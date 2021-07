Lietuvos kinas – Kanų kino festivalio „Marché du Film“ mugėje

Šiais metais „Marché du Film“ ir vėl veikė Lietuvos kino stendas. Jis kino industrijos atstovus iš viso pasaulio kvietė susipažinti su lietuviško kino naujienomis ir itin palankiomis galimybėmis filmus kurti mūsų šalyje.

Mugės metu Lietuva kartu su Latvija ir Estija pristatė Baltijos šalių trumpametražius filmus industrijai skirtoje dalyje „Short Film Corner“.

Programoje „Baltic Shorts“ tarp dešimties darbų, žiūrovai išvydo ir tris lietuvių kūrinius: Birutės Kapustinskaitės trumpametražį filmą „Motinos“, Jurgos Šeduikytės „Mora Mora“ ir Justo Ramanausko filmą „Tėtušis“.

Šie ir kiti Lietuvos trumpametražiai filmai bei šios industrijos perspektyvos buvo apžvelgiami ir mugės metu vykusioje diskusijoje „Small Countries. Big Impacts: The Short Film Production ecosystem of the Baltics“.

Prodiuseriams skirtoje programoje „Producers Network 2021“, dalyvavo Lietuvos kino prodiuserės Dagnė Vildžiūnaitė („Just A Moment“) ir Uljana Kim („Studio Uljana Kim“).

Lietuvos kino centro direktorius Laimonas Ubavičius per mugę susitiko su „Marché du Film“ vadovu Jerome'u Paillardu, kuriam pristatė LKC veiklą ir tikslus, papasakojo apie Lietuvoje itin sėkmingai veikiančią mokesčių lengvatą kino gamybai.

Per susitikimus su Prancūzijos kino ir animacijos centro (CNC) kino paveldo komisijos pirminine Beatrice de Pastre ir Prancūzų sinematekos programų direktoriumi Jean-François Rauger L.Ubavičius pristatė Lietuvoje vykdomus kino paveldo apsaugos ir pristatymo projektus.