Tarp Baltijos Asamblėjos premijų laureatų – lietuvių poetas Antanas A. Jonynas

Literatūros srityje kandidatavo estų rašytojas ir poetas Reinas Raudas už 2021 m. išleistą romaną Päikesekiri (liet. „Saulės raštas“), lietuvių vertėjas ir poetas Antanas A.Jonynas už sonetų „Naujieji sonetai“ rinkinį ir latvių rašytoja Kristynė Ilzinia už 2022 m. išleistą novelių rinkinį „I Will Not Testify Against You“ (liet. „Neliudysiu prieš tave“).

Meno srityje varžėsi estų menininkas Pėteris Lauritsas, kuris buvo pristatytas už išskirtinį ir įvairiapusį meno kūrėjo darbą ir projektą „Biotoopia“, valstybinis choras „Vilnius“ už kūrybiškumo ir profesionalumo sintezę, netradicinių renginių ir projektų bei novatoriškų meninių sprendimų įgyvendinimą ir latvių dirigentas Kasparas Putninis už išskirtinius nuopelnus Latvijos ir Baltijos šalių kultūrai ir už pasirodymą su Latvijos radijo choru koncerte „The Dream Stream“ (liet. „Svajonių srautas“), kuris 2023 m. kovo 31 d. tapo Baltijos muzikos dienų dalimi Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijos Didžiojoje salėje.

Mokslo srityje svarstyta Tartu universiteto Žiniasklaidos studijų profesorės dr. Andros Siibak kandidatūra, kuri buvo pristatyta už pastarųjų penkerių metų mokslinių tyrimų indėlį (iš viso 31 mokslinis indėlis), susijusį su naujųjų skaitmeninių technologijų naudotojais ir galimomis galimybėmis bei pavojais, kuriuos naudotojams ir plačiajai visuomenei atneša naujųjų technologijų plėtra, Lietuvos prof. habil. dr. Jurgio Kazimiero Staniškio kandidatūra, kuris įvardytas kaip tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir studijų Baltijos regione iniciatorius už jo tarpdisciplininį mokslinį tyrimą „Tvarus vystymasis: vietos ir pasaulio sprendimai“ ir dr. Arnoldo Laimonio Klotinio (Arnolds Laimonis Klotiņš) kandidatūra – mokslininkas pristatytas už monografijas „Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944–1953 m.“ (liet. „Muzika pokario stalinizmo laikotarpiu: Latvijos muzikinis gyvenimas ir kūryba 1944–1953 m.“) ir „Mūzika bēgļu gaitās: Latviešu mūzikas dzīve un jaunrade pēckara 1944–1951 m.“ (liet. „Latvijos muzikinis gyvenimas ir kūryba pokario Europoje 1944–1951 m.“).

Baltijos Asamblėjos apdovanojimų jungtinės žiuri sprendimu 2023 m. Baltijos Asamblėjos literatūros premija skirta Antanui A. Jonynui (Lietuva), Baltijos Asamblėjos meno apdovanojimas – Pėteriui Lauritsui (Estija) ir Baltijos Asamblėjos mokslo premija – Arnoldui Laimoniui Klotiniui (Latvija).

Baltijos Asamblėjos apdovanojimai literatūros, meno ir mokslo srityse bus įteikti Baltijos Asamblėjos sesijos metu Taline lapkričio 23 d.