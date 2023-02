Jelgavos ledo skulptūrų festivalis grįžta su trenksmu – kurs ir 8 lietuviai

Visame pasaulyje žinomą festivalį dalinai buvo pristabdžiusi pandemija – porą metų jis nebuvo rengiamas. Tiesa, organizatoriai buvo radę būdą apeiti draudimus: festivalio nerengė, bet ledo skultūromis puošė savąjį miestą.

Šis festivalis ypač populiarus - suplūdusi lankytojų minia šventinį savaitgalį netgi viršija miesto gyventojų skaičių. Jelgavoje gyvena 56 tūkstančiai žmonių.

Kuria aštuoni lietuviai

Šiemetinis festivalis grįžta su trenksmu – ledo skulptūras kuria net 32 menininkai iš Latvijos, Mongolijos, Vokietijos, Indonezijos, Suomijos, Čekijos, Nyderlandų,Didžiosios Britanijos, Airijos, Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos.

Visi festivalio dalyviai atrankos komisijai privalėjo pateikti būsimos skulptūros eskizą. Kvietimo sulaukė ne visi kūrėjai – galutinis sąrašas patvirtintas įvertinus per 60 darbų.

Mūsų šaliai atstovauja net 8 kūrėjai – Tautvilas Povilionis, Marijus Petrauskas, Vytautas Musteikis, Kęstutis Musteikis, Danas Aleksa, Mindaugas Tendziagolskis, Marius Skudžinskas, Jomantas Padgurskas.

Skulptūros bus didesnės

Festivalį rengiančios Jelgavos miesto savivaldybės įstaigos „Kultūra“ prodiuseris Gundaras Caunė sakė, kad lankytojai galės išvysti net 45 menininkų darbus. 30 darbų bus individualūs, o 15 – komandiniai.

Dar 15 darbų tik puoš Jelgavą, o jų kūrėjai dėl prizų nesivaržys. Tarp konkursinių skulptūrų bus galima išvysti ir Latvijos garsenybės pasaulio čempiono titulą laimėjusio skulptoriaus Karlio Ilės ypač didelio formato kūrinių.

Nuo šios savaitės pradžios plušantiems kūrėjams iš Rygos atvežti specialiai paruošti ledo luitai. Šįsyk jie gerokai didesni – individualiai skulptūrai skirtas toną sveriantis luitas, komandiniam darbui – dukart didesnis.

Lietuviams – speciali programa

Vanduo apdorotas specialia technologija, kad lede nebūtų oro burbuliukų – toks ledas ilgiau netirpsta. Palanki buvo ir išankstinė prognozė – savaitgalį numatytas lengvas šaltukas.

Festivalio atidarymo iškilmės įvyks penktadienį 19.30 val. Oficialioje ceremonijoje bus apdovanoti geriausieji kūrėjai, tad savaitgalį atvažiavę lankytojai matys, kurie darbai laimėjo prizus.

G.Caunė sakė, kad didžiausio lietuvių antplūdžio tikimasi šeštadienį. Pagrindinė scena įrengta Pašto saloje, o šeštadienio vakarą čia koncertuos „The Roop“ ir Algirdas Šuminskas su grupe „Big all and the jokers“.

Siūlys daugiau pramogų

Ledo kūrinius bus galima apžiūrėti Pašto saloje, J. Čakstės bulvare ir koncertų salėje po atviru dangumi „Mitava“.

Jelgavoje automobilių parkavimas yra nemokamas, tad automobilius galima nevaržomai statyti visame mieste. Autobusams bus įrengta didelė stovėjimo aikštelė prie senosios pilies.

Savaitgalio išvyką planuojantiems vertėtų iš anksto pasirūpinti bilietais, nes iki vasario 2 d. internetu perkamiems bilietams taikoma nuolaida. Pigesni lankytojo bilietai yra ir moksleiviams, studentams, senjorams, šeimoms.

Jelgavos regioninio turizmo centro atstovė Julija Berkfeldė sakė, kad atnaujinto festivalio svečiams yra paruošta naujienų.

Lankytojai kviečiami apsilankyti interaktyvias ekspozicijas šv. Trejybės bokšte. Smalsuolių laukia ir Senojo miesto namas – čia galima išvysti, kaip atrodė senoji Jelgava.