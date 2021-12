Šis susitikimas būna kartą per metus, ir taip – metai po metų. Du vyrai susitinka per Kalėdas, po to išsiskiria. Jų susitikimai trumpi – vienam jų reikia skubėti, juk laukia svarbūs reikalai.

Susitikimas su Kalėdų Seneliu

Norvegijos paštas sukūrė tokį reklaminį filmuką, kad pasveikintų visus su artėjančiomis šventėmis ir sykiu paminėtų 50 metų, kai Norvegijoje buvo atšauktas įstatymas, draudžiantis vienos lyties asmenų santuoką.

Štai trumpas siužetas. Susitikimas su Kalėdų Seneliu pagrindiniam filmuko herojui tapo lemtingas. Jie trumpai žvilgteli vienas į kitą ir Kalėdų Senelis dingsta židinyje.

Tas pats kartojasi kiekvienais metais, tačiau vyras negali pamiršti Kalėdų Senelio ir nekantriai laukia naujo susitikimo.

Kartą jis ryžtasi parašyti laišką, kuriame prisipažįsta apie savo jausmus. Ir čia pasiekiama kulminacija: šiais metais Kalėdų dovanas pristato Norvegijos paštas, o Kalėdų Senelis ima laisvadienį, kad praleistų šventinį vakarą su tuo, kuris jį nuoširdžiai myli. Siužetas baigiasi herojų bučiniu.

Svarbi istorinė data

Filmuko pavadinimas „Kai Haris sutiko Santą...“ („When Harry met Santa …“) – aliuzija į amerikiečių romantinę komediją „Kai Haris sutiko Salę“ („When Harry Met Sally“), ekranuose pasirodžiusią 1989 metais.

Valstybinė įmonė „Posten Norge“ primena, kad kiekvienas gali mylėti tą, kuris jam patinka, ir tai nebėra nusikaltimas. Būtent tokia gaida ir baigiasi filmukas: „In 2022, it will have been 50 years since it became legal in Norway to love whoever you want“ („2022-aisiais sukanka lygiai 50 metų, kai Norvegijoje galima mylėti ką nori“). Tokią istorinę ribą Norvegijos paštas nutarė paminėti kūrybišku filmuku.

Monica Solberg, Norvegijos kompanijos rinkodaros direktorė, interviu žurnalui „LGBTQ Nation“ taip pakomentavo filmuką: „Kas galėjo būti geriau, negu po pernykščio įtūžusio Kalėdų Senelio parodyti įsimylėjusį?“

2020-aisiais Norvegijos kompanija sukūrė ironišką filmuką, išjuokiantį Donaldą Trumpą. Siužete, pavadintame „Angry White Man“, Kalėdų Senelis neigė klimato atšilimą ir kalbėjo, kad pakilusi temperatūra Šiaurės ašigalyje – visiškai normalus reiškinys.

Pasak M.Solberg, taip radosi nauja tradicija – kalėdiniuose reklaminiuose filmukuose kelti aktualias problemas, jaudinančias visuomenę.