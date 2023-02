Vilnių drebins šiuolaikinė eksperimentinė ir improvizacinė muzika: startuoja festivalis „ContemPLAY“

Akcentuojančio kūrybiškumą renginio ašimi taps Lietuvos muzikos ir teatro akademija, jos šiuolaikinės muzikos atlikimo ir improvizacijos bei kompozicijos studijų programos kartu su LMTA Muzikos inovacijų studijų centru, o juos papildys „LENsemble“ (kitiems dar gerai žinomas kaip „Lietuvos ansamblių tinklas“) ir „Improdimensija“.

Festivalis išsiskirs savo formatu: LMTA vyksiančias tarptautines kūrybines dirbtuves papildys koncertai Vilniaus publikai, diskusijos, kūrybinių idėjų pristatymas bei atviros improvizacinės sesijos. Renginiuose dalyvaus svečiai iš Freiburgo, Antverpeno, Mastrichto ir Talino.

Sekmadienis

Festivalio-dirbtuvių „ContemPLAY“ renginių ciklą vasario 5-ąją (sekmadienį) pradės menotyrininkė iš Belgijos Karen Vanhercke savo edukacine programa „Art-based Dialogue“, kalbėsiančia apie vizualųjį meną ir muziką „lėčiau“. Edukaciniai susitikimai vyks Nacionalinėje dailės galerijoje.

Tos pačios dienos vakare vyks festivalio atidarymo koncertas „WelcomePLAY“, kuriame skambės jaunųjų LMTA kūrėjų paruošta programa: kompozicijos bakalauro studijų programos studentų Liepos Vozgirdaitės, Mato Linkausko, Luko Butkaus, Ievos Raubytės, Gintarės Valionytės kompozicijos, kurias atliks LMTA šiuolaikinės muzikos atlikimo magistro studijų programos studentai. Improvizacinę koncerto dalį papuoš intriguojantis fleitų trio: Mėta Pelegrimaitė, Salomėja Kalvelytė ir Kristupas Gikas.

Pirmadienis

Antrąją naujojo festivalio dieną pradės dėstytojo iš Freiburgo Alexanderio Grebtschenko paskaita „Electronic music beyond the speakers“ (liet. „Elektroninė muzika už garsiakalbių“), vyksianti LMTA J. Juzeliūno erdvinio garso sferoje.

Paskaitą lydės gausaus menininkų būrio – Liudo Mockūno (Vilnius), Arno Mikalkėno (Vilnius), Theodore'o Parkerio (Talinas), Mantauto Krukausko (Vilnius) – dirbtuvės aktyviesiems „ContemPLAY“ dalyviams, kurios tęsis ir visą savaitę. Kūrybinės dirbtuvės su tarptautinėmis studentų grupėmis vyks LMTA Balkono teatre, Kamerinėje J. Karoso salėje ir J. Juzeliūno erdvinio garso sferoje.

Šiuolaikinės eksperimentinės ir ypač improvizacinės muzikos mėgėjų džiaugsmui vasario 6-ąją įvyks pirmasis vienos iš festivalį kuruojančių meno organizacijų – „Improdimensijos“ – renginys „ImprodimensijaPLAY“. „ContemPLAY“ festivalio publikai bus pristatytas dar 2013-aisiais susibūręs Liudo Mockūno, Arno Mikalkėno ir Håkono Berre trio.

2017-aisiais trijulė išleido ypač gerai muzikos apžvalgininkų įvertintą debiutinį albumą „Plunged“, kuriame klausytojai išgirdo jau minėtų Mockūno ir Mikalkėno kūrinius su nemenka doze skandinaviškos improvizacijos. Reikia paminėti, jog Liudo, Arno ir Håkono trio atlieka ir pakankamai griežtai sukomponuotus muzikos kūrinius, tačiau pernai rudenį įvykęs trio turas Japonijoje atskleidė šiam kolektyvui itin būdingą improvizacinį pradą.

Muzikantai kiekviename koncerte neria į spontaniškas muzikines paieškas ir nusimeta nuo pečių visus kompozicinius rėmus. Būtent toks laisvės pliūpsniais alsuojantis trio lips į „ContemPLAY“ festivalio sceną Lietuvos kompozitorių sąjungos namuose.

