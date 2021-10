Lietuvos fotografo Ričardo Jarmalavičiaus kūryba skina laurus pasauliniuose konkursuose

Autoritetinga tarptautinė komisija, įvertinusi beveik 4,5 tūkst. nuotraukų iš 120 pasaulio šalių, išrinko nugalėtojus, kurių darbai spalį bus eksponuojami specialioje parodoje Paryžiuje, teigiama pranešime žiniasklaidai.

Aukščiausio įvertinimo sulaukusią nuotrauką „Ateitis, kuri praėjo“ žinomas komunikacijos specialistas R. Jarmalavičius padarė „iPhone 11 Pro“ telefonu. Joje užfiksuota pagyvenusi pora, stebinti besibaigiančią dieną autoriaus pamėgtame Katalonijos pajūrio kaimelyje.

„Kiekvienas žmogus gali šiame kadre pamatyti savo istoriją. Kažkam tegul tai bus prisiminimai apie praeitį, kažkam – svajonės apie ateitį. Kiekvienoje nuotraukoje yra ir mano gyvenimo istorija, kurią leidžiu pavartyti lyg slapta atvertą svetimą dienoraštį“, – sako R. Jarmalavičius.

Tačiau, anot jo, gera nuotrauka – labiau ne atvaizdas, o veidrodis, kuriame kiekvienas gali matyti savo savo jausmus, prisiminimus, lūkesčius, savo gyvenimą.

Ta pati nuotrauka „Ateitis, kuri praėjo“ šiemet Lietuvos fotomenininko vardą jau antrą kartą įrašė tarp mobiliosios fotografijos Oskaro nominantų pasauliniame konkurse „iPhone Photography Awards“. Pirmą kartą tokio įvertinimo R. Jarmalavičius buvo sulaukęs 2019-aisiais.

Šių metų konkurse „PX3 Prix de la Photographie Paris“ apdovanojimus pelnė dar trys lietuvių fotomenininko kūriniai, patekę tarp finalininkų.

Mobilios fotografijos kategorijoje „Honorable Mention“ įvertinimo sulaukė R. Jarmalavičiaus nuotraukos „Atostogų romanas“ ir „Po lietaus“. Tuo tarpu „Nikon“ fotoaparatu daryta nuotrauka „Laukimas“ apdovanota Gyvūnų kategorijoje.

Praėjusiais metais vykusiame „PX3 Prix de la Photographie Paris“ konkurse R. Jarmalavičiaus kūriniai buvo įvertinti net aštuoniais apdovanojimais.

Daugiausiai mobiliuoju telefonu darytomis juodai baltomis nuotraukomis išgarsėjusio R. Jarmalavičiaus kūryba yra pelniusi per trisdešimt tarptautinių apdovanojimų, publikuota įvairiose pasaulio žiniasklaidos priemonėse, eksponuota parodose Prancūzijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje.

Fotografas žiniasklaidai yra pripažinęs, kad nuotraukose atsispindintį jo savitą žvilgsnį į gyvenimą suformavo vaikystė vaikų globos namuose, tarnyba sovietų armijoje, saugant kalinius Rusijos Šiaurėje, turtinga žurnalistinė patirtis, knygos ir spalvingas asmeninis gyvenimas.

R. Jarmalavičius yra baigęs žurnalistiką ir fotožurnalistiką Vilniaus universitete, daug metų dirbo žurnalistu ir redaktoriumi įvairiose žiniasklaidos priemonėse, dabar vadovauja savo įkurtai strateginės komunikacijos kompanijai „Publicum“, yra pasaulinės komunikacijos grupės „Havas“ partneris Baltijos šalyse.

Daugiau R. Jarmalavičiaus nuotraukų rasite jo Instagram profilyje.

https://www.instagram.com/ricardas.jarmalavicius/

R. Jarmalavičiaus kūrybiniai pasiekimai:

2021 PX3 Prix de la Photographie Paris, Bronze Winner, Smartphone Photography

2021 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Honorable Mention, Smartphone Photography

2021 PX3 Prix de la Photographie Paris, Honorable Mention, Nature/Domestic Animals

2021 iPhone Photography Awards, Honorable Mention, Lifestyle Category

2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, Bronze Winner, Still Life

2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, Bronze Winner, Portraiture/Children

2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, Honorable Mention, Smartphone Photography

2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, 3 x Honorable Mention, Street Photography

2020 PX3 Prix de la Photographie Paris, 2 x Honorable Mention, Fine Art

2019 iPhone Photography Awards, Honorable Mention, Lifestyle Category

2018 Hotshoe Black & White Photography Awards, Street Photographer of the Year

2018 International Photography Awards, OneShot Street Photo, 3rd Place, Mobile Category

2018 International Photography Awards, OneShot Street Photo, 2 x Honorable Mention, Mobile Category

2018 International Photography Awards, OneShot Street Photo, Honorable Mention, Lifestyle Category

2017 International Photography Awards, Honorable Mention, Seasons Category

2017 International Photography Awards, Honorable Mention, Wedding Category

2017 International Photography Awards, Honorable Mention, Pets Category

2017 ViewBug Stairways Photo Contest, Winner, Amateur Category

2016 Hotshoe Black & White Photography Awards, Travel Photographer of the Year

2016 International Photography Awards, Honorable Mention, Family of Men

2016 PX3 Prix de la Photographie Paris, Honorable Mention, Nature/Seasons Category

2015 Mobile Photography Awards, Honorable Mention, People Category

2007 Samsung Photography Competition Millimetres Matter, National Winner