Rygos Jūrmalos muzikos festivalis koreguoja dalį programos

Sankt Peterburgo filharmonijos orkestras dėl Covid-19 atšaukė visus suplanuotus pasirodymus iki jų likus mažiau nei tris savaitėms – tai itin trumpas laiko tarpas, per kurį surasti kitą orkestrą itin sudėtinga. Prisitaikydamas prie situacijos, Rygos Jūrmalos muzikos festivalis žiūrovų nusprendė nepalikti be per pandeminius metus pasiilgtos itin kokybiškos klasikinės muzikos ir du simfoninius koncertus keičia į kamerinius, visa kita rugpjūčio 6–8 d. programa išlieka nepakitusi.

Festivalio meno vadovas Martinas Engstroemas sako, kad supranta tokį orkestro sprendimą, tai – šiandienos renginių realybė. Tradiciškai keturis vasaros savaitgalius vykstančio festivalio idėja yra ta, kad kiekvienas iš savaitgalių vakarų yra skirtas vis kito simfoninio orkestro pasirodymams, o dienomis vyksta kameriniai rečitaliai. „Artėjantis festivalio rugpjūčio 6–8 d. savaitgalis bus kitoks, bet tokiomis aplinkybėmis pasirinkome prisitaikyti prie situacijos ir žiūrovams pasiūlyti kad ir kitokių, bet ne mažiau kokybiškų pasirodymų“, – sako M. Engstroemas.

Rugpjūčio 6 d. vakarą Jūrmalos „Dzintari“ koncertų salėje P. Čaikovskio muziką atliks M. Pletnevas, M. Maiskis ir D. Lozakovich. Rugpjūčio 7 d. 12 val. Rygos Didžiosios gildijos salėje skambins 17-metis pianistas iš Izraelio Yoav Levanon, tos pačios dienos vakare „Dzintari“ mažojoje salėje – ypatingas M. Pletnevo solo rečitalis pagal F. Šopeną. Rugpjūčio 8 d. Rygos Didžiosios gildijos salėje susitiks D. Lozakovich ir M. Pletnevas, kurie atliks F. Šuberto, R. Šumano, S. Franko kūrybą. Sekmadienio vakarą „Dzintari“ koncertų salėje J. Bramso, F. Šuberto muzika užbaigs pianistas Arkadijus Volodos.

Su visais žiūrovais, įsigijusiais bilietų į Sankt Peterburgo filharmonijos orkestro pasirodymus, bus susisiekta tiesiogiai, dėl programos pokyčių jie galės keisti planus ir už bilietus atgauti pinigus.

Saugus mėgavimasis muzika

Rygos Jūrmalos muzikos festivalis – vienas iš pirmųjų tarptautinių renginių, sukūręs saugų nuo Covid-19 burbulą imunitetą turintiems žmonėms (pasiskiepijusiems arba persirgusiems) ir taip po pandeminės pauzės leidęs pilnoms salėms mėgautis aukščiausios kokybės klasikine muzika. Per pirmąjį festivalio savaitgalį liepos 16–18 d. Rygos Didžiojoje gildijoje ir „Dzintari“ koncertų salėje įvyko 5 koncertai, iš viso pritraukę daugiau kaip 3500 melomanų iš įvairių šalių.

Festivalio organizatoriai užtikrina, kad auditorijos, menininkų bei komandos sveikata ir saugumas yra aukščiausias prioritetas, todėl į koncertus bus įleidžiami tik imunitetą koronavirusui įgiję žmonės – bent prieš 14 d. iki renginio baigę visą vakcinacijos procesą (gavusiems „Vaxzevria“ vakciną, pakaks vienos dozės, jei nuo jos praėję 22–90 dienų) arba ne seniau kaip prieš 180 d. persirgę Covid-19. Taisyklės galioja visiems, taip pat – ir vaikams.

Į pusiau atvirą Jūrmalos „Dzintari“ koncertų salę galės patekti ir neigiamą testą turintys svečiai – ne anksčiau nei prieš 72 val. atliktą PGR arba ne anksčiau nei prieš 24 val. atlikto antigeno tyrimo; jiems renginyje bus skirta atskira zona. Tokie reikalavimai galioja visiems, atvykstantiems iš mažos rizikos šalių, tarp kurių šiuo metu yra ir Lietuva.

ES šalių piliečiai, patekdami į koncertus, su bilietu bus paprašyti pateikti ir ES skaitmeninį sertifikatą (dar vadinamą „Žaliuoju“ pasu), kitų šalių gyventojai – analogiškus imunitetą patvirtinančius dokumentus, pripažįstamus Latvijos vyriausybės. Lietuviai ES skaitmeninį sertifikatą gali nesunkiai gauti iš e.sveikatos sistemos, kur medicininių duomenų pagrindu jis sugeneruojamas automatiškai. Festivalyje pakaks parodyti išsisaugotą sertifikatą mobiliajame telefone arba pateikti popierinę kopiją kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

Kadangi saugumui užtikrinti bus ribojamas patekimas į festivalio koncertus, pagal Latvijoje galiojančius reikalavimus papildomų saugumo priemonių nereikės – svečiai gali mėgautis muzika be veido kaukių ar socialinės distancijos reikalavimų. Primenama, kad visiems keliaujantiems į Latviją taip pat privaloma likus 48 val. ir mažiau iki Latvijos Respublikos sienos kirtimo užpildyti keliautojo anketą https://covidpass.lv/ ir išsaugoti el. paštu gautą QR kodą.

Daugiau informacijos apie festivalį ir koncertų bilietai: www.riga-jurmala.com.