„Kaunas Jazz“ vasarą kviečia į Trakų pilį: atvyksta pasaulinė džiazo žvaigždė K. Ellingas

Dviejų prestižinių „Grammy“ statulėlių laimėtojas į Lietuvą atvyksta po ilgos pertraukos, pristatydamas naujausią savo albumą „SuperBlue“. Koncerte su juo pasirodys grupė, kurioje groja ir žymus JAV džiazo gitaristas Charlie Hunteris.

Amerikiečių dainininko viešnagės data turi ir simbolinę reikšmę. 2002-aisiais „Kaunas Jazz“ kvietimu Kurtas Ellingas pirmą sykį lankėsi Lietuvoje. Prabėgus 20 metų, išskirtinio talento vokalistas sugrįžta dar sykį pasisveikinti su „Kaunas Jazz“ publika.

„Kaip Frankas Sinatra, tik su supergaliomis“, – vaizdingai apie Kurto Ellingo talentą kartą parašė britų leidinys „The Guardian“. Tokie skambūs komplimentai šį dainininką lydi nuo pat karjeros pradžios.

Dar vaikystėje dainavimu susižavėjęs Kurtas turi istoriko diplomą ir studijavo religijos filosofiją, tačiau meilė džiazui nurungė planus siekti mokslinės karjeros.

Pradėjęs rengti koncertus Čikagos džiazo klubuose, dainininkas nebesidairė atgal, nors, kad galėtų save išlaikyti, teko ir dainuoti vestuvėse bei dirbti barmenu.

Įkvėptas džiazo didmeistrių Cheto Bakerio ir Marko Murphy, o taip pat – Jacko Kerouaco knygų, Kurtas Ellingas savo talentu greitai atkreipė legendinės džiazo leidyklos „Blue Note“ dėmesį. Po jos sparnu 1995-aisiais išleistas jo debiutinis albumas „Close Your Eyes“ iškart tapo džiazo pasaulio sensacija ir buvo nominuotas „Grammy“ apdovanojimui.

Šiandien Kurto kolekcijoje – jau penkiolika „Grammy“ nominacijų ir dvi pergalės geriausio vokalinio džiazo albumo kategorijoje. Pirmoji statulėlė – už 2009 metų albumą „Dedicated To You“. Antrąjį „Grammy“ dainininkas pelnė pernai – už albumą „Secrets Are The Best Stories“.

Kurto Ellingo paslaptis – nuostabiai valdomas, su niekuo nesupainiojamas balsas, virtuoziškos improvizacijos ir iš kiekvieno kūrinio sklindanti poezija. Išskirtinis dainininko bruožas – gebėjimas imti garsius instrumentinio džiazo kūrinius, rašyti jiems tekstus ir paversti dainomis. Taip šis vokalistas naujomis spalvomis jau yra nuspalvinęs Johno Coltrane'o, Keitho Jarretto, Pato Metheny, Jaco Pastoriaus, Wayne'o Shorterio, Joe Zawinulo ir kitų džiazo legendų kūrybą.

Tuo pačiu šis atlikėjas – be galo dinamiškas, originalus ir įtraukiantis publiką, o scenoje sugebantis kiekviena daina papasakoti istoriją. Kaip rašo dienraštis „The New York Times“, Kurtas Ellingas tiesiog yra „išskirtinis atlikėjas šių laikų muzikiniame fone“.

Su tuo sutinka ir muzikos specialistai, ir publika. Žymiausio pasaulyje džiazo žurnalo „Downbeat“ kritikų ir skaitytojų apklausose Kurtas nes keturiolika metų išrinktas geriausiu dainininku. Net dvylika kartų geriausiu metų vokalistu jį išrinko JAV džiazo žurnalistų asociacija.

Taip pat vokalisto kolekcijoje – trys „Prix du Jazz Vocal“ (Prancūzija), du „Echo“ (Vokietija) ir du „Edison“ (Nyderlandai) apdovanojimai. Jis du sykius koncertavo Baltuosiuose rūmuose. Pirmą kartą – prezidento Baracko Obamos kvietimu. Įdomi detalė – Kurtas Ellingas ne vieną dešimtmetį yra geras Baracko Obamos bičiulis, iš jo yra įsigijęs butą, o tuo metu dar tik būsimasis JAV prezidentas įkurtuvių proga dainininkui padovanojo pianiną.

