Vilniuje 5 dienas vyks tarptautinis festivalis vaikams ir jaunimui KITOKS‘23

„Šiandien prasidedantis festivalis KITOKS’23 yra didžiausias per visus 11 festivalio gyvavimo metų! Stengiamės išlikti ištikimi savo jaunajai auditorijai – vaikams ir jaunimui pristatysime net 9 lietuviškus ir užsienio trupių spektaklius. Šių metų festivalio metu laukiame ir viso būrio festivalius vaikams savo šalyse rengiančių atstovų, tarp kurių prodiuseriai iš Turkijos, Vokietijos, Norvegijos, Airijos, Suomijos, Nyderlandų bei Italijos. Šie atvykstantys svečiai festivalio metu taip pat turės įvairiapusę programoje, kurioje ir lietuviškų spektaklių peržiūros ir asmeniniai susitikimai su šiuolaikinių scenos menų atstovais, pažintis su Vilniumi ir kitais teatrais bei nepertraukiama tinklaveikla, visas intensyvias festivalio dienas.

Džiugu, kad festivalis KITOKS yra tapęs tiltu, jungiančiu Lietuvos jaunimui kuriančius ir būsimą Europos šalių publiką. Dar viena šių metų festivalio ypatinga jungtis – tai Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ ir Menų spaustuvės partnerystė rengiant projektą „Babel – or The Art of Listening in TYA“. Vilniuje, 18 dalyvių iš skirtingų pasaulio šalių, praktinių kūrybinių dirbtuvių metu bandys analizuoti sceninės kalbos potencialą bei kliūtis su kuriomis susiduria vaikams ir jaunimui kuriantys profesionalai. Taigi, nuo pirmadienio Menų spaustuvė taps kiek daugiau negu 80 profesionalų susitikimo, bendravimo, jaukių pokalbių, būsimų bendrų planų aptarimo ir aišku pačio festivalio – vieta!“,– dalinasi Menų spaustuvės vadovė ir festivalio organizatorė Jolita Balandytė.

KITOKS’23 festivalio daug pasirodymų jau yra išparduoti, tačiau vis dar galima spėti išvysti įkvepiančius užsienio šalių kūrėjų darbus: Sausio 16 dieną – VIDA/LIFE (ES) – neverbalinis teatro spektaklis, pasakojantis apie nenumaldomą ir nuolatinį laikos bėgimą. Spektaklio metu istorijos veikėjai gimsta, užauga, dauginasi ir miršta prieš mūsų akis, o VIDA tampa mūsų pačių gyvenimo metafora, be jokios galimybės pasukti atgal. Rankomis sukurti dirbiniai turi savo asmenybes – rankos tampa esybės dalimi, žaidėjais kuriančios judesį, emocijas ir patį gyvenimą.

Sausio 16 ir 17 dienomis – THE HAPPY FEW (BE) – spektaklis apie tai, jog šiais laikais kiekvienas sugeba būti politiku akademiku, vartotoju, gamintoju, aktyvistu, nihilistu, kapitalistu, rasistu, žurnalistu ir idealistu tuo pačiu metu! Šio pasirodymo metu penki atlikėjais išnaudoja viską, ką mato aplinkui, kad paverstų savo transformaciją geriausiu galutiniu pasiūlymu. Žmonijai, ateities kartoms ir tiems, kurie neturi prabangos rinktis tarp žiaurios realybės ir „Instagram“ sukurtos pasakos. Ar jie komikai? Kankiniai? Snobai pamėgdžiotojai? O gal jie antžmogiški šokio virtuozai ar pamišę brošiūrų rašytojai, kurie nori graužti tavo sąžinę tol, kol sunki našta įspraudžia tave į kampą? Tačiau ar tai išties svarbu?

Sausio 19 dieną – HOCUS POCUS (CH) – dviejų atlikėjų pasirodymas, kuris paremtas vaizdų galia, jų magija ir sukeliamais pojūčiais. Išskirtinė scenografija leidžia žaisti ir tyrinėti stebuklingą kūnų ir aksesuarų atsiradimo ir dingimo žaidimą. Per sunkumus, kuriuos patys susikuria, kad užsigrūdintų, bei per fantastišką kelionę, kuri jų laukia, du šokėjai suformuoja broliškus santykius, o tai ir yra pagrindinė pasirodymo gija.

Sausio 19 dieną – BUILDING A TENT (NO/LT) – Menų spaustuvės ir norvegų partnerio DAVVI darbas, spektaklis gimnazistams – unikalus, laužantis stereotipus apie profesionalumą scenoje, kurtas 6 tarptautinių rezidencijų Norvegijoje ir Lietuvoje metu, o tarp kūrėjų – Norvegijos scenos menų profesionalai bei pirmą kartą scenoje kuriančios dvi šeimos – mamos ir jų sūnūs. Spektaklio tema ypač aktuali šiuolaikinėje visuomenėje, spektaklyje kalbama apie įsiklausimą, artimą ryšį, bendrystę.

Sausio 20 dieną – UNI (NO) – sutiksime tris vyrus, atliekančius humoristinį, nuostabiai tikrovišką akrobatinį pasirodymą. Pasitelkę nenuspėjamą požiūrį į garsą, judesį ir dainas, jie sukuria lengvą, tačiau jaudinančią atmosferą. Joje publika patenka į netikrumo būseną, kuri atitraukia juos nuo realybės ir apgaule privilioja į tam tikrą priklausomybę nuo atlikėjų.

