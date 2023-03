Filmą apie Vilnių kurti kviečiami visi: nėra netinkamų temų

Filmo scenarijus ir jo vingiai kone iki paskutinio momento režisieriui ir komandai bus nežinomi, nes istorijos tėkmę gali netikėtai pakreipti net paskutinę akimirką įkelti kadrai.

Kino projektą vadina iššūkiu

„Filmo siužetui bus naudojama žmonių filmuota, fotografuota medžiaga, o tai yra gyvas archyvas, kuris kasdien pildosi. Čia nepaprašysi kažką perfilmuoti ar patobulinti – iki paskutinio momento tvyros nežinomybė.

Paskutiniai štrichai rasis su paskutiniais į programėlę įkeltais kadrais. Ir tai yra iššūkis ne tik man, bet ir miestui. Nesu to daręs ir nežinau, kas būtų tai daręs“, – tvrtino filmo režisierius R. Matačius.

Iš visos programėlėje „Once in Vilnius“ žmonių įkeltos vaizdo medžiagos planuojama atrinkti 700 kadrų, iš kurių ir bus montuojamas ilgametražis filmas. Premjera, į kurią bus pakviesti visi bendraautoriai, numatyta šių metų rudenį.

Siužetą gali pakreipti bet kas

Pasak režisieriaus, „Once Upon a Time in Vilnius“ filmo negalima lyginti su įprasta kino praktika. Tai bus ne tik daugiausiai bendraautorių turintis filmas. Jo scenarijus taip pat nenuspėjamas, nes siužeto posūkiai gali paaiškėti kone paskutinę minutę.

„Neskubėsime „užrakinti“ montažo, nes ir paskutinėmis dienomis gali atkeliauti geriausi kadrai. Norisi leisti žmonėms sukelti viską, ką užfiksavo. Svarbu, kad parodytų savo Vilnių. Tikslas yra viską sudėlioti į vien istoriją, nuspalvintą kažkokiu jausmą, emocija“, – pasakojo R. Matačius.

Kadangi filmas bus kuriamas beveik metus, dar sunku nuspėti, ką žmonės reflektuos. Tačiau atsisiuntusieji išmaniąją programėlę „Once in Vilnius“ ir norintys prisidėti prie filmo kūrimo raginami fiksuoti ir rodyti kuo asmeniškesnį miesto įspūdį.

Skleisis nematomas Vilnius

Režisierius viliasi, kad vilniečiai filmui pasiūlys kadrų ir iš jų asmeninio gyvenimo. Esą svarbu visapusiškai atskleisti Vilnių, parodant jo žmones, privačią jų erdvę.

„Mes Vilnių dažniausiai tapatiname su senamiesčiu ir nematome, kaip žmonės gyvena jo mikrorajonuose. Norisi tai pamatyti, išgirsti. Siūlau fiksuoti gyvenimą ir sostinės pakraščiuose, įdomiose erdvėse, kur vyksta savitas gyvenimas“, – kalbėjo R. Matačius.

Anot režisieriaus, filmas nemeluos ir jame nebus netinkamų temų. Greta linksmybių, judesio, energijos gali skleistis graudulys ir skausmas.

„Negalime nieko ignoruoti. Norėtųsi parodyti miestą tarsi paties Vilniaus akimis“, – aiškino R. Matačius.

Ragina atisakyti savikritikos

Režisierius pataria kelti vaizdus neapsiribojant viešosiomis erdvėmis. Norintiems patekti į filmą rekomenduojama kelti vaizdo įrašus, ne nuotraukas. Mat įrašai geriau perteikia veikėjų nuotaikas – jie filmui svarbesni nei užfiksuotos vietos.

R. Matačius skatina dalintis ne jau sumontuotais filmukais su muzika, bet autentiškais vaizdais, kalbėti užkadryje ar į kadrą.

„Jei kyla abejonių, kelti ar nekelti kadrą, siūlau įkelti. Kartais žmonės mano, kad tai, kas juos supa, yra neįdomu. Tačiau kitiems ta aplinka gali pasirodyti savita ir egzotiška. Dėl to skatinčiau kelti asmeniškesnius vaizdo įrašus. Labai gražu yra pasidalinti tuo, kas tau svarbu, artima, brangu