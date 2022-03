Elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno kūrėjai kviečiami siūlyti projektus „Gaidai“

Geriausi, įdomiausi, vertingiausi kūrybiniai sumanymai bus atrinkti į 2022 m. festivalio „Gaida“ programą.

Europos festivalių laureato („EFFE Laureate“) vardu įvertintas festivalis „Gaida“ laikomas vienu svarbiausių bei didžiausių šiuolaikinės muzikos renginių Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Festivalis kasmet stengiasi atnaujinti savo programines kryptis ir suteikti galimybę festivalio metu susipažinti su įvairiomis muzikos naujovėmis, įdomiausiais pastarojo meto kūrybiniais sumanymais, kuriuose ieškoma netradicinių formų ir originalių sprendimų, bandoma išeiti iš komforto zonos, permąstomas santykis su konvencijomis ar atrandama prasminga sąveika su kitomis meno sritimis bei jų tyrimo objektais.

Festivalis bando atskleisti kuo platesnę muzikos ir scenos menų srityse vykstančių kūrybinių procesų panoramą, supažindinti su naujais įdomiais kūrėjais, pristatyti aktualius, šio laikmečio inspiruotus kūrinius, atspindinčius atviro festivalio dvasią.

Atsižvelgiant į šiuos prioritetus, festivalis kviečia elektroninės muzikos ir audiovizualinio meno kūrėjus siūlyti naujus kūrybinius projektus ir teikti paraiškas atrankai „GAIDA OPEN Call“.

Menininkai gali siūlyti ne anksčiau kaip 2020 metais sukurtus elektroninės muzikos ir/ar audiovizualinio meno projektus arba dar nesukurtus naujus šios srities meninius sumanymus, kurie turi būti galutinai sukurti iki 2022 m. rugsėjo mėn.

Festivalis neriboja kūrėjų ir neketina įsprausti jų meninių projektų į kokių nors idėjų, šūkių ar lozungų rėmus, tad visi kūrėjai yra laisvi pasirinkti sau tinkamą temą, naratyvą ar abstraktesnį sumanymą.

Be to, festivalis neapsiriboja vien jaunais kūrėjais ar kokia nors kita amžiaus kategorija – paraiškas gali teikti visi profesionalūs kūrėjai be jokių amžiaus, rasės, lyties apribojimų. Svarbiausi atrankos kriterijai bus kūrybinio projekto savitumas, originalumas ir meninė kokybė.

Kūrybinių projektų paraiškos priimamos nuo 2022 m. kovo 15 d. iki gegužės 15 dienos (daugiau informacijos www.gaida.lt). Preliminarūs atrankos rezultatai numatyti birželio pabaigoje. Galutinė festivalio „Gaida“ programa bus paskelbta iki 2022 m. spalio 1 d. Festivalį organizuoja VšĮ Vilniaus festivaliai, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.