Kai šaukia kinas, eini į „Kino pavasarį“: atidarymo filmai, konkursinė programa ir lietuvių premjeros

„Norime paraginti nieko nelaukti, neatidėlioti, o pamačius sudominusio filmo anonsą ar aprašymą, eiti ir žiūrėti. Apie tai kalba ir šių metų festivalio šūkis „Kai šaukia kinas – tu eini“. Kviečiame viską atidėti į šalį ir pagyventi filmais, apie kuriuos kalba visas pasaulis“, – sakė festivalio vykdomasis direktorius Konradas Kazlauskas.

„Kino pavasario“ turinio ir programos vadovė Aistė Račaitytė atskleidė likusią programos dalį, kurioje šiemet 74 ilgametražiai ir 53 trumpametražiai filmai, o jų kūrėjai ryškūs savo meistriškumu, savitumu, užmojais, drąsa, formų įvairove.

„Pirmą kartą „Kino pavasarį“ atidarysime net dviem premjeromis Lietuvoje: tarptautinius apdovanojimus skinančiu režisierės Charlotte Wells debiutu „Po saulės“ („After Sun“), kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka vienas mylimiausių šių dienų aktorių Paulas Mescalis, bei pirmuoju lietuvių trumpametražiu, kurio premjera įvyko Kanų festivalio pagrindinio konkurso programoje, – režisieriaus Vytauto Katkaus filmu „Uogos“.

Ypatingas dėmesys lietuvių filmams

„Pastarąjį dešimtmetį stebime neįtikėtiną Lietuvos kino atgimimą. Džiaugiamės ir didžiuojamės kiekvienu lietuvių kūrėjų laimėjimu ir vis didėjančiu žiūrovu susidomėjimu. Šiemet lietuvių kurti filmai festivalyje užims išskirtinę vietą – parodysime net 18 filmų, iš kurių – 15 nacionalinių premjerų“, – pasakojo A.Račaitytė.

Programoje, kurią palaiko turinio platforma „Telia Play“, bus pristatyti 6 ilgo ir 11 trumpo metro pripažintų bei debiutuojančių režisierių filmai.

Dalis jų jau spėjo parsivežti prestižinių festivalių apdovanojimų, kiti su žiūrovais pirmą kartą susitiks „Kino pavasaryje“. Tarp jų – ir filosofo Nerijaus Mileriaus mirties kino ekrane ir teatro scenoje tyrinėjimas dokumentiniame filme „Gyvenimas po mirties“ su visiems gerai pažįstamais aktoriais Juozu Budraičiu, Rasa Samuolyte, Dainiumi Gavenoniu ir Luku Malinausku.

Lietuvos žiūrovai taip pat išvys ir Varšuvos kino festivalyje pirmą kartą pristatytą debiutuojančios režisierės Austėjos Urbaitės dramą „Per arti“, pasakojančią apie tėvystę, įsivaikinimą bei kultūrų skirtumus.

Festivalio žiūrovai galės pirmieji apsilankyti ir specialiajame išankstiniame režisierės Elenos Kairytės filmo „Roberta“, stebinčio Z kartos merginos gyvenimą, seanse, o „Cineuropa“ apdovanojimą pelniusiame Irmos Pužauskaitės filme „9-tas žingsnis“ stebėti iš alkoholio liūno lipančio tėvo ir jo dukters santykius.

Jau metus gyvenant karo fone, du festivalio filmai leis iš arčiau pamatyti jo kasdienybę ir Ukrainoje gyvenančių žmonių likimus. Pirmą kartą Lietuvoje žiūrovai galės išvysti Kanų festivalio specialųjį dokumentinio kino prizą pelniusį ir geriausiu dokumentiniu filmu Europos kino apdovanojimuose pripažintą Ukrainoje nužudyto režisieriaus Manto Kvedaravičiaus filmą „Mariupolis II“.

Festivalį uždarys Lietuvos kino bendruomenės tebekuriamas dokumentinis filmas – norėdami ištiesti solidarumo ranką Ukrainai, kūrėjai susibūrė į savanorišką projektą, kurio tikslas buvo fiksuoti, kas tokiu sudėtingu metu vyko mūsų šalyje.

