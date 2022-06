Kultūros naktinėtojams – staigmenos už kiekvieno kampo

Šeimų erdvė Bernardinų sode ir lazerių dailė ant Vilnios

Kaip ir kasmet, renginio organizatoriai nepamiršo pasirūpinti įdomiais renginiais ir patrauklia veikla mažiausiųjų naktinėtojų ir jų tėvų.

Jų lauks Potyrių miestu virtęs Bernardinų sodas ir 10 skirtingų kūrybinių dirbtuvių, kuriose vaikai ir jų tėvai galės išmokti gausybę naujų, kūrybiškų įgūdžių – groti afrikietiškais būgneliais, kurti pasakas, piešti animė, žongliruoti.

Pamatyti savo spektaklius kvies „Raganiukės“, „Lėlės“ ir Stalo teatrai, o Azijos menu centras žiūrovams pateiks trumpametražių Azijos animacinių filmų programą.

Tolimųjų Rytų variacijos lauks ir kitapus Vilnios vingio – Užupio meno inkubatoriaus kieme nuo septintos valandos vakaro iki pat antros valandos nakties smalsuolius kvies meno instaliacija „Misukasu miškas“.

Virš Vilnios vandenų lazerinių technologijų ir profesionalių šokėjų bus kuriamas japoniško miško vaizdinys, išryškinantis žmogaus ir jį supančios augalijos sąveiką bei atveriantis galimybę pajusti futuristinį netikėtumą, suaktyvinti pojūčius ir vaizduotę.

Valdovų rūmų kieme – koncertų maratonas su „Caffeine“, Rotušės aikštėje – LATGA „Autorių namai“

Organizatoriai kartu su ilgamečiais festivalio rėmėjais „Caffeine“ tradiciškai surengs tikrą šventę – Valdovų rūmų renginių salėje kasmetį koncertų maratoną „Skambantys Valdovų rūmai“ pradės Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo „Pagalba Lietuvos vaikams“ talentai, o didžiajame Valdovų rūmų kieme vakarą pradės muzikantai iš Ukrainos: „Očeretianij kit“, Aliona Olena Enko, Valerija Kučerenko.

Vėliau melomanų lauks penki lietuvių muzikantų pasirodymai: valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“, Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO, „The Schwings Band“, Girmantė ir A.Polevikovas. Vakarą vainikuos spalvingas „Colours of Bubbles“ pasirodymas. Pirmąkart klausytojų lauks renginio formato naujiena – pokalbiai su atlikėjais po kiekvieno pasirodymo.

Asociacija LATGA kvies į „Autorių namus“ Rotušės aikštėje, kur žinomi Lietuvos autoriai scena dalysis su karo alinamos Ukrainos menininkais.

Čia koncertuos įvairiausių stilių muzikos kūrėjai – VU pučiamųjų orkerstras „Oktava“, ukrainiečių dvynių duetas „BeTwins“, Free Finga, dainų ukrainiečių kalba repertuarą parengę „Biplan“, ukrainiečių grupė „Druga Rika“, Vidas Bareikis, savo kūrybą ekranuose pristatys vizualiųjų menų atstovai, vyks poezijos skaitymai.

Solidarumas su Ukraina – kinas, instaliacijos ir įspūdinga animuota projekcija

Tarp festivalio dalyvių gausu tiek ukrainiečių kūrėjų, tiek savo kūriniais ir projektais išreiškiančių paramą Ukrainai lietuvių.

Vienas didžiausių birželio 17-osios įvykių – „Rock n‘ Light“ studijos (Ukraina) ir Ukrainos instituto parengta 3D grafikos instaliacija ant Nacionalinės dailės galerijos sienų. Meno vadovės Tais Poda ir elektroakustinio kolektyvo „Ptakh Jung“ kūrinyje – judančių vaizdų ir muzikos sinergija, fiksuojanti 56 monumentalių mozaikų paviršius.

Projektas gilinasi į monumentalumo, skaitmenizacijos ir kultūrinės atminties sąveiką bei problematiką – įspūdinga muzikos ir šviesos kelionė abejingų nepaliks.

