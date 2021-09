Festivalis „Jauna muzika“ kviečia išgirsti: mūsų ausys dainuoja

Šiemet pristatoma pandemijos aplinkybių sąlygota programa, atskleidžianti kitokio sceninio būvio galimybes, naujus klausymosi bei mąstymo įpročius.

Šiandien klausytis kitaip – tai suvokti, jog mes patys skambame iš vidaus, jog garsus skleidžia net mūsų ausų sraigės – mūsų ausys dainuoja. Šį fenomeną savo kūryboje tyrinėja festivalio programą atversiantis danų garso menininkas Jacobas Kirkegaardas.

Šiųmetis festivalis – lyg atokvėpio valandėlė po dideliame mieste praleisto pusdienio švenčiant tarptautinę vinilo dieną, kuomet galima ramiai apžvelgti labiausiai įkvepiančius atradimus, mintyse susidėlioti galimus jų derinius.

Festivalyje pristatomos muzikos spektras itin platus, neretai besiveržiantis už ribos, kur garsas nebėra būtina muzikos sąlyga. Tai savo pasirodymuose paliudys „Maulwerker“ atlikėjai iš Berlyno.

Ansamblis festivalyje pristatys programą „Kūnai. Erdvės“, sudarytą iš specialiai jam sukurtų kūrinių. Tarp jų įtrauktas ir jaunos menininkės, Vilniaus dailės akademijos studentės Indrės Liškauskaitės opusas, tyrinėjantis žmogaus komunikaciją su kitos rūšies gyvūnu.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventai festivalyje pasirodys dedikacijomis M. K. Čiurlioniui ir siurrealizmui. Festivalio programoje neplanuotai susidėliojo trys teminės kryptys: jaunųjų Lietuvos kompozitorių kūryba (atstovaujama Andriaus Maslekovo, Andriaus Šiurio ir Egidijos Medekšaitės), Vilniaus improvizacinės muzikos scena (atstovaujama Liudo Mockūno, Gedimino Stepanavičiaus, grupių „Low Blow“ ir „Ambulance on Fire“) ir muzika žemo registro instrumentams.

Egidijos Medekšaitės muzika įdomiausiu kampu atskleis, kokia gali būti akademinė kūryba šiandien. Jos specialiai festivaliui sukurtas naujas opusas, kurio premjerą atliks Suomijos elektrinių gitarų kvartetas „Sähkökitarakvartetti“, pagrįstas indų saulėlydžio raga.

O festivalį užbaigsiantis Kristupas Gikas improvizuos patefonais, lyg tarp kitko atkleisdamas, jog improvizacija tėra bandymas prisiliesti prie nuolat triukšme slypinčio kontinuumo.

Renginiai vyks Menų spaustuvėje.

Festivalio „Jauna muzika“ programa

Rugsėjo 16 d. 19:00 Juodoji salė

Jacob Kirkegaard (Danija):

„Labyrinthitis“ (2007), performatyvi instaliacija 4 kanalų sistemai,

„Eustachia“ (2016) 12-kai balsų

Atlieka naujosios vokalinės muzikos kolektyvas „Melos“: Karolina Macytė, Gabrielė Bilevičiūtė, Justina Leinartaitė, Karolina Ramonė, Ūla Marija Barbora Zemeckytė, Augustė Andrijauskaitė, Magdalena Kazlovskaja, Ieva Parnarauskaitė, Evita Rudžionytė, Gabrielė Tumaitė, Nėja Vaitekūnaitė, Salomėja Pakerytė.

20:30 Studija III

Andrius Maslekovas „Naktinių drobių šešėliai“ (2018) smuikui ir violončelei

Atlieka „Twenty Fingers Duo“: Lora Kmieliauskaitė (smuikas), Arnas Kmieliauskas (violončelė).

Rugsėjo 17 d. 19:00 Juodoji salė

Andrius Šiurys „šiurrealistique“ saksofonams ir elektronikai (pasaulinė premjera, 2021)

Atlieka Liudas Mockūnas (saksofonai)

20:00 Studija III

Gediminas Stepanavičius (kontrabosas, elektronika) Elektroakustinė improvizacija

21:00 Juodoji salė

„Ambulance on Fire“ ir Morta Nakaitė

Muzikos kūrėjos ir atlikėjos: Mėta Gabrielė Pelegrimaitė ir Jūra Elena Šedytė (akustiniai, elektriniai instrumentai, vokalas, elektronika).

Drabužių dizainerė ir scenografė Morta Nakaitė. Šviesų dailininkas Julius Kuršis.

Rugsėjo 18 d. 19:00 Juodoji salė

„Maulwerker“ (Vokietija): Ariane Jessulat, Henrik Kairies, Christian Kesten, Katarina Rasinski, Steffi Weismann

Programa „Kūnai. Erdvės“:

Neo Hülcker „Give Paw!“ keturiems atlikėjams (2017),

Sven-Åke Johansson „WE WA WO“ (2016),

Jule Flierl „d!ssoc!at!on_study_2“ trims balsams (2018),

Christian Kesten „Still nothing is known about the Guam Flying Foxes’ way of living“ penkiems balsams (2018),

Alessandro Bosetti „Trinitaire“ trims balsams (2015),

Indrė Liškauskaitė „jump! jump! tunnel! tunnel!“ / „op! op! lysk! lysk!“ (pasaulinė premjera, 2021)

20:30 Studija III

„Low Blow“: Dovydas Stalmokas (bosinis saksofonas), Simonas Kaupinis (tuba), Lukas Pivoriūnas, Gediminas Stepanavičius, Mikas Kurtinaitis (sousafonai)

Programa „The Blow from Below“

Rugsėjo 19 d. 19:00 Studija III

Egidija Medekšaitė „Puriya“ keturioms elektrinėms gitaroms (pasaulinė premjera, 2021)

Atlieka „Sähkökitarakvartetti“: Juhani Grönroos, Lauri Hyvärinen, Jukka Kääriäinen, Sigurður Rögnvaldsson (elektrinės gitaros)

20:00 Juodoji salė

DJ Extended (aka Kristupas Gikas)

Vinilinis triukšmo koliažas

21:00 Kavinė

Festivalio afterparty