Per daugiau nei ketvirtį amžiaus trunkančią karjerą Kurtas Ellingas jau išleido šešiolika albumų, dainavo su Branfordu Marsaliu, Danilo Perezu, Stefonu Harrisu, Jamesu Morrisonu ir kitais žymiais muzikantais. Jis daugybę sykių koncertavo su orkestrais (tarp jų – su džiazo muzikanto Bobo Mintzerio bigbendu ir BBC simfoniniu orkestru), yra surengęs tarpdisciplininių pasirodymų teatrui, o šiuo metu kuria džiazo miuziklą.

Nuo Havanos iki Melburno – visą pasaulį koncertuodamas išmaišęs Kurtas Ellingas šiandien yra viena ryškiausių pasaulio džiazo žvaigždžių. Jo balsas melomanų atpažįstamas visuose žemynuose, o koncertai vadinami galingu poezijos ir muzikos susitikimu. Jo albumuose įamžinta pati įvairiausia muzika – nuo kūrinių iš Brodvėjaus miuziklų iki grupės U2 hito „Where The Streets Have No Name“. Kurtas Ellingas išlieka nenuspėjamas, tačiau kiekvieną pasirinktą kūrinį atlieka su nuostabiu lengvumu ir meistryste.

„Nuo praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio vidurio nė vienas džiazo vokalistas nėra toks drąsus, įdomus ir dinamiškas“, – apie Kurtą Ellingą rašo leidinys „Washington Post“.

Pernai išleistas naujausias albumas „SuperBlue“ – įrašytas su gitaristu Charlie Hunteriu ir hiphopo eros žvaigždėmis, būgnininku Corey Fonville'u ir bosistu bei klavišininku DJ Harrisonu (iš grupės „Butcher Brown“).

Nuo džiazo iki pop, fanko ir neosoulo, nuo originalių kūrinių iki Tomo Waitso ar repo grupės „The Roots“ išgarsint dainų, pandemijos metu įrašytas albumas dar sykį įrodo Kurto Ellingo talentą. Balandžio pradžioje vyksiančioje „Grammy“ ceremonijoje šis įrašas vėl pretenduoja laimėti geriausio vokalinio džiazo albumo apdovanojimą.

Pagrindinis Kurto Ellingo muzikinis partneris šiame albume – Charlie Hunteris, su dainininku atvyksiantis ir į Trakus.

Legendinio roko gitaristo Joe Satriani mokinys garsėja kaip daugybėje skirtingų žanrų pagarbą pelnęs muzikantas ir prodiuseris. Jis įrašė albumus su dainininku D'Angelo, gitaristu Johnu Mayeriu ir repo legendomis „A Tribe Called Quest“. Taip pat yra bendradarbiavęs su naujųjų laikų alternatyvaus ritmenbliuzo žvaigžde Franku Oceanu ir džiazo grupe „Snarky Puppy“. Ir visa tai – net neminint įspūdingos solinės ir grupių lyderio karjeros.

Kritikams ir melomanams giriant naujausią Kurto Ellingo darbą, pats dainininkas nekantraudamas laukia pasirodymų Europoje – ir progos pirmą sykį karjeroje apsilankyti Trakuose.

Kaip skelbta anksčiau, festivalis „Kaunas Jazz“ po pandemijos trikdžių šįmet grįžta į įprastas vėžes – balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje vyks Kaune ir kituose miestuose. Kurto Ellingo koncertas taps svarbiausiu festivalio vasaros renginiu – Trakų pilyje, kur „Kaunas Jazz“ ankstesniais metais jau kvietė pasiklausyti Salvadoro Sobralio, Richardo Bonos, Torsteno Goodso ir kitų žinomų užsienio atlikėjų.

Šių metų festivalyje dalyvaus grupė „Dirty Loops“ iš Švedijos, žymus Kubos pianistas Alfredo Rodriguezas, Brazilijos žvaigždė Hamiltonas de Holanda, trimitininkas iš Izraelio Avishai Cohenas ir kiti garsūs pasaulio muzikantai. Visą „Kaunas Jazz“ programą rasite internete – www.kaunasjazz.lt

