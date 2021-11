„Scanorama“ rekomenduoja: stiprūs moterų portretai

Pradžia (rež. Dea Kulumbegashvili, 2020, 130 min.)

Jana žvelgia į nepažįstamojo atspindį, stebintį ją iš veidrodžio. Ji – Jehovos liudytoja, kartu su vyru ir sūnumi skleidžianti Dievo žodį kalnų apsuptame krikščionių ortodoksų kaime. Atskirtyje gyvenanti liudytojų bendruomenė lieka sukrėsta, kai per pamaldas pasikėsinama į Karalystės salę – kukli religinių apeigų vieta paverčiama pelenais. Ilgametė pora atsiduria gyvenimo kryžkelėje, kai tenka spręsti, ar verta gerbti Dievo valią ir likti priešiškai nusiteikusioje gyvenvietėje.

Suvenyras. I dalis, Suvenyras. II dalis (rež. Joanna Hogg, 2019, 119 min. / rež. Joanna Hogg, 2021, 106 min.)

Pirmojoje dalyje viename kino mokyklos studentų vakarėlyje Džiulė susipažįsta su paslaptinguoju Entoniu. Praeina kelios dienos, ir Entonis pasikviečia Džiulę į prabangų viešbutį – prašo kartu praleisti daugiau laiko. Taip prasideda pirmi rimti Džiulės santykiai, kurių metu ji, ignoruodama draugų patarimus, visiškai išsižadės savo norų manipuliatyvaus Entonio naudai. Tikrais režisierės išgyvenimais paremtas „Suvenyras“ – brandos istorija, kasdienių akimirkų rinkinį nepastebimai paverčianti įžvalgiu pasakojimu apie nepamirštamą meilę.

Antrojoje dalyje mėgindama atsigauti nuo nelaimingai pasibaigusių santykių su manipuliatyviu vyresniu vyru, Džiulė mėgina savo patirtį paversti pirmuoju filmu. Tęsdama iš dalies autobiografinį pasakojimą nuo tos vietos, kur baigėsi pirmoji dalis, Joanna Hogg sukuria savarankišką filmą apie jauną menininkę, ieškančią savo balso. Šiltas, nuostabaus grožio kamerinis filmas, kupinas meilės kinui ir neprilygstamo britiško humoro.

Klara Sola (rež. Nathalie Alvarez Mesén, 2021, 106 min.)

Manoma, kad atokiame Kosta Rikos kaime gyvenanti 40-metė Klara turi ypatingą ryšį su Dievu. Būdama „gydytoja“, ji išlaiko šeimą ir kaimą, kuriam reikia vilties, o pati paguodą randa gamtos pasaulyje. Vieną dieną Klaros seksualinius troškimus pažadina potraukis naujam dukterėčios vaikinui. Įgalinta šio atradimo, Klara pamažu išsivaduoja iš šventosios vaidmens ir pradeda gydytis.

Kūnelis (rež. Laura Samani, 2021, 89 min.)

Agatos kūdikis gimsta negyvas, vadinasi, kaip ir visi nepakrikštytieji, yra pasmerktas limbui. Tačiau sprendimas egzistuoja: pasirodo, toli kalnuose yra vienuolynas, kurio gyventojai geba prikelti kūdikius vienąsyk įkvėpti, kad krikštas taptų įmanomas. Įsidėjusi kūnelį į nešiojamą karstą, Agata leidžiasi į kelionę stebuklo link. „Kūnelis“ – tai filmas, kuriame kinematografinė estetika virsta poezija, o krikščionybė susipina su pagonybe.

Margarita – Šiaurės karalienė (rež. Charlotte Sieling, 2021, 120 min.)

1402 m. Margarita pasiekė tai, ko anksčiau nesugebėjo nė vienas vyras. Ji sujungė Daniją, Norvegiją ir Švediją į taikią sąjungą, valdomą per įvaikintą sūnų Eriką. Neilgai trukus ją apninka priešai, todėl Margarita pradeda planuoti Eriko ir anglų princesės santuoką. Aljansas su Anglija turėtų užtikrinti sąjungai besikuriančios Europos statusą, bet karalienės planams sutrukdo priešų sąmokslas.

Bėgikė (rež. Andrius Blaževičius, 2021, 87 min.)

