Įsteigta nauja literatūros premija „Už negrožinės knygos grožį“

Premijos „Už negrožinės knygos grožį“ pavadintos premijos dydis sieks 6 000 eurų, ji bus skiriama per pastaruosius 3 metus išleistai knygai. Antanukas.lt atstovų teigimu, naujai įsteigta premija siekiama atrasti ir įvertinti lietuvių parašytų negrožinių kūrinių žodžio galią.

„Riba tarp negrožinės ir grožinės literatūros kartais nyksta, kartais ryškėja. Premija – proga pamąstyti, kuri lietuvių negrožinė literatūra yra ne tik įdomi, naudinga, praktiška, bet ir graži. Meno, kultūros, literatūros paskirtis – ugdyti žmogaus sielą. Norime pastebėti tuos tautinius publicistus, biografus, keliautojus, mokslininkus ir kitus negrožinius kūrėjus, kurie rašo jaudinančiai, gražiai, įkvepiančiai, skatina širdis kilti aukštyn“, – teigia premijos sumanytojai.

Keisti visuomenę į gerąją pusę

Argumentuodami, kodėl būtent negrožinei literatūrai skirta ši premija, Antanukas.lt atstovai teigė, kad viena pagrindinių priežasčių yra tai, jog grožinei literatūrai Lietuvoje yra skiriama nemažai apdovanojimų, tuo tarpu mokslo populiarinimo knygos vis dar lieka įvertinimų nuošalyje.

Be to, per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, pastebimas negrožinės literatūros išpopuliarėjimas, išleista daug didelę įtaką visuomenei, kultūrai padariusių knygų. Tai, kad negrožinė literatūra daro poveikį, skatina diskusijas, liudija ir kai kurie per pastaruosius metus bestseleriais tapę knygose išleisti moksliniai tyrimai.

„Mokslininkai, įvairių sričių specialistai ir leidyklos stengiasi patraukti platesnės auditorijos dėmesį – tam, kad įdomūs, reikšmingi akademiniai tyrimai neliktų tik siauroje akademinėje bendruomenėje. Ieškoma naujų pateikimo formų, temų, kalbėjimo būdų, ir šie tyrimai edukuoja, ugdo, plečia pažinimo ribas. Todėl, mūsų įsitikinimu, reikia skatinti tokią leidybą, kuri keičia visuomenę į gerąją pusę“, – teigia premijos sumanytojai.

„Open books“ – gilesniam žvilgsniui į literatūrą skirtas festivalis

Literatūros festivalis „Open books“ šios premijos įteikimui pasirinktas dėl to, kad šiame renginyje, kalbant apie knygas, taip pat organizuojamos ir diskusijos, kuriose kalbama apie su knygomis susijusiais svarbiais klausimais, siekiama į literatūrą pažvelgti iš platesnės perspektyvos.

Festivalyje „Open books“ praėjusiais metais daug dėmesio skirta būtent negrožinei literatūrai, siekiant aptarti, kokių atsakymų skaitytojai ieško tokiose knygose, kaip rašyti knygas mokslo temomis, kad jos būtų suprantamos ir plačiajai auditorijai, kokie kūriniai tapo išskirtiniais dokumentinės literatūros srityje.

Šiais metais festivalyje diskusijų erdvėje taip pat bus paliesta daug su trauminėmis patirtimis, seksualumo tyrinėjimais, moterų vieta visuomenėje ir literatūros vaidmeniu totalitarinės santvarkos akivaizdoje susijusių temų, todėl premija, skirta negrožinei literatūrai, tikima, dar labiau motyvuos rašytojus ir mokslininkus tirti mūsų kultūrą, istoriją, visuomenės procesus.

Pristatydamas naują literatūrinį apdovanojimą kūrybingiausiems lietuvių negrožinės literatūros autoriams, Antanukas.lt kviečia leidyklas, menininkus, visuomenines organizacijas, bibliotekas ir skaitytojus įsitraukti ir siūlyti premijos nominantus. Tikimasi, kad aktyviai įsitrauks ir patys knygų autoriai. Nominantus siūlyti galima iki rugsėjo 10 dienos, motyvuotų pasiūlymų laukiama elektroniniu paštu premija@antanukas.lt.

Premijos laimėtojas bus paskelbtas literatūros festivalio „Open Books“ metu Vilniuje, apdovanojimai šiemet vyks rugsėjo 23 dieną Vilniuje.