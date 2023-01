„Įsikūnijimas. Vandens kelias“ jau surinko 2 mlrd. dolerių, nors Rusijos kino teatrai jį vagia

Tai šeštasis filmas istorijoje ir pirmasis pandemijos laikais, kuriam pavyko peržengti šią ribą ir prisijungti prie išskirtinio klubo, kuriam priklauso „Įsikūnijimas“, „Keršytojai. Pabaiga“, „Titanikas“, „Žvaigždžių karai. Jėga nubunda“ ir „Keršytojai. Begalybės karas“.

Dabar J. Cameronui priklauso trys iš šešių pelningiausių visų laikų filmų. Jis taip pat yra vienintelis režisierius, kurio trys filmai viršijo 2 mlrd. dolerių ribą.

Įdomu, kad Zoe Saldana, „Įsikūnijime“ vaidinanti Neytiri, dabar vaidina keturiuose iš šešių filmų, perkopusių 2 mlrd. dolerių ribą. Ji taip pat vaidina filmuose „Keršytojai. Pabaiga“ ir „Keršytojai. Begalybės karas“ kaip Gamora iš „Galaktikos sergėtojų“.

Analitikai suklydo

„Įsikūnijimas. Vandens kelias“ jau surinko tą sumą, apie kurią J. Cameronas kalbėjo dar prieš filmo pasirodymą. Duodamas interviu žurnalui „GQ“ jis sakė, kad „Įsikūnijimas 2“ yra „blogiausias verslo pavyzdys kino istorijoje“, nes jam būtina tapti vienu iš trijų ar keturių pelningiausių visų laikų filmų vien tam, kad atsipirktų jo sukūrimo išlaidos. Tuo metu analitikai prognozavo, kad jis gali surinkti ne daugiau nei 1,5 mlrd. dolerių.

Prieš 13 metų kino teatruose debiutavęs originalusis „Įsikūnijimas“ su 2,9 mlrd. dolerių išlieka pelningiausiu visų laikų filmu. Antroje vietoje – „Keršytojai. Pabaiga“ (2,79 mlrd. JAV dolerių), o trečioje – „Titanikas“ (2,19 mlrd. JAV dolerių). Iki šiol „Vandens kelias“ uždirbo 598 mln. dolerių vietinėje kasoje ir 1,4 mlrd. dolerių tarptautiniu mastu. Užsienio rinkose išsiskiria Kinija (229 mln. JAV dolerių), Prancūzija (129 mln. JAV dolerių), Vokietija (117 mln. JAV dolerių), Korėja (96 mln. JAV dolerių) ir Jungtinė Karalystė (81 mln. JAV dolerių).

Tiesa Japonijoje filmo tęsinys Japonijoje surinko 28 mln. dolerių mažiau nei pirmasis „Įsikūnijimas“ (176 mln. dolerių).

Rusijoje – nelegalios kopijos

Oficialiai „Įsikūnijimo“ tęsinys negali būti rodomas Rusijoje, kur originalas surinko 116 mln. dolerių, tačiau jau sausio 11 dieną jis buvo įtrauktas į didžiųjų kino tinklų „Premiere Hall“, „Kinomax“ ir „Mirage Cinema“ repertuarus, nors ir neturi platinimo sertifikato šioje šalyje. Neoficialios jo kopijos, kaip pranešė „Vedomosti“, rodomos „dalyvaujant partneriams“ ir kaip „išankstinė paslauga“ prieš kito filmo seansą.

„Disney“ 2022 metų kovo 1 d. laikinai sustabdė savo filmų rodymą Rusijoje, o kovo 11 d. paskelbė nutraukianti visą veiklą šioje šalyje. Filmo „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ platinimas šioje šalyje – nelegalus, bet rodomas „dalyvaujant partneriams“.

Pavyzdžiui, „Kinomax“ paskelbė, kad filmą rodo bendrovė „Prokino“, kuri nuomoja kino teatrų tinklą, o pats filmas yra „išankstinė paslauga“, nes bilietai parduodami į dešimties minučių trukmės filmą „Komentatorius“, o prieš jį parodomas „Įsikūnijimas. Vandens kelias“. Tuo tarpu „Mirage Cinema“ atstovai teigė, kad „Įsikūnijimo“ tęsinys rodomas reklamos teisėmis, o renginį organizavo projektas „That Cinema!“.

Tiesa, kai kurie didieji Rusijos kino teatrų tinklai, tarp jų – „Cinema Park“ ir „Formula Kino“ ir „Karo“ – atsisakė rodyti nelegalias „Įsikūnijimo“ tęsinio kopijas. Pasak „Karo“ atstovų, filmo platinimas be sertifikato pažeistų „Rusijos įstatymus ir visas tarptautines autorių teisių konvencijas“.

Naujųjų metų išvakarėse Rusijoje pasirodžiusi rusų gamybos šeimyninė komedija „Čeburaška“ („Kulverstukas“) per dvi savaites kino teatrų kasose surinko rekordines sumas – daugiau nei 3,5 mlrd. rublių. Tačiau interviu „Izvestija“ regioninio kino teatrų tinklo savininkas sakė, kad kino teatrams reikėtų bent „dešimties tokių filmų ir dešimt kartų ilgesnių Naujųjų metų švenčių", kad jie galėtų veikti be nuostolių po to, kai didžiosios pasaulio kino studijos pasitraukė iš Rusijos rinkos.

Gamybai – pusė milijardo

Ilgai atidėliotas 2009 metais sukurto filmo „Įsikūnijimas“ tęsinys kino teatruose buvo pradėtas rodyti gruodžio mėnesį ir iki šiol yra labai populiarus.

Bendrovė „Disney“, kuriai dabar priklauso „Įsikūnijimo“ teisės nuo 2019 metų, kai ji įsigijo bendrovę „20th Century Fox“, „Vandens kelio“ gamybai ir reklamai išleido apie 460 mln. dolerių. Jis yra vienas brangiausių visų laikų filmų.

Parengta pagal variety.com, forbes.ru ir svoboda.org informaciją.