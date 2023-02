Vilniaus knygų mugė – atidaryta: lankytojų laukia 500 renginių

Dar praėjusiais metais, kai pirmoji tarptautinės Vilniaus knygų mugės diena sutapo su naujo karo etapo Ukrainoje pradžia, buvo nuspręsta sujungti du svarbius dalykus – 700 Vilniaus metų ir laisvės idėją. Istorinę Vilniaus sukaktį suvokti be Rusijos karo prieš Ukrainą konteksto, be solidarumo su karo išvarginta šalimi ir be visų mūsų laisvės siekio – neįmanoma. Todėl 2023 metų vasario 23–26 dienomis vykstanti Vilniaus knygų mugė šiemet rašo 700 eilučių laisvei.

Ukrainos tema į 2023-uosius tarsi persikėlė iš praėjusių metų, kai popandeminį susitikimo su knygų kūrėjų ir skaitytojų bendruomene džiaugsmą užtemdė pirmąją mugės dieną prasidėjęs Rusijos karas Ukrainoje. Kiekvienas renginys, kiekvienas susitikimas mugėje prasidėdavo ir baigdavosi žodžiais, reiškiančiais palaikymą Ukrainai.

„Knygų mugė skirta publikai. Praėjusiais metais Vilniaus knygų mugė sutapo su karo Ukrainoje pradžia, mes pasiekėme vos 50 proc. rezultato, kurio tikėjomės. 2021 metais knygų mugę sustabdė pandemija. Labai tikimės, kad šie metai bus kitokie – grįšime į senus gerus laikus, į 2020-uosius, kai Vilniaus knygų mugę aplankė daugiau nei 70 000 žmonių. Paskutinį vasario savaitgalį jie rinkosi praleisti tarp knygų, susitikti su kūrėjais ir svarbiais valstybės žmonėmis, dalyvauti diskusijose ir kūrybos dirbtuvėse. Muzikos salė vos sutalpino melomanus“, – kalbėjo Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė, ilgametė Vilniaus knygų mugės organizatorė Lolita Varanavičienė.

Ukrainos rašytojų ir kūrėjų desantas

Šių metų Vilniaus knygų mugėje didelis dėmesys bus skiriamas Ukrainos kūrėjams, Ukrainos literatūrai ir Europos laisvės kovų literatūrai. Mugės rengėjai lankytojus bei svečius kvies į rimtas politines ir visuomenines diskusijas, kuriose dalyvaus žinomi Lietuvos ir užsienio rašytojai, politologai, istorikai bei ekspertai. „Panašu, kad Vilniaus mugė tampa ir gana svarbia Ukrainos kultūrinio gyvenimo dalimi, prie mūsų prisijungė gausios šiandien Lietuvoje gyvenančių, o ir iš kitų šalių atvykusių Ukrainos kūrėjų pajėgos“, – teigė L.Varanavičienė.

Apie tai, kad Vilniaus knygų mugė yra reakcijos į karą bei Ukrainos palaikymo vieta kalba ir mugę organizuojančio Lietuvos kultūros instituto Programų ir projektų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė: „Mums atrodo itin svarbu knygų mugėje suteikti balsą Ukrainai ir jos žmonėms – autoriams, menininkams, literatūros ir leidybos profesionalams, skaitytojams ir apsigyvenusiems Lietuvoje – kad jie galėtų nešti savo žinią ir būti išgirsti“.

Kartu su didžiausio intelektinio renginio Ukrainoje „Knygų arsenalas“ organizatoriais Lietuvos kultūros institutas parengė specialią programą. Ji pagrįsta dialogu tarp Ukrainos ir Lietuvos rašytojų bei intelektualų, šioje programoje netrūks ir renginių vaikams bei jaunimui, ir meno veiksmo, parodų ir net kino.

Šiais metais Vilniaus knygų mugė sulauks daugiau nei 60 svečių iš Ukrainos – rašytojų, poetų, iliustruotojų, žurnalistų, kino režisierių, diplomatų, politikų. Su Ukrainos autoriais ir knygomis mugės lankytojai galės susipažinti Ukrainos stende, kuris įsikurs tarp trečiosios ir ketvirtosios LITEXPO salių. Jį kartu su Lietuvos kultūros institutu įrengė Ukrainos knygų institutas.