27 metų Marija karštligiškai ieško savo dingusio vaikino. Apsišarvavusi kantrybe ir meilės troškimu, ji blaškosi po miestą, sekdama pabirusiais jo pėdsakais. Išskirtine aktorine energija ir intensyvumu pulsuojantis filmas pasakoja apie tikslo ir absoliučios laisvės siekį.

Antrasis pilotas (rež. Anne Zohra Berrached, 2021, 118 min.)

Gabi studentė Aslė ir charizmatiškasis Saidas susitinka 1990-aisiais ir įsimyli iš pirmo žvilgsnio. Jiems susituokus, Aslė prisiekia būti ištikima Saidui ir niekada neišduoti jo paslapčių. Ateitis atrodo ryški ir daug žadanti. Tačiau išaušus naujam šimtmečiui Saidas priima sprendimą, kuris ne tik sudaužys Aslės svajones, bet ir sukrės visą pasaulį.

Palaima (rež. Henrika Kull, 2021, 90 min.)

Pasaulyje, kur moteriškumas tėra prekė, dvi sekso darbuotojos įsimyli viena kitą. Akimirką atrodo, kad laimė yra ranka pasiekiama. Tačiau ją atitolina ne tik skirtingi ateities planai, bet ir labai nevienoda praeitis. „Palaima“ – tai autentika alsuojanti drama, kurios herojės nė akimirką neatrodo tik pramanytos personažės.

Laisvėje (rež. Arni Ólafur Asgeirsson, 2021, 110 min.)

Ana 15 metų atkalėjo už žmogžudystę. Pagaliau išėjusi į laisvę ji turi vienintelį tikslą – rasti moterį vardu Dorota. Rizikuodama ir pažeisdama įstatymus, ji keliauja į Islandiją. Kokią tamsią paslaptį ji slepia ir koks yra tikrasis jos kelionės tikslas? „Laisvėje“ – skandinaviškas kriminalinis trileris su Rytų Europos prieskoniais.

Avilys (rež. Blerta Basholli, 84 min.)

Farijos vyras dingo be žinios per karą Kosove. Negana to, kad prarado artimą žmogų, ji neteko ir finansinio stabilumo. Konservatyvioje patriarchalinėje provincijoje pinigus gali uždirbti tik vyras. Neapsikentusi Farija pagaliau imasi pati tvarkyti savo gyvenimą: gauna automobilį ir pradeda prekiauti savos gamybos maistu. Verslas sekasi gerai, bet jai dar teks išsikovoti teisę būti savarankiškai.

Kuris esi danguje (rež. Tea Lindeburg, 2021, 90 min.)

14-metė Liza su džiaugsmu ir viltimi žiūri į ateitį. Būdama vyriausioji iš vaikų, ji pirmoji šeimoje ruošiasi iškeliauti į mokyklą – tai planai, kurie jos tėvui atrodo tušti ir ekscentriški. Tačiau kai jos nėščia motina pradeda gimdyti, viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Per naktį Lizai reikės iš naivios paauglės tapti suaugusia moterimi ir namų šeimininke. „Kuris esi danguje“ – fantastiško grožio kūrinys, kurio veiksmas vyksta XIX a., bet kritikos strėlės nukreiptos į dabartį.

Viskas dėl mano mamos (rež. Małgorzata Imielska, 2020, 103 min.)

Olia – berniukiškai atrodanti septyniolikmetė, didžiąją dalį gyvenimo keliaujanti iš vienų vaikų namų į kitus. Galiausiai patekusi į pataisos namus, ji nepritampa ir čia. Olia nesupranta vietinių taisyklių ir jai nerūpi vietos merginų vertybės. Vienintelis jos gyvenimo tikslas – susigrąžinti motiną. Galbūt tai pavyks padaryti, tapus žinoma sportininke?

Žeme, stop (rež. Kateryna Gornostai, 2021, 122 min.)

Abiturientė Maša sunkiai randa bendrą kalbą su savo bendraamžiais. Išimtį sudaro tik jos geriausi draugai Jana ir Senia, tokie pat intravertai-nonkonformistai kaip ir ji. Ją visai tenkina šis statusas, kol ji neįsimyli kito savo klasioko – tylenio Sašos ir nėra priversta išeiti iš savo komforto zonos. „Žemė, stop“ – žaismingas ir melancholiškas portretas jaunuolių, stovinčių ties suaugusiųjų gyvenimo slenksčiu.