„Kino Deli“ kvies kino gurmanus susipažinti su specialiai atrinktais vaidybiniais ir dokumentiniais įdomiausių Ukrainos autorių filmais – Oleksandro Kostiuko „Gyvoji ugnis“, Sеmiono Mozgovijaus „Žiemos sodo istorija“, Romano Perfiljevo „Negarbingi vergai“ ir Olesios Morgunec-Isajenko „Varpų giesmė“.

Simono Daukanto aikštėje Kultūros nakties metu bus atidaryta skulptoriaus ir keramiko Giedriaus Mazūro instaliacija „BLUE YELLOW“. Tai – kaleidoskopo principu senuose bidonuose sumontuoti veidrodžiai, kuriuose tarsi taikinyje atsispindi besikeičiančios Ukrainos vėliavos spalvos. Intaliacija aikštėje bus eksponuojama iki birželio 22-osios.

Pažintis su naujausiomis scenos menų tendencijomis „MMLAB Theatre“

MMLAB erdvė – Vokiečių gatvės kiemelyje, buvusiame vaikų darželyje, įsikūrusi vieta, kurioje randasi netradiciniai teatro renginiai, instaliacijos ir muzikos įvykiai.

Kultūros nakties programoje bus pristatyta įvairi teatro, šokio ir performansų programa, ją sudarys 6 jaunųjų kūrėjų pasirodymai – garso instaliacija „I’m gonna sleep with one eye open“, jaunųjų dramaturgų kūrybos pristatymas „Kur esu aš, o kur mano kūnas?“, šokio spektaklis „WRECK – List of extinct species“, spektaklis „Stepai, gazo!“, performansas „Erdvė Kūnas Mėlyna“, spektaklis „Analizuojant žvėrį“.

Fortepijoninės muzikos koncertas „Juodais baltais“ ir šokiai iki paryčių Vasaros terasoje

Nuo pat pirmųjų Kultūros naktų vykstantis fortepijoninės muzikos maratonas „Juodais baltais“ kasmet pristato geriausių LMTA studentų ir absolventų pasirodymus – prasidėjęs nuo Petro Geniušo 2009-aisiais Lukiškių aikštėje surengto rečitalio su Ludwigo van Beethoveno muzika, renginys kasmet patraukia akademinės muzikos gerbėjų dėmesį.

Šįmet tradiciškai vakarą vainikuosiantis P.Geniušo pasirodymas žada nustebinti – maestro ant scenos lips ne vienas, o kaip „Grand trio“ narys: Davidas Geringas (violončelė), P.Geniušas (fortepijonas), Dalia Kuznecovaitė (smuikas).

Trio interpretuos Johannesą Brahmsą ir atliks šio kompozitoriaus Trio B-Dur Op. 18 (Th.Kirchnerio styginių seksteto perdirbinys fortepijoniniam trio) ir Trio G-Dur Op. 36 (Th.Kirchnerio styginių seksteto perdirbinys fortepijoniniam trio).

Vasaros terasoje atsipalaiduoti ir pašokti kvies Gruodis, Quark Effect, dargana, Still Runners, Eliza Izmalkova (Ukraina), Freestarz ir DJ Pinigai.

Audiovizualinis šokio spektaklis „Vedlys“ „Menų spaustuvėje“

„Menų spaustuvėje“ vyks keturi tarptautinį pripažinimą pelniusio čekų audiovizualinio šokio spektaklio „Vedlys“ („Guide“) seansai. „Vedlys“ pelnė geriausio metų apšvietimo (šviesos dizaineris Danas Gregoras), šokėjo (spektaklio protagonistas Jaro Ondrusas) apdovanojimus ir publikos prizą (Čekijos šokio platforma, 2016 m).

2017 metais spektaklis tinklinės šokio organizacijos „Aerowaves“ buvo įtrauktas į įdomiausių Europos šokių projektų dvidešimtuką ir apkeliavo daugelį tarptautinių festivalių.