Ukrainos knygų institutas į Vilnių atsiveža šūkį „Atkaklumas būti“. Atkaklumas ir nesitaikstymas šiame Ukrainos istorijos etape daugeliui sunkias dienas išgyvenančių šalies piliečių tapo svarbiausiu atskaitos tašku. Ukrainos stendas taps pagrindine mugės vieta, kurioje lankytojai galės susipažinti su ukrainietiškomis knygomis, susitikti su Ukrainos leidėjais ir gauti autorių parašus.

Vasario 24 dieną, 15 valandą, salėje 5.1 vyks karo metinėms paminėti skirtas menininko Eugene Arlovo kino perfomansas „Strička”. Jame bus galima netikėta forma išgirsti ir išvysti jaudinančius nuo karo bėgančių ukrainiečių liudijimus.

Apie Ukrainos įvykius ir žmogaus vietą kare bus kalbama ir dar 2018 metais pradėtame rengti „Medijų forume“. Šių metų forumo tema: kiti karo frontai. Karas Ukrainoje iškėlė daug kultūros lauko skaudulių – ir vakarietiškas mąstymo klišes apie dvasingą ruso sielą, ir vidines baimes, nepasitikėjimą savo kultūros žodžio galia. Medijų forumo tikslas – bendrai diskusijai suburti žinomus rašytojus, autorius, vertėjus, žurnalistus, apžvalgininkus ir visuomeninių organizacijų atstovus kalbėtis apie mūsų ateities trajektorijas, mėginti ieškoti lietuviško žodžio galios, stiprybės ir atsparumo karo akivaizdoje.

Ukrainos poezijos skaitymai, jautrūs Ukrainos pabėgėlių pasakojimai, naujausių lietuvių literatūros vertimų ukrainiečių kalba pristatymas, kūrybinės dirbtuvės ukrainiečių kalba, diskusijos apie skaitymo galią, apie kūrybines iliustracijos praktikas kare, apie tai, kaip literatūroje gimsta svarbios temos, senos ir naujos ukrainiečių rašytojų knygos, susitikimas su viena garsiausių ukrainiečių rašytojų Oksana Zabužko, – šie renginiai laukia mugės lankytojų – ir ukrainiečių, ir lietuvių.

Savo identifikavimo dokumentą pateikę ukrainiečiai į Vilniaus knygų mugę gali patekti nemokamai. Ukrainiečių kalba išleistos knygos mugėje pažymėtos specialiais žymekliais. „Mums, ukrainiečiams, ši mugė bus viena gražiausių pasaulyje, siunčiu didžiulę ukrainiečių padėką už palaikymą, už paramą, mūsų atmintyje tai liks visiems laikams. Rusija griauna ne tik mūsų namus, bet ir mūsų kultūrą, labai svarbu, kad palaikydami mūsų kūrėjus, jūs padedate saugoti mūsų tautos identitetą“, – teigė Ukrainos ambasados trečioji sekretorė Lesia Rožak.

Pokalbiuose ir diskusijose – Vilniaus jubiliejaus akcentas

Šiais metais mugėje vyks apie pusė tūkstančio renginių. Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė teigė, kad Vilniaus knygų mugė grįžta lankytojams ir mugės dalyviams surengusi ypatingai stiprią programą: „Renginių priplanuota įvairiausiam skoniui, atvyksta svečių iš kitų šalių, į Lietuvą grįžta svetur gyvenantys rašytojai, vyks net keletas literatūros apdovanojimų ceremonijų, bus paskelbtos Metų knygos rinkimų nominacijos. Jau dabar girdime skundų, kad geri renginiai mugėje dubliuojasi, tačiau jų yra daugybė!”.

Mugėje itin ryškus 700 jubiliejų švenčiančio Vilniaus akcentas, Vilniui skirta daugiau nei 20 renginių. 2021 metais UNESCO literatūros miestu paskelbtas Vilnius iškart tapo pasaulinio literatūros miestų tinklo dalimi. UNESCO literatūros miestų atstovai mugėje diskutuos apie tai, ką gali literatūrinės organizacijos. Pokalbyje „Civis Vilnensis Sum“ bus diskutuojama apie Vilniaus miesto kultūrinį dydį, gylį ir plotį, o žinomiausi šalies istorikai nagrinės alternatyvią Vilniaus istoriją.

