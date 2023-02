Geriausiu komandiniu darbu pripažintas brolių Kęstučio Musteikio ir Vytauto Musteikio kūrinys „Nesibaigianti kova“ („The never-ending fight“). Žiūrovų simpatijų prizą pelnė skulptūra „Trejybė“ („Trinity“), kurią sukūrė Tautvilas Povilionis ir Marijus Petrauskas. Individualių skulptūrų kategorijoje antrąją vietą pelnė Mindaugo Tendziagolskio kūrinys „Du veidai“ (Jan) („Two face“ (Jan).

Iš viso žiūrovams pristatyti net 45 darbai, kuriuos sukūrė 32 menininkai iš Latvijos, Mongolijos, Vokietijos, Indonezijos, Suomijos, Čekijos, Nyderlandų, Didžiosios Britanijos, Airijos, Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos.

Konkurso vertinimo komisijos ekspertai individualios skulptūros kategorijoje geriausiais pripažino lenko Wiaczeslawo Boreckio kūrinį „Minotauras“ („Minotaur“) ir latvio Ainaro Zingnikso skulptūrą „Senelis buvo Minotauras“ („Grand-grandfather was a minotaur“).

Komandinių darbų kategorijoje didysis prizas atiteko A.Zingnikso ir Zīlės Ozoliņos-Šneiderės darbui „Marsas geriau užšaldytas“ („Mars is better frozen“).

Žiūrovų simpatijų prizas įteiktas Lietuvos kūrėjams T.Povilioniui ir M.Petrauskui, sukūrusiems įspūdingą „Trejybę“ („Trinity“).

Individualių darbų kategorijoje pirmoji vieta skirta ukrainiečiui Oleksijui Podai, sukūrusiam „Kupaylo“. Antrosios vietos apdovanojimas įteiktas M.Tendziagolskiui už skulptūrą „Du veidai“ (Jan) („Two face“ (Jan). Trečiąją vietą pelnė ukrainietis Arsentijus Samoylovas, sukūręs „Miško valdovą“ („The ruler of forest“ (Leshy).

Komandinių skulptūrų konkurso laimėtojais tapo K.Musteikis ir V.Musteikis. Jiems laurus atnešė žiūrovus aikčioti privertęs darbas „Nesibaigianti kova“ („The never-ending fight“), kuriame vaizuojamas saulę pagrobęs velnias. Dauguma lankytojų, išvydę šį darbą, aiktelėjo ir ištarė kruviną karą pradėjusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino vardą.

Antrosios vietos diplomas už skulptūrą „Senovės šamanas“ („Ancient shaman“) įteiktas Mongolijos kūrėjams Munkhui Erdenui Tsagaanui ir Uugantsetsegei Enkhtaivan.

Trečiosios vietos laimėtojais pripažinti ukrtainiečiai Artemas Samoylovas ir Arsentijus Samoylovas, sukūrę „Mavka“ (atspindys naktį) („Mavka“ (reflection in the night).

Įspūdingus kūrinius iš ledo galima apžiūrėti Pašto saloje, J. Čakstės bulvare ir koncertų salėje po atviru dangumi „Mitava“. Pagrindinė scena įrengta Pašto saloje, o didžiausio žiūrovų antplūdžio laukiama šeštadienį.

Festivalio organizatoriai šį vakarą parengė specialią programą iš Lietuvos atvykstantiems lankytojams. Šeštadienio vakarą Pašto saloje koncertuos „The Roop“ ir Algirdas Šuminskas su grupe „Big all and the jokers“.

Jelgavos mieste automobilių parkavimas nemokamas. Organizatoriai perspėjo, kad dėl didelio lankytojų srauto gali būti kamščių, todėl rekomenduoja naudotis nepatogumų išvengti padėsiančia mobiliąja programėle „Waze“.