Muzikos svetainėje – koncertas-maratonas nuo 18 iki 24 valandos

Lietuvos muzikų sąjunga aktyviausių narių dėka Muzikos svetainėje (Gedimino pr. 32–2) rengia koncertą-maratoną, truksiantį nuo 18 iki 24 valandos.

Tikslas – esamiems ir būsimiems nariams parodyti, kad galima savo erdvėje rengti nuostabias kamerinės muzikos valandas, kurti ir eksperimentuoti įvairiausias programas, pasitikrinti jų poveikį klausytojams. Tokių koncertų privalumas – jie gali tapti repertuariniai, t. y. pasikartojantys.

Muzikos svetainė atvers langus, pastatys ant palangių kolonėles ir užmuzikuos Gedimino prospektą nuo Vasario 16-osios iki A.Stulginskio gatvės ir Žemaitės skverelį.

2019 metais tai jau išbandyta – L.van Beethoveno muzikos garsai atkreipė praeivių dėmesį, žmonės stoviniavo po langais, sėdėjo ant suoliukų, o kai kurie valandžiukę kitą praleido ir svetainėje.

„Kultūros nakties 2022“ programa penkiuose muziejuose ir galerijose

Kaip ir kasmet, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus kviečia praleisti „Kultūros naktį“ kartu ir šiam išskirtiniam birželio 17-osios vakarui parengė parodų, dirbtuvių ir renginių programą net penkiuose muziejuose ir galerijose.

Vilniaus paveikslų galerija. „Kultūros naktį“ Vilniaus paveikslų galerijoje esate kviečiami nemokamai aplankyti istorinių XIX a. interjerų ekspoziciją, parodas „Iš nusidėjėlių didžiausia“: Vladislovo Neveravičiaus paveikslas „Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė“ ir „Hommage donatoriams. Vilniaus paveikslų galerijos pradžia“ bei dalyvauti ekskursijoje „Ką šnabžda rūmų sienos?“.

Ekskursijos metu išgirsite intriguojančią Chodkevičių rūmų istoriją, apžiūrėsite XIX a. interjerus bei sužinosite, kas gyveno rūmuose sovietmečiu. Tai reta galimybė aplankyti paslaptingus, net gotikos laikus siekiančius, muziejaus rūsius.

Taikomosios dailės ir dizaino muziejus. 18 val. 30 min. esate kviečiami į Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje vyksiantį koncertą-improvizaciją „Pasikleketavimas“.

Įkvėpti paukščių giesmės, drauge improvizuos Skirmanatas Sasnauskas (trombonas, dūdmaišis, balsas), sutartinių giedotojų grupė „Utara“, Agota Zdanevičiūtė (kanklės), Jurgis Jarašius (elektronika).

Renginio idėją įkvėpė paukščių stendas Vilniaus miesto Sapiegų parke, kuriame pasiskaičius apie tam tikrą paukštį galima pasiklausyti ir jo giesmės. Taip atsirado sumanymas praplėsti ir šiuolaikiškai interpretuoti vieną seniausių temų – paukščių balsus muzikoje.

Ši teatralizuota muzikinė akcija sujungs senąsias kultūrines formas (sutartines), autentiškas liaudies dainas ir kanklių muziką bei unikalų paukščių balsų mėgdžiojimą šiuolaikinėmis meninės raiškos formomis – improvizacija, ritmika, elektronika.

Nacionalinė dailės galerija. 18 val. esate kviečiami į Nacionalinė dailės galerijos kūrybines dirbtuves su Ukrainos menininkais „Ar tai kolonializmas?“.

Kūrybinėse dirbtuvėse bus gilinamasi į skirtingus būdus, kuriais skleidžiami kolonijiniai pasakojimai. Ar kultūra gali būti instrumentalizuota ir naudojama kaip priemonė primesti kolonijinį požiūrį? Ar įmanoma pademonstruoti kultūrinį pranašumą pasitelkiant nacionalinius patiekalus? Ar fotografo pasirinkta vizualinė strategija gali būti įvardijama kaip kolonijinis žvilgsnis?