Tą pačią vasario 6-ąją tarptautinis festivalis-dirbtuvės apdovanos muzikos gurmanus dar viena malonia staigmena – būtent pirmadienį bus pradėtas penkių dienų improvizacijų maratonas „JamPLAY“, kurio metu kiekvieną darbo dieną iki pat penktadienio, nuo pusės dešimtos valandos vakaro, klausytojų ausims bus „serviruojamos“ vis naujos improvizuotos melodijos. Maratono vieta – urbanistiniu stiliumi alsuojanti „Ideas Block LT“ studija „Kompresorinė“.

Antradienis

Šiuolaikinės eksperimentinės ir improvizacinės muzikos ritmai nenutils ir antradienį – jis prasidės svečio iš Freiburgo – žymaus vokiečių kompozitoriaus, profesoriaus Johanneso Schöllhorno – paskaita „Form forming“ (liet. „Formos formavimas“) Balkono teatre Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Būtent antradienis bus dosnus šiuolaikinės akademinės muzikos klausytojams, „Organum“ koncertų salėje įvyks dviejų kompozicijos profesorių – Johanneso Schöllhorno (Freiburgo muzikos akademija) ir Vykinto Baltako (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mastrichto konservatorija) intriguojantis muzikinis dialogas, kurį įkūnys viena iš festivalio kuruojančių meno organizacijų – „LENsemble“ („Lietuvos Ansamblių Tinklas“) atlikėjų kolektyvas.

Vasario 7-ąją įvyksiantis koncertas „LENsemblePLAY“ – tai dviejų tarptautinėse scenose ryškių kompozitorių dialogas apie tradicijos ir inovacijos santykį, kultūrų ištakų įtaką. Daugelis koncerte skambėsiančių kūrinių tarsi komentuoja tokių kompozitorių, kaip Gabrielis Fauré, Arnoldas Schönbergas, Wolfgangas Amadeus Mozartas, kūrybą, jos istorinį muzikinį kontekstą.

Koncerto programos kūriniai į šių istorinių kompozitorių palikimą žvelgia iš mūsų dienų perspektyvos. Renginyje dalyvaus ir savo kūrybą pristatys šio muzikinio dialogo kūrėjai Johannesas Schöllhornas ir Vykintas Baltakas, o muziką atliks smuikininkė Rusnė Mataitytė, fleitininkas Vytenis Gurstis, klarnetininkas Karolis Kolakauskas, pianistės Indrė Baikštytė ir Jonė Punytė-Svigarienė, violončelininkas Edmundas Kulikauskas, perkusininkas Džiugas Daugirda. Diriguos Vykintas Baltakas.

Šį koncertą remia Goethe’s institutas Lietuvoje. Muzikinį antradienį pabaigs improvizacijos mėgėjų džiaugsmas – „JamPLAY“.

Trečiadienis

„ContemPLAY“ trečiadienį atidarys dar išvakarėse muzikavęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Mastrichto konservatorijos profesorius Vykintas Baltakas. „Music as a living entity“ (liet. „Muzika – kaip gyva būtybė“) – taip vadinsis jo paskaita, vyksianti LMTA Balkono teatre.

Be paskaitos, trečiadienis festivalio-dirbtuvių publikai pasiūlys dar vieną muzikinį džiaugsmą – tą dieną Didžiojoje LMTA salėje įvyks šiuolaikinės akademinės muzikos koncertas „SinfoPLAY“. Tai bendras LMTA šiuolaikinės muzikos programos atlikėjų ir Freiburgo aukštosios muzikos mokyklos studentų ansamblis, kuris Vilniuje paruoš ir atliks spacialiai šiam ansambiui parašytus jaunųjų kompozitorių iš Freiburgo (Vokietija) ir Mastrichto (Olandija) kūrinius. Vakare – jau įprasta festivalio „vyšnia ant torto“ tapęs improvizacijų vakaras „JamPLAY“.

Ketvirtadienis

Vasario 9-oji festivalio-dirbtuvių publikos bus pasitikta kūrybiškai: prie to prisidės LMTA J. Juzeliūno erdvinio garso sferoje įvyksianti menininko iš Talino Theodore'o Parkerio paskaita „Concepts of space and improvisation“ (liet. „Erdvės ir improvizacijos sąvokos“).