Trys trumpos Vytauto Katkaus istorijos

Greta festivalį atidarysiančio V.Katkaus filmo „Uogos“ bus parodyti ir du ankstesni jo filmai „Kolektyviniai sodai“ bei „Miegamasis rajonas“ – visi jie sudaro savotišką triptiką.

„Ir džiaugiuosi, ir jaudinlietuvių nuomonėuosi pristatydamas filmą „Uogos“ Lietuvoje. Kaip ir daugumai kūrėjų, man svarbi ir labai įdomi lietuvių nuomonė. Filmą kūrėme ir filmavome čia, todėl manau, kad Lietuvos žiūrovai tiksliausiai pajaus detales. Tikiuosi, jog ši asmeninė istorija palies bent dalį žiūrovų“, – vylėsi V.Katkus.

„Lietuvių režisierių filmai, kuriuos šiemet pamatysime „Kino pavasario“ programoje, parodo, koks įvairus, daugiasluoksnis ir įdomus yra lietuviškas kinas bei kokie talentingi jo kūrėjai“, – sakė lietuvišką kiną festivalyje jau ne pirmus metus palaikančios „Telia Play“ vadovė Vitalija Kibildė. – Empatiški, atskleidžiantys gražiausias ir kartu baisiausias žmogaus savybes, plečiantys akiratį, atliepiantys tendencijas ir fiksuojantys dabarties pasaulį – tai tokie filmai, kuriuos turi pamatyti kiekvienas. Džiaugiamės, kad galime padėti tą padaryti, ir prisidedame rodydami festivalio filmus „Telia Play“ platformoje.“

Konkursinėje programoje – europietiško kino ateities pažadas

Šiais metais „Kino pavasaris“ džiaugiasi ir itin stipria konkursine programa, kurioje dalyvauja 10-ies režisierių iš Europos pirmieji arba antrieji ilgo metro filmai.

Pasak programos sudarytojų, šie kūrėjai ir kūrėjos stebina užmojais, ankstyvu meistriškumu ir autoriniu savitumu. Nors juos skiria pasirinktos temos, bet vienija šviesus, skvarbus žvilgsnis bei ypatingas gebėjimas įtraukti žiūrovą į pasakojimą, o kūrėjai žiūrovams dovanoja naują žvilgsnį ir žada įdomią europietiško autorinio kino ateitį.

Konkurse dalyvauja režisierės Leos Glob filmas „Apolonija, Apolonija“ („Apolonia, Apolonia“), Pierre’o Földes „Aklas gluosnis, mieganti moteris“ („Blind Willow, Sleeping Woman“), Damiano Kocuro „Duona ir druska“ („Bread and Salt“), Gentiano Koçi „Nauji batai ir puodelis kavos“ („A Cup Of Coffee And New Shoes On“), stilingas, abejingų nepaliksiantis Berlyne Sidabriniu lokiu už išskirtinį meninį indėlį jo operatorei Hélène Louvart apdovanotas Giacomo Abbruzzese „Disko berniukas“ („Disco Boy“), žiūrovą į posovietinės stagnacijos metus pirmąjį Ukrainos nepriklausomybės dešimtmetį nukeliantis Filipo Sotnyčenkos filmas „La Palisiada“, Andrea Bagney juosta „Ramona“, festivalio atidarymo filmas Ch.Wells „Po saulės“ („After Sun“), Austėjos Urbaitės drama „Per arti“ ir baskiškas Estibaliz Urresola Solaguren debiutas „20 000 bičių rūšių“ („20,000 Species of Bees“), kurio pagrindinė aktorė aštuonerių Sofía Otero Berlyne pelnė Sidabrinį lokį už translyčio vaiko vaidmenį.

Geriausią filmą rinks tarptautinė žiuri, sudaryta iš žinomų kino pasaulio žmonių: Lenkijos menų organizacijos „Gutek Film“ meno vadovas, scenaristas Jakubas Duszynskis, tarptautinio kino festivalio „IndieLisboa“ direktorius Miguelis Valverde, montažo režisierė, aktorė Dunia Sičiova, aktorė, profesionali šokėja Judith State ir režisierius, operatorius Laurynas Bareiša.

28–asis Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“ vyks kovo 16–26 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.