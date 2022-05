Paskelbti 13-ųjų nacionalinių kino apdovanojimų Sidabrinės gervės nominantai: varžosi 31 filmas

Iš apdovanojimams pateiktų 58 filmų atrankos komisija vertinimui atrinko 31 filmą. Į daugiausiai nominacijų pretenduoja:

Į 13 nominacijų – „Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa.

Į 13 nominacijų – „Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius.

Į 11 nominacijų – „Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša.

Į 6 nominacijas – „Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis.

Į 5s nominacijas – „Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė.

Į 5 nominacijas – „Šuolis“, rež. Giedrė Žickytė.

Į 5 nominacijas – „Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“, rež. Linas Mikuta.

Į 4 nominacijas – „Pilis“, rež. Lina Lužytė.

Į 3 nominacijas – „Mr.Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“, rež. Sergejus Loznica.

Į 2 nominacijas – „Trys“, rež. Juanjo Giménezas

Iškilmingos ceremonijos vakarą, kurį transliuos LRT ir „LRT plius“, taip pat paaiškės Auksinės gervės laureatas – šis apdovanojimas skiriamas už viso gyvenimo nuopelnus. Be to, bus apdovanotas žiūroviškiausias filmas ir įteiktas specialus susivienijusių organizatorių – Lietuvos kino centro ir AVAKA – apdovanojimas už metų indėlį į kino industriją.

Atrankos komisiją sudarė 9 nariai: aktorius Denisas Kolomyckis, kino operatorius Tomas Vilys, kino meno kūrėjai Vidmantas Gaigalas ir Juozas Širvinskas, kino kritikės Rasa Paukštytė, Santa Lingevičiūtė ir Monika Gimbutaitė, režisierius Ignas Meilūnas, kino programų kuratorė ir sudarytoja Eglė Maceinaitė.

„Organizatorių vardu noriu padėkoti kūrėjams, pateikusiems paraiškas, filmų komandoms, režisieriams. Tikrai turime milžinišką kino industrijos potencialą Lietuvoje. Tai atspindės ir pačios nominacijos – kalbėjo Lietuvos kino centro vadovas Laimonas Ubavičius. – Pastarieji metai atnešė nemažai džiaugsmo, lietuviški filmai buvo pristatyti tarptautininiuose festivaliuose. Tačiau filmų žiūrėjimo kino teatruose metas buvo itin sudėtingas – pandemija, daug apribojimų. Vis dėlto tai pamažėl atgyja.“

Komisijos pirmininkė R.Paukštytė kalbėjo, kad kino renginys yra svarbus, nes tarsi apibendrina, kas vyko per pastaruosius metus, kai kinas išgyveno ypač sunkų laiką.

„Gervės ragina žiūrovus ateiti į kino teatrus ar žiūrėti lietuviškus filmus specialiose platformose. Tad Sidabrinė gervė be šventės, be džiaugsmo, be aistrų, kurios visada lydi šitą ceremoniją ir nominacijas, turi ir kitą labai svarbią misiją – priminti visuomenei, kad lietuviškas kinas įdomus ir jį verta žiūrėti“, – teigė R.Paukštytė.

Anot kritikės, atrankos komisija visą balandžio mėnesį gyveno lietuvišku kinu ir tai buvo malonus darbas.

„Žinoma, jis susijęs su įvairiausiomis dvejonėmis, refleksijomis. Bet kokiu atveju visi džiaugėmės dirbdami, diskutuodami, kas gi turi būti paminėta tarp penkių geriausiųjų. Šį kartą mums tikrai pasisekė, kad nereikėjo rinkti penkių iš penkių ar penkių iš dviejų“, – sakė R.Paukštytė.

Komisijos pirmininkė atkreipė dėmesį, kad anksčiau dominavo stiprūs vyriški vaidmenys, o šiais metais dominuoja itin stiprūs moteriški vaidmenys, be to, daug stiprių dokumentinių filmų.

Komisijos narė S.Lingevičiūtė žavėjosi jaunųjų kūrėjų darbais.

„Per komisijos darbo mėnesį aš aiškiai suvokiau lietuviško kino tendencijas. Mane žavi kino įvairovė formų, stilių prasme. Matau augančią kartą, kurių filmai – originalūs ir kai kurie jau galėtų varžytis ne geriausio studentų darbo, bet trumpametražių filmų kategorijoje“, – sakė S.Lingevičiūtė.

Komisijos narė M.Gimbutaitė išskyrė kitą džiugią tendenciją – atsiranda vaikiškų filmų ir portreto žanro filmų.

