over Borders“.

„Mums buvo didelė garbė kurti projekto viziją ir ieškoti puikių prie projekto skirtinguose miestuose prisidedančių partnerių. Būdami pagrindiniais koordinatoriais be galo džiaugiamės projektu ir visiems partneriams esame be galo dėkingi už jų atsidavimą ir entuziazmą“, – apie projektą atsiliepė „Stichting Brave New World Producties“ vadovė Claudia Woolgar.

„Arts Over Borders“ taip pat džiaugiasi projekto partneriais ir nekantriai laukia jo pradžios: „Jamesui Joyce‘ui miestas buvo tikra civilizacijos saugykla. Viliamės, kad projekto „Ulisas: Europos Odisėja“ kūrybinė kelionė per ateinančius dvejus metus nuvingiuos į plačiąją Europą, kaip kad nuvingiavo ir Homero Odisėjo bei Joyce‘o Leopoldo Bloomo kelionės.“

Išsami informacija apie vilnietiškąją projekto programą bus paskelbta 2022 m. rugsėjį.