Mugėje skambės ištraukos iš Gedimino laiškų, miesto sukakčiai skirta poezija, knygų pristatymuose ir pokalbiuose bus narstomi Vilniaus vardai, veidai, skoniai architektūra ir interjerai. Lietuvos nacionalinis muziejus pristatys parodos „Aš esu vilnietis“ katalogą, R. Paknio leidykla – Tomo Venclovos „Vilniaus vardai: papildymų knygą“, „Tyto alba“ istorinį Ginos Viliūnės romaną apie Vilnių „Mirtinas arkebuzos šūvis“.

Šeštadienį mugėje bus įteikta tradicinė Vilniaus klubo premija, skatinanti rašytojus pažinti Lietuvos sostinę, populiarinti Vilniaus miesto istoriją, tradicijas, savitumą. Ji šiemet atiteko Dariui Pocevičiui.

R.Elijošaitytė-Kaikarė teigė, kad šiais metais itin aktyvūs kitų šalių literatūros profesionalai: „Atvyko nemažos literatūros profesionalų delegacijos iš Geteborgo ir Lvivo UNESCO literatūros miestų, tai pat literatūros ir kultūros žmonių grupė iš Prancūzijos, kuri ruošiasi 2024-iesiems, Lietuvos kultūros metams Prancūzijoje. Keturias dienas Vilniuje suplanavę rašytojai, vertėjai ir leidėjai iš Lietuvos bei Estijos.“

Muzikos salėje – pusšimtis koncertų

Asociacijos AGATA rengiamoje „Muzikos salės“ programoje – daugiau nei 50 koncertų bei pokalbių ir beveik 70 stendų. Lietuvos muzikos atlikėjai, leidėjai, festivalių organizatoriai, Lietuvos regionų kultūros centrai bei muzikinių leidinių pardavėjai melomanų lauks LITEXPO rūmų 1, 2 ir Kino salėse.

Muzikos salėje bus galima išgirsti Alinos Orlovos, Nika Ganga, „Sisters on Wire“, „Garbanoto“, Virgio Stakėno, „BIX“ ir daugybės kitų atlikėjų koncertus. Šiuolaikinės muzikos garsus paįvairins Baroko muzikos orkestras „Cappella Concertante Vilnense“, dainuojantys „Keistuolių teatro“ aktoriai Justas ir Jurgis, šokoteka su vaikų rašytojų Tomo Dirgėlos ir Justino Žilinsko elektrogrupe „Knygų vaikai“.

Pokalbiams „Muzikos salėje“ dedikuota atskira scena – joje apie naujausius savo leidinius pasakos Gabrielius Vagelis, Jessica Shy, grupės „jaut?“, „THE ROOP“, „shishi“. Vyks susitikimai su scenos senbuviais Algirdu Kaušpėdu ir Andriumi Mamontovu. Kaip ir kiekvienais metais vyks tradiciniai AGATA apdovanojimai Lietuvos muzikos atlikėjams, 2022-aisiais sulaukusiems daugiausiai klausytojų dėmesio muzikinėse platformose bei radijo eteryje.

„Esame didelė bendruomenė, tai tikrai gali pajusti, užsukęs į „Muzikos salę“ – čia nėra barjero tarp muzikanto ir klausytojo, kiekvienas gali užkalbinti savo mėgstamą atlikėją, užmegzti naujų kontaktų“, – kalbėjo AGATA vadovė Agnė Begetė.

* * *

23-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė „700 eilučių laisvei“ vyks 2023 metų vasario 23 – 26 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Vasario 23-iąją, Bičiulių dieną, mugė veiks 10–19 val.; vasario 24-ąją, Įspūdžių dieną, – 10–21 val.; vasario 25-ąją, Pasimatymų dieną, – 10–21 val.; vasario 26ą-ją, Šeimos dieną, – 10–17 val.

Vienkartinio bilieto kaina – 6–8 eurai, dviejų dienų bilieto kaina – 11–13 eurų,keturių dienų bilieto kaina – 20–24 eurai. Ketvirtadienį bibliotekininkai bus įleidžiami nemokamai. Pirkti bilieto nereikia vaikams iki 7 metų.