Vakare lauks to paties kūrėjo, atvykusio į festivalį meno organizacijos „Improdimensija“ kvietimu, koncertas „Electro/ImprodimensijaPLAY“. Gitaristas, improvizuotojas ir elektroakustinės muzikos kūrėjas Th.Parkeris yra kilęs iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir šiuo metu gyvenan Estijoje, Taline. Čia kūrėjas jau spėjo tapti svarbia vietos muzikinio gyvenimo dalimi.

Jis yra pirmojo „Estijos gyvos elektronikos ansamblio“ (EMA) narys, reguliariai kuria muziką teatro ir šokio spektakliams, taip pat skaito paskaitas Estijos muzikos ir teatro akademijoje laisvosios improvizacijos ir meninių tyrimų temomis. 2019-aisiais debiutinį albumą „ReSounding“, kurio kiekviena dalis buvo įrašyta skirtingoje aplinkoje, pristatęs Th. Parker ypač daug dėmesio skiria erdvei ir improvizacijai.

Tai muzikantas, mezgantis kontaktą su aplinka, į kurią jį nuneša muzikiniai ieškojimai. Konkrečioje erdvėje, pasitelkdamas gitarą ir įvairias elektronines priemones, jis kuria esamajam laikui būdingą garsinį peizažą. Taigi, ketvirtadienį „ContemPLAY“ publikos laukia unikali patirtis. Festivalio lankytojai galės išgirsti, kaip Lietuva, Vilnius ir „Improdimensijos“ sienos, perėjusios erdvinį Th.Parker filtrą, transformuosis į daugiau niekada nebepasikartosiantį garsinį pasakojimą.

Penktadienis

Penktadienis festivalio-dirbtuvių „ContemPLAY“ dalyviams ir publikai bus ypatinga diena. Mantautas Krukauskas, kompozitorius, kompozicijos katedros dėstytojas ir LMTA Muzikos inovacijų studijų centro vedėjas, LMTA J. Juzeliūno erdvinio garso sferoje pristatys savo paskaitą pavadinimu „Space as a compositional parameter“ (liet. „Erdvė – kaip kompozicinis parametras“).

Vakare šios paskaitos dėstytojas pakvies festivalio-dirbtuvių dalyvius ir kūrybiškumo išsiilgusius muzikos mėgėjus į erdvinės muzikos koncertą „SpherePLAY“, įvyksiantį toje pačioje LMTA erdvėje. Koncerte skambės LMTA ir projekto partnerių institucijų dėstytojų ir studentų darbai erdvinio garso sferai.

Improvizacijos mėgėjams „ContemPLAY“ rekomenduoja pasižymėti šią – vasario 10-osios – datą. Tai paskutinis (festivalio organizatoriai tikisi, kad tik šįmet) vakaras, kai skambės „JamPLAY“ improvizacijos. Visuomet ten pat, visuomet – „Ideas Block LT“ studija „Kompresorinė“.

Šeštadienis

Šeštadienis – vasario 11-oji – paskutinioji tarptautinio šiuolaikinės eksperimentinės ir improvizacinės muzikos festivalio-dirbtuvių „ContemPLAY“ diena. Ji atneš dar vieną kūrybiškumo ir naujų idėjų įkvėpiančią pamoką – Arno Mikalkėno paskaitą „Aesthetics and History of Free Improvisation“ (liet. „Laisvosios improvizacijos estetika ir istorija“).

Šią dieną, kaip ir visą tarptautinį festivalį, užbaigs koncertas „ContemPLAY“, vainikuosiantis visas festivalio kūrybiškumo idėjas ir naujus dalyvių ir publikos atradimus. Jis pristatys kūrybinių dirbtuvių metu studentų parengtus muzikinius projektus. Koncertas vyks ne kur kitur, o Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje – Balkono teatre. Festivalio organizatoriai, dalyviai ir ištikimoji publika čia susitiks tam, kad galėtų pasakyti – „iki kitų metų!“. Let‘s „ContemPLAY“!

„ContemPLAY“ organizatoriai – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, „Lietuvos ansamblių tinklas“, „Improdimensija“. Užsienio partneriai – Antverpeno karališkoji konservatorija, Estijos muzikos ir teatro akademijia, Freiburgo aukštoji muzikos mokykla. Festivalį-dirbtuves remia Lietuvos kultūros taryba, „Erasmus+“, „Nordplus“, Goethe’s institutas Lietuvoje, „Ideas Block LT“, Nacionalinė dailės galerija.