Festivalyje „Gaida“ – du ryškiausi Lietuvos ir Belgijos šiuolaikinės muzikos ansambliai

Menų spaustuvėje lapkričio 3 d. pirmą kartą Vilniuje gros žymus belgų ansamblis „Nadar“, kuris pakvies publiką į spalvingą ir įvairia naujausia technine įranga aprūpintą mutimedijinį pasirodymą. O lapkričio 4 d. ten pat koncertuos bene ryškiausias Lietuvos šiuolaikinės muzikos kolektyvas, netikėtais sumanymais publiką žavintis ansamblis „Synaesthesis“.

Abu kolektyvai gros šių metų kviestinių festivalio kompozitorių, originaliu kūrybiniu mąstymu pasižyminčių Stefano Prinso (Belgija) ir Michaelio Beilio (Vokietija) kūrinius. Taigi, publika galės įvertinti šių dviejų puikių ansamblių pasirodymus ir jų siūlomus neįtikėtinus muzikinius atradimus bei nuspręsti, kuris iš jų labiau išsiskiria savo originalumu ir atlikimo kokybe viename ar kitame kūrinyje, arba patraukia dėmesį kitais koncerto sprendimais ir pan.

Be abejo, šie du koncertai, net jei ir truputį panašūs savo programa, yra gan skirtingi meniniai renginiai, todėl „sportinis” abiejų ansamblių vertinimas tikrai skambėtų pritemptai ar net utopiškai. Bet visgi – jei tai būtų konkursas, už kurį ansamblį balsuotų publika? Už penkiolika metų gyvuojantį ansamblį iš Belgijos „Nadar“ (įsikūrė 2006 m. Briugėje), pasivadinusį prancūzų menininko, fotografo, rašytojo, keliautojo Gaspard‘o-Félixo Tournachono (1820–1910) pseudonimu Nadar, iš kurio perėmė dėmesį tarpdiscipliniškumui? Ar už aštuntus veiklos metus (susibūrė 2013 m. Vilniuje) skaičiuojantį „Synaesthesis“, kurio pavadinimas, reiškiantis spalvinę klausą, taip pat nurodo į „mišrių“ žanrų pomėgį, o publikos šis ansamblis yra pamėgtas dėl savo spinduliuojančios energijos ir vis augančio meistriškumo?

Belgų „Nadar“ ansamblis groja ne tik muzikos instrumentais, bet ir objektais, savo pasirodymuose naudoja teatro ir kino elementus, ypač žavisi ankstyvojo nebyliojo kino era. Koncerte Vilniuje tarpuose tarp muzikos kūrinių taip pat bus demonstruojamas nebylus trumpametražis filmas „Melies L‘homme orchestra“ (1900, rež. Georges Mélies) ir scena iš kino komedijos „Duck Soup“ (1933, rež. Leo McCarey).

Svarbu pažymėti, kad „Nadar“ pasirodymui yra montuojami specialūs video ekranai, vieno iš kūrinių atlikimui (Stefano Prinso „Generation Kill“) pritaikomi žaidimų konsolių pultai, kito (Matyaso Wettlo „Nocturne“) – net 16 skirtingų šviestuvų instaliacija ir daug kitų elementų.

Taip pat bus pristatyti tokie kūriniai, kaip Michaelio Beilio „Key Jack“ pianistui be fortepijono, to paties autoriaus „exit to enter“ instrumentiniam ansambliui, video ir magnetofono juostai bei Stefano Prinso ekologijos temoms skirtas „Inhibition Space #2“ bosiniam klarnetui ir gyvai elektronikai. Prieš pat koncertą nuo 18 val. vyks susitikimas su „Nadar“ ansamblio meno vadovu, šių metų festivalio kviestiniu kompozitoriumi Stefanu Prinsu.

Nuo 2016 m. kasmet „Gaidoje“ koncertuojantis ansamblis „Synaesthesis“ šiam festivaliui parengė visiškai naują performatyvumo ir netikėtumų kupiną programą, pavadintą „I Can Be Your Hero“.

Nors skambės festivalio kviestinių kompozitorių Michaelio Beilio ir Stefano Prinso kūriniai bei lietuvio Mykolo Natalevičiaus naujausio kūrinio pasaulinė premjera, programa pavadinta popdievaičio Enrique‘s Iglesias dainos žodžiais „I Can Be Your Hero“.

Anot „Synaesthesis“ vadovės Martos Finkelštein: „Šių kompozitorių vaizduotė yra pažadinama nagrinėjant įdomiausius praeities, dabarties ir ateities fenomenus. Su Enrique’s Iglesias pagalba šią programą galima apibūdinti kaip gilią idėjose ir malonią potyryje”. Ir prideda kelias jo hito „Hero“ eilutes: „Am I in too deep? ( ) / Well I don’t care... / You’re here, tonight.“ Valandą prieš šį koncertą vyks susitikimas su šiųmetinio festivalio kviestiniu kompozitoriumi Michaeliu Beiliu iš Vokietijos.

Ryškiausių dabarties šiuolaikinės muzikos ansamblių koncertai festivalyje „Gaida“ – Menų spaustuvės pagrindinėje Juodojoje salėje: lapkričio 3 d. 19 val. žymaus belgų ansamblio „Nadar“ pasirodymas (susitikimas su ansamblio vadovu ir kompozitoriumi Stefanu Prinsu nuo 18 val.), lapkričio 4 d. 19 val. Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncertas „I Can Be Your Hero“ (susitikimas su kompozitoriumi Michaeliu Beiliu nuo 18 val.). Bilietus į koncertus platina „BILIETAI.LT“. Festivalį „Gaida“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.