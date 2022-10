Išrinkti geriausi 10-ojo „Baltic Pitching Forum“ trumpųjų filmų projektai

Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forume kasmet dalyvauja trumpieji vaidybiniai, animaciniai ar hibridinio žanro filmai, skirti tarptautinei auditorijai. Juos vertinanti komisija dviems geriausiems būsimų filmų projektams iš Baltijos šalių suteikia galimybę prisistatyti svarbiausiose Europos trumpametražių filmų mugėse: Klermono-Ferano festivalio ir mugės metu vykstančiame koprodukcijos forume „Euro Connection“ (Prancūzija) arba tarptautinėje trumpųjų filmų mugėje „Talents and Short Film Market“ (Italija).

Šiemet nugalėtojus rinko tarptautinės kino industrijos atstovų komisija: festivalio programos konsultantė ir pardavimų agentė Carla Vulpiani (Venecijos tarptautinis kino festivalis, „Varicoloured Film Agency“, Italija), filmų platintojas Andy Norton („Raina Films“, Suomija), prodiuserė Vanya Rainova („Portokal“, Bulgarija), pardavimų agentas Ben Vandendaele („Radiator IP Sales“, Belgija), televizijos filmų finansavimo fondo atstovė Sari Volanen („Yle TV“, Suomija), festivalio programos sudarytoja ir industrijos renginių koordinatorė Julie Rousson („Euro Connection“, Klermono-Ferano trumpųjų filmų festivalis ir mugė, Prancūzija) ir vykdančioji mugės direktorė Eugénie Bottereau („Talents and Short Film Market“, Italija).

Pirmasis prizas – kelialapis į „Euro Connection“ forumą Prancūzijoje – atiteko estų vaidybinio filmo projektui „The Toilet“ (rež. Ragne Mandri ir Sushant Bhat). Tai istorija apie penkiametį berniuką iš Kolumbijos, kuriam, persikėlus į naują šalį, kalbos ir kultūriniai barjerai ne tik trukdo bendrauti su bendraamžiais, bet ir suprasti jį supantį naują pasaulį. Projektas apdovanojimą pelnė už universalią ir asmenišką temą, nuspalvintą daugiakultūriškumu ir poezija, kuri, pasak komisijos narių, neabejotinai projektui atvers koprodukcijos galimybes.

Galimybę prisistatyti renginyje „You Only Pitch Twice“ Italijoje laimėjo dar vienas estų projektas „Sauna Day“. Režisieriai Anna Hints ir Tushar Prakash pristatė vaidybinio filmo projektą, pasakojantį apie du vyrus, kurie slapta susijungia vienas su kitu per ypatingą ritualą dūminėje pirtyje ir atranda savo jautriąsias puses. Pasak komisijos narių, projektas pasižymėjo solidumu, teigiama režisierių ir prodiuserių energija, todėl galimybė dalyvauti renginyje „You Only Pitch Twice“ taps puikiu tramplinu kūrėjams.

„Baltic Producers MEDIA Award“ 1 000 eurų vertės prizas atiteko tą patį vakarą jau apdovanotam estų projektui „The Toilet“ (rež. Ragne Mandri ir Sushant Bhat) už sklandų, patrauklų ir dramaturgiškai stiprų pristatymą bei itin aktualią temą, kuria vis dar per mažai kalbama Baltijos šalyse.

Prizo „Baltic Producers MEDIA Award“ nugalėtojus rinko Baltijos šalių prodiuserių žiuri, kurią šiemet sudarė Marianne Ostrat („Alexandra Film“, Estija), Aija Bērziņa („Tasse Film“, Latvija) bei Uljana Kim („Uljanos Kim studija“, Lietuva).

Žiuri specialų paminėjimą skyrė lietuvių režisieriaus Antano Skučo filmo projektui „Conductor“ (liet. „Dirigentas“), kuris pasakoja apie kalėjimo prižiūrėtoją, gyvenantį distopiniame mieste. Sulaužęs savo instrumentą, herojus galvoja, kad visas miestas sugrius, todėl ryžtasi iš kalėjimo pavogti dar vieną instrumentą, bet tai nepadeda sustabdyti miesto nuo žlugimo.

„Baltic Producers MEDIA Award“ apdovanojimą inicijuoja „Kūrybiškos Europos“ biurai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

10-jame „Baltic Pitching Forum“ įsteigti dar du nauji prizai. Suomijos nacionalinio transliuotojo „Yle TV“ 2500 eurų vertės filmo įsigijimo (angl. „pre-buy“) apdovanojimas atiteko latvių projektui „Limo“ (rež. Tīna Zariņa, prod. Alise Ģelze), pasakojančiam distopinę istoriją apie žmogų ir dirbtinį intelektą, o „Radiator IP Sales“ filmo platinimo strategijos ir konsultacijų prizą laimėjo estų animacijos projektas „Offside“ (rež. Sander Joon, prod. Aurelia Aasa), kuris smagiai ir nuoširdžiai pasakoja apie įsivaizduojamą vaikystės žaidimą.

Šeštadienį, spalio 8 d., forumo programą užbaigs kino industrijos profesionalams skirtos diskusijos ir paskaitos bei „Baltic Pitching Forum“ alumnų filmų sėkmės atvejų pristatymas ir peržiūra Nacionalinėje dailės galerijoje. Forumo programa: https://bpf.lt/bpf-2022/programme/

11-asis „Baltic Pitching Forum“ vyks 2023 m. spalio 4–7 d.

„Baltic Pitching Forum“ organizuoja „Lithuanian Shorts“ kartu su partneriais – tarptautiniu Rygos kino festivaliu, tarptautiniu Rygos trumpųjų filmų festivaliu „2ANNAS“, tarptautinio Talino kino festivalio „Juodosios naktys“ trumpametražių filmų sekcija „PÖFF Shorts“ ir Estijos trumpametražių filmų centru „ShortEst“. „Lithuanian Shorts“ veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Renginio rėmėjai: Lietuvos kino centras, Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programa, Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA, Vilniaus miesto savivaldybė. Partneriai – „Kūrybiškos Europos“ biurai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, Norvegijos kino institutas, Vilniaus kino biuras.