Siekdami atsakyti į šiuos klausimus ir iškelti kitus, dar sudėtingesnius, aptarsime vizualinius sprendimus, randamus artimoje aplinkoje (naujienų portaluose, viešajai erdvei skirtuose kūriniuose ir kt.) ir archyvine Lijos ir Andrijaus Dostlievų kūrybine medžiaga.

Ant Nacionalinės dailės galerijos fasado 22 val. 30 min.–2 val. žiūrovams bus rodomas projektas „Atraskite Ukrainą: dalelė po dalelės“. Tai – skaitmeninis meno kūrinys, kurį 2019 m. sukūrė medijų menininkų studijos „Rockn’n’Light“ komanda ir meno vadovė Taisa Poda iš Kijevo.

Judančių vaizdų ir Ukrainos elektroakustinio kolektyvo „Ptakh Jung“ muzikos sinergija fiksuoja 56 monumentalių mozaikų paviršius. Jie sukurti Ukrainos menininkų XX a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose ir yra tapę viešų diskusijų apie netolimos praeities atmintį ir paveldą objektu.

Vytauto Kasiulio dailės muziejus. „Kultūros naktį“ Vytauto Kasiulio dailės muziejuje kviečiama nemokamai aplankyti dvi parodas.

Parodoje „Šiuolaikinė Afrikos dailė: tapatybės svajos ir realijos“ susipažinsite su 15 šiuolaikinių Afrikos menininkų iš 6 valstybių. Ryškiaspalviais darbais pristatoma mažai žinoma Afrikos kasdienybė, tapatybės paieškos ir kviečiama atsisakyti stereotipinio mąstymo bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų.

Parodoje „Paralelinis laikas“ pristatomas naujas žvilgsnis į gerai žinomus lietuvių menininkus, dirbančius Niujorke ir Paryžiuje: Kęstutį Zapkų, Žilviną Kempiną, Vytenį Jankūną, Julių Ludavičių, Rūtą Jusionytę, Svajonę ir Paulių Stanikus. Joje eksponuojami ne tik autorių kūriniai, bet ir fotografo Arūno Baltėno nuotraukos bei interviu, atskleidžiantys svetur gyvenančių menininkų kūrybos užkulisius ir kasdienybę.

Radvilų rūmų dailės muziejus. Radvilų rūmų dailės muziejuje „Kultūros nakties“ lankytojams siūloma iš arčiau susipažinti su trimis parodomis, kuriose pristatoma XX a. antrosios pusės nonkonformistinė kūryba ir šiuolaikinio meno instaliacijos.

Parodoje „Protesto menas: sovietmečio nepaklusnieji“ pristatoma įspūdinga Vladimiro Tarasovo Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui dovanotos kolekcijos dalis. Specialiai šioje parodoje eksponuojami keturiasdešimties menininkų, kūrusių ideologinio diktato, cenzūros ir judėjimo laisvės ribojimo sąlygomis septintojo–devintojo dešimtmečių Sovietų Sąjungoje, kūriniai.

Emilijos Škarnulytės parodoje „Švytintys kambariai“ pristatomas vienas garsiausių menininkės kūrinių „t ½“, 2019 m. pelnęs Kyjivo šiuolaikinio meno centro „Ateities kartos meno prizą“ (Future Generation Art Prize). Posthumanistine, mitologiją tyrinėjančia įspūdingo formato audiovizualine instaliacija atkreipiamas dėmesys į šiandien itin svarbias gamtos ir žmogaus sąlyčio, klimato kaitos bei branduolinės energetikos temas.

Tomo Daukšos parodoje „Laimės švieselės“ apmąstomas tvarumas, perteklius, harmonija ir triukšmas kultūroje ir kasdieniame gyvenime bei meno ir dizaino ryšys. Iš pirmo žvilgsnio projektas atrodo neįpareigojantis, linksmas ir žaismingas, tačiau jame keliamas svarbus ir aktualus klausimas – ar vaisingos ir realios yra mūsų gamtos apsaugos ir tvaraus gyvenimo pastangos?