Jubiliejiniame „Naujame Baltijos šokyje“ įteikta ypatinga premija

Uždarant šokio šventę trečią kartą įteikta festivalio tradicija tapusi Vitos Mozūraitės premija – šįkart ji atiteko choreografei ir šokėjai Agnietei Lisičkinaitei.

Šokio maratoną vainikavo apdovanojimas

Unikalia šokio ekskursija „Einu pirkti pieno“ Vilniaus Šeškinės mikrorajone prasidėjęs šiuolaikinio šokio festivalis visą liepą tęsėsi sostinėje ir šešiuose kituose Lietuvos miestuose. Žiūrovai išvydo 14 skirtingų spektaklių, iš viso – beveik pusšimtį pasirodymų, kuriuos į festivalį atvežė kūrėjai iš Liuksemburgo, Vokietijos, Baltarusijos, Portugalijos, Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos, Šveicarijos bei Lietuvos. Festivalyje taip pat pristatyta lietuvių kūrėjų eskizų programa.

Penktadienio vakarą, prieš paskutinį šiųmečio festivalio spektaklį, choreografei, šokėjai, Šiuolaikinės šokio asociacijos pirmininkei Agnietei Lisičkinaitei įteikta šokio kritikės, knygotyrininkės, socialinių mokslų daktarės Vitos Mozūraitės (1960–2014 m.) premija. Laureatę išrinko Apdovanojimo komitetas, kurį sudarė scenos menų praktikai ir kritikai.

Ši premija skirta pagerbti asmenims, kurie keičia šiuolaikinio šokio pasaulį, plečia jo ribas, pradeda kurti reiškinius, naujus šioje teritorijoje ir už jos ribų, nagrinėja šiuos fenomenus ar daro įtaką visai šalies meno ir šokio politikai. Vitos Mozūraitės premija yra ne piniginis prizas – laureatas apdovanojamas kelione dviem į jo norimą pamatyti šokio spektaklį Europoje, o tai finansuoja Lietuvos šokio informacijos centras, Scenos meno kritikų asociacija ir bendrovė „Puantas“.

„Tai ne fasadinis apdovanojimas žmogui, tapusiam Šiuolaikinio šokio asociacijos vadove. Nors ir šis aspektas labai svarbus, nes jos pradėti nauji projektai ne vien kviečia bendradarbiauti tarptautiniu lygiu, bet ir edukuoja žmones „Šokio pusryčiais“ ar atrandant „Šokį po balkonais“. Vienas svarbiausių dalykų, neleidžiantis nepamatyti Agnietės veiklos – jos nerimastingumas, angažavimasis šokiu kalbėti apie šią dieną ir noras keisti ją – tiek šokiu, tiek bendrais projektais su bendraminčiais, tiek akcijomis. Just to name a few, kaip sako jaunoji Z karta, – tai tylus pasipriešinimas rutinai, šokis kaip pilietinė drąsa ir nepatogių temų išviešinimas,“ – apie laureatę rašo Vitos Mozūraitės premijos komitetas.

Įspūdinga kitų metų programa

„Naujojo Baltijos šokio“ vadovė Gintarė Masteikaitė sako, kad nors šiandieną džiugiai vadiname festivalio uždarymu, festivalis iš tiesų niekada nesibaigia. „Esame laimingi, kad pasiteisino rizika ir festivalis nuostabiai įsiliejo į vasarišką miesto ritmą. Naujos erdvės nuspalvino pasirodymus, atlikėjai neslepia susižavėjimo festivaliu ir jo publika, kuri turėjo galimybę išvysti kaip niekad įvairią programą – nuo šokio ekskursijų iki ilgos trukmės instaliacijų.

Šeštadienį festivalį uždarome net trijose skirtingose vietose vienu metu, tačiau mūsų komandai festivalis niekada nesibaigia, nes jau dabar dėliojame kitų metų programą. Nenustebkite, jog 2022-ųjų festivalis prasidės ankstyvą pavasarį ir per keletą mėnesio pristatys vienus didžiausių šokio pasaulio vardų, įspūdingus pasirodymus ir žinomų choreografų premjeras,“ – kitų metų planus išduoda G. Masteikaitė.