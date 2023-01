„Meno avilys“ kviečia švęsti sostinės gimtadienį su vienų gražiausių filmų apie Vilnių diptiku

Vilniuje, Kaune ir Marijampolėje filmas bus rodomas drauge su režisierių įkvėpusia ir daugelį metų Vilnių reprezentavusia klasiko Almanto Grikevičiaus juosta „Laikas eina per miestą“ (1966 m.).

Filmo „Laikas eina per miestą“ scena, kurioje per dabartinės prezidentūros aikštę šuoliuoja baltas žirgas, tapo chrestomatine, o pats filmas laikomas vienu unikaliausių to meto žmonių, laiko ir Vilniaus miesto portretų.

Jis priskiriamas XX a. 3-iojo ir 4-ojo deš. pradžioje populiariam miesto simfonijos žanrui bei vadinamas jo palikuoniu.

E.Doškus šį žanrą atgaivino po daugiau nei 50 metų, tad režisieriui, jo paties teigimu, mezgant dialogą su A.Grikevičiaus Vilniumi, atskleidžiant kintantį miesto veidą, greta vaizdo yra labai svarbi ir muzika. Ją kūrė du žinomi kompozitoriai Paulius Kilbauskas ir Vygintas Kisevičius.

O štai „už šiuolaikišką dialogą su poetinės dokumentikos tradicija ir vaizdo jėgą, išreiškiančią Vilniaus dvasią“ filmas „Čia buvo Vilnius“ praėjusių metų pabaigoje buvo apdovanotas pagrindiniu Kinematografininkų sąjungos prizu.

Praeityje E.Doškus taip pat buvo įvertintas svarbiausiu Lietuvos kino operatorių prizu „Ąžuolu“, Sidabrine gerve ir yra vienas žymiausių šių dienų lietuvių operatorių, kurio nufilmuoti filmai ne kartą rodyti Kanų, San Sebastiano ir kituose tarptautiniuose kino festivaliuose.

„Aš stebiu miestą, kurio tokio čia jau nėra, jums žvelgiant į tai, ką aš pamačiau“, – sako E.Doškus ir kviečia į Vilniaus 700-ojo jubiliejaus proga rengiamus seansus sausio 25 ir 26 dienomis:

sausio 25 d. 18 val. 30 min. „Skalvijos“ kino centre (Vilnius);

sausio 25 d. 18 val. 30 min. kino centre „Romuva“ (Kaunas);

sausio 25 d. 17 val. 15 min. kino teatre „Spindulys“ (Marijampolė);

sausio 26 d. 20 val. 30 min. kultūros komplekse "SODAS 2123" (Vilnius, su gyva muzika).

Filmas taip pat bus rodomas nacionalinėje konkursinėje Vilniaus trumpųjų filmų festivalio programoje sausio 19–24 dienomis.