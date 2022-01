Svarbi sėkmės užuomina prieš „Oskarų“ dalybas

Keliomis dienomis anksčiau „Šuns galia“ pelnė „Auksinį gaublį“ kaip geriausia kino drama. Dabar šios juosto žvaigždės Benedictas Cumberbatchas (Benediktas Kamberbačas), Kirsten Dunst (Kersten Danst) ir Kodi Smithas-McPhee (Kodis Smitas-Makfis) taip pat pelnė SAG nominacijas.

Režisieriaus Ridley Scotto (Ridlio Skoto) „Gucci mados namai“ irgi gavo tris nominacijas.

Nors J. Campion juosta laikyta favorite, jos varžovams atsivėrė palanki galimybė, nes „Šuns galia“ nebuvo nominuota apdovanojimui už geriausią aktorių kolektyvą – pagrindinį prizą, kurio laureatas paaiškės per SAG apdovanojimų ceremoniją vasario 27 dieną.

Filmas „Šuns galia“, pasakojantis apie du besivaidijančius brolius XX amžiaus 3-iojo dešimtmečio Montanoje, buvo pirmiausiai parodytas rugsėjį per prestižinį Venecijos kino festivalį. Ten J. Campion laimėjo geriausio režisieriaus apdovanojimą.

Nuo to laiko filmas sulaukė itin palankių kritikų atsiliepimų ir buvo išleistas televizijos „Netflix“ po riboto rodymo kino teatruose..

SAG nepaisė daugybės pašaipų dėl aktoriaus Jaredo Leto (Džaredo Leto) perlenkto itališko akcento „Gucci mados namuose“ ir nominavo jį geriausio antraplanio aktoriaus apdovanojimui. Taip pat buvo nominuota šio filmo žvaigždė dainininkė Lady Gaga (Leidi Gaga) ir aktorių kolektyvas, kuriame taip pat yra Adamas Driveris (Adamas Draiveris) ir Alas Pacino (Alas Pačinas).

Pagrindiniam SAG apdovanojimui taip pat nominuoti filmai „Belfastas“ (Belfast), „CODA“, „Nežiūrėk aukštyn“ (Don't Look Up) ir „Karalius Ričardas“ (King Richard).

Be to, po penkias SAG televizijos nominacijas gavo serialai „Succession“ and „Tedas Lasas“ (Ted Lasso).

SAG apdovanojimai, paskirstomi pagal aktorių balsavimo rezultatus, laikomi ankstyvais „Oskarų“ pranašais, nes aktorių asociacijai tenka nemaža dalis iš beveik 10 tūkst. balsų, lemiančių Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų laureatus.

Šiemet šių apdovanojimų laureatai bus paskelbti per ceremoniją Kalifornijos mieste Santa Monikoje, likus lygiai mėnesiui iki „Oskarų“ įteikimo.