AVAKA direktorius Darius Vaitiekūnas paskelbė, kad jau nuo rytojaus iki gegužės 29 dienos daugiau nei 300 žmonių galės atiduoti savo balsą kiekvienoje kategorijoje.

„Tokios gausios balsuotojų komisijos dar nėra buvę per visą Sidabrinės gervės istoriją. Tai suteiks ir objektyvumo, ir skaidrumo, o rezultatai paaiškės birželio 5-osios renginyje“, – sakė D.Vaitiekūnas.

Balsuotojų komisija, kuri ir išrinks šių metų laureatus, bus sudaryta iš kino industrijos profesionalų – Lietuvoje veikiančių kino industrijos institucijų, tokių kaip Lietuvos operatorių asociacija (LAC), Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos aktorių gildija, ASIFA Lietuva, Lietuvos animacijos asociacija, Kino rodytojų asociacija, Nepriklausomų prodiuserių asociacija, Autorinio kino alijansas. Komisijų darbą prižiūri tarptautinė audito kompanija „Grant Thornton Baltic“.

Visos nominacijos

METŲ GERIAUSIAS STUDENTO DARBAS

„Aš buvau Maksas“ (rež. Lukas Kacinauskas, prod. LMTA)

„Pardaviau klasiokę“ (rež. Gantas Bendikas, prod. Benediktas Radzevičius, LMTA)

„Paskutinis kartas“ (rež. Rinaldas Tomaševičius, prod. Lineta Lasiauskaitė, LMTA)

„Šokis“ (rež. Danielius Minkevičius, prod. Saulė Dmitrieva, Ieva Norvilienė, LMTA)

„Viskas gerai“ (rež. Jorūnė Greičiūtė, prod. Viktorija Akavickaitė, Zbignevas Bartoševičius, LMTA)

METŲ GERIAUSIAIS TRUMPAMETRAŽIS FILMAS

„Išvyka“ (rež. Jorūnė Greičiūtė, prod. Rūta Jekentaitė)

„Miegamasis rajonas“ (rež. Vytautas Katkus, prod. Klementina Remeikaitė)

„Motinos“ (rež. Birutė Kapustinskaitė, prod. Rūta Petronytė, Kęstutis Drazdauskas)

„Techno, Mama“ (rež. Saulius Baradinskas, prod. Viktorija Seniut)

„Žiūrėk, koks garsas. Vilniaus garso sistemų kultūra“ (rež. Mikas Žukauskas, prod. Paulius Burakas)

METŲ GERIAUSIAS ANIMACINIS FILMAS

„Elena“ (rež. Birutė Sodeikaitė, prod. Agnė Adomėnė, Delphine Schmit, Draško Ivezićius)

„Mora Mora“ (rež. Jurga Šeduikytė, prod. Giedrė Burokaitė)

„Skaitmeninis Voodo“ (rež. ir prod. Antanas Skučas, Julius Zubavičius)

METŲ GERIAUSIAS MAŽUMOS BENDROS GAMYBOS FILMAS

„Mėlyna kaip apelsinas žemė“ (rež. Iryna Cilyk, lietuviškos dalies prod. Giedrė Žickytė)

„Ribos“ (lietuviškos dalies prod. Lukas Trimonis)

„Trys“ (rež. Juanjo Giménezas, lietuviškos dalies prod. Marija Razgutė)

METŲ GERIAUSIAS GARSO REŽISIERIAUS DARBAS

Julius Grigelionis („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Jonas Maksvytis („Šuolis“, rež. Giedrė Žickytė)

Martinas Ožvoldas, Lukášas Moudrý, Kryštofas Blabla („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Vytis Puronas („Operacija O2“, rež. Margus Paju)

Saulius Urbanavičius („Mr Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“, rež. Sergejus Loznica)

METŲ GERIAUSIAS MONTAŽO REŽSIERIAUS DARBAS

Laurynas Bareiša („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Danielius Kokanauskis („Mr.Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“, rež. Sergejus Loznica)

Ričardas Matačius („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Linas Mikuta („Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“, rež. Linas Mikuta)

Ieva Veiverytė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

METŲ GERIAUSIAS KINO DAILININKO DARBAS

Aurimas Akšys („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Rytis Daraškevičius („Lobis“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė)

Jurgita Gerdvilaitė, Ramūnas Rastauskas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Sigita Šimkūnaitė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Anželika Šulcaitė („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

METŲ GERIAUSIAS KOSTIUMŲ DAILININKAS

Arūnė Daukantaitė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Neringa Keršulytė („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Fausta Naujalė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Agnė Rimkutė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Monika Vėbraitė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

METŲ GERIAUSIAS GRIMO DAILININKAS

Jurgita Globytė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Eglė Mikalauskaitė-Gricienė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Milda Petružytė-Gucevičienė („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Inga Raslanaitė („Pilis“, rež. Lina Lužytė)

Brigita Stelmokė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

METŲ GERIAUSIAS SCENARIJAUS AUTORIUS

Laurynas Bareiša („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Marija Kavtaradzė, Teklė Kavtaradzė, Andrius Blaževičius („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Linas Mikuta („Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“, rež. Linas Mikuta)

Algimantas Puipa („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Giedrė Žickytė („Šuolis“, rež. Giedrė Žickytė)

METŲ GERIAUSIAS OPERATORIAUS DARBAS

Feliksas Abrukauskas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Rimvydas Leipus, Vytautas Plukas, Valdis Celminis („Šuolis“, rež. Giedrė Žickytė)

Narvydas Naujalis („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Viktoras Radzevičius („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Kristina Sereikaitė („Romano vaikystė“, rež. Linas Mikuta)

METŲ GERIAUSIAS KOMPOZITORIAUS DARBAS

Donatas Bielkauskas („Mončys. Žemaitis Iš Paryžiaus“, rež. Linas Mikuta)

Lina Lapelytė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Pijus Meižis („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Jakubas Ratajus („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Domas Strupinskas („Trys“, rež. Juanjo Giménezas)

METŲ GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS DOKUMENTINIS KINO FILMAS

„Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“ (rež. Linas Mikuta, prod. Jurga Gluskinienė)

„Mr.Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ (rež. Sergejus Loznica, prod. Uljana Kim)

„Pavyzdingas elgesys“ (rež. Audrius Mickevičius, Nerijus Milerius, prod. Rasa Miškinytė)

„Šuolis“ (rež. Giedrė Žickytė, prod. Giedrė Žickytė, Uldis Cekulis)

„Švelnūs kariai“ (rež. Marija Stonytė, prod. Giedrė Žickytė)

METŲ GERIAUSIAS ILGAMETRAŽIS VAIDYBINIS KINO FILMAS

„Bėgikė“ (rež. Andrius Blaževičius, prod. Marija Razgutė)

„Piligrimai“ (rež. Laurynas Bareiša, prod. Klementina Remeikaitė)

„Pilis“ (rež. Lina Lužytė, prod. Kęstutis Drazdauskas, Davidas Collinsas)

„Sinefilija“ (rež. Algimantas Puipa, prod. Uljana Kim)

„Žmonės, kuriuos pažįstam“ (rež. Tomas Smulkis, prod. Dagnė Vildžiūnaitė)

METŲ GERIAUSIAS AKTORĖS VAIDMUO

Barbora Bareikytė („Pilis“, rež. Lina Lužytė)

Gabija Bargailaitė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Žygimantė Elena Jakštaitė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Milda Noreikaitė („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Vesta Šumilovaitė-Tertelienė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

METŲ GERIAUSIAS AKTORIAUS VAIDMUO

Giedrius Kiela („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Teodoras Lipčius („Mažas didelis stebuklas“, rež. Justinas Krisiūnas)

Elijas Malinauskas („Drugelio širdis“, rež. Inesa Kurklietytė)

Arūnas Sakalauskas („Žmonės, kuriuos pažįstam“, rež. Tomas Smulkis)

Mantas Zemleckas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

METŲ GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORĖS VAIDMUO

Laima Akstinaitė („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Inesa Marcinkevičiūtė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Jūratė Onaitytė („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Indrė Patkauskaitė („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

Rasa Samuolytė („Pilis“, rež. Lina Lužytė)

METŲ GERIAUSIAS ANTRAPLANIS AKTORIAUS VAIDMUO

Juozas Budraitis („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Vytautas Kaniušonis („Bėgikė“, rež. Andrius Blaževičius)

Aleksas Kazanavičius („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Lukas Malinauskas („Sinefilija“, rež. Algimantas Puipa)

Paulius Markevičius („Piligrimai“, rež. Laurynas Bareiša)

METŲ GERIAUSIAS REŽISIERIAUS DARBAS

Laurynas Bareiša („Piligrimai“)

Andrius Blaževičius („Bėgikė“)

Linas Mikuta („Mončys. Žemaitis iš Paryžiaus“)

Algimantas Puipa („Sinefilija“)

Giedrė Žickytė („Šuolis“)