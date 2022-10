Italų pasididžiavimas „Icarus“ ansamblis atvyksta į Vilnių su žymiu kompozitoriu Salvatore Sciarrino

Salvatore Sciarrino vadinamas dažniausiai atliekamu šiuolaikiniu italų kompozitoriumi. Jo kūriniai skamba Milano „La Scala“ teatre, „Teatro del Maggio Musicale Fiorentino“, Venecijos bienalės ir „Teatro La Fenice“ scenose, Genujos „Teatro Carlo Felice“, „Arena di Verona“, Štutgarto operos teatre, Briuselio „La Monnaie“ teatre, Amsterdamo „Concertgebouw“, Tokijo „Santory Hall“ scenose, Londono simfoninio orkestro programose ir kt. Būdamas ilgaamžiais muzikos ir meno turtais paženklintos Italijos kūrėju, savo kūryboje jis mėgsta žaisti užuominomis į praeities muziką. Tarp jo operų yra „Lohengrinas“, „Makbetas“, o koncerte Vilniuje be kitų skambės kūriniai „Adagio di Mozart“, „Gesualdo senza parole“ („Gesualdo be žodžių“), „Paesaggio con macerie“, kuriame kompozitorius mezga muzikinį dialogą su F. Chopinu.

Salvatore Sciarrino yra kompozitorius – autodidaktas. Vaikystėje jis muzikos mokyklos nelankė, pradėjo kurti savarankiškai būdamas dvylikos, o studijų metais kurį laiką lankė elektroninės muzikos kursus Romos šv. Cecilijos muzikos akademijoje. Visgi jo muzika ilgainiui pelnė platų pripažinimą. 1969–2004 m. Sciarrino kūrinius leido žinoma „Ricordi“ leidykla, nuo 2005 m. leidžia „Rai Trade”. Plati Sciarrino diskografija apima daugiau nei 100 albumų, išleistų geriausių tarptautinių leidybinių firmų ir sulaukusių įvairiausių apdovanojimų. Sciarrino ne tik komponuoja, bet ir kuria savo operų libretus, rašo straipsnius ir esė (daugelis jų sugulė į knygą „Carte da suono“, 2001). Kompozitorius dėstė Milano, Perudžos ir Florencijos muzikos akademijose, per dvidešimt metų vedė meistriškumo kursus Citta di Castello mieste, kuriame gyvena. Salvatore Sciarrino pelnė daugybę apdovanojimų, tarp kurių – Venecijos bienalės „Auksinis liūtas“ už viso gyvenimo nuopelnus (2016).

Vilniuje autorinę Salvatores Sciarrino kūrinių programą pristatys vienas žinomiausių Italijos šiuolaikinės muzikos ansamblių „Icarus“. Nuo 2007 m. „Icarus Ensemble“ į savo sudėtį pradėjo kviesti geriausius naujosios kartos muzikos atlikėjus ir bendradarbiauti su elektronikos bei video kūrėjais. Naujų ansamblio sudėčių projektai su dideliu pasisekimu skambėjo ansamblio koncertuose festivalyje San Franciske, JAV, garsiojoje Zagrebo bienalėje (čia ansamblis parengė įspūdingą projektą „The Dark Side of the Moon / Revisited“). Nuo 2017 m. ansamblio nariai yra žymiosios Milano „Accademia di Brera“ – aukštosios vizualiųjų menų mokyklos – rezidentai: čia bendradarbiaudami su įvairiais menininkais jie pradėjo rengti „Sound and Art Festival“. Nuo 2020 m. kolektyvas rengia monografinių koncertų seriją „Portretai“, vienas tokių ir yra šis koncertas Vilniuje, į kurį atvyksta ir įžymusis kompozitorius Salvatore Sciarrino. Ansamblis šiam koncertui atveža net 12 atlikėjų sudėtį.

Vieno garsiausių italų muzikinių kolektyvų „Icarus Ensemble“ koncertas su įžymaus kompozitoriaus Salvatore Sciarrino kūriniais – lapkričio 3 d. 19 val. Vilniaus šv. Kotrynos bažnyčioje, bilietus platina „Kakava.lt“. Prieš koncertą, 17.30 val., rengiamas susitikimas su Salvatore Sciarrino – įėjimas laisvas. Festivalis „Gaida 2022“ vyks iki lapkričio 6 d., visa festivalio renginių programa skelbiama tinklapyje www.gaida.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, remia Vilniaus miesto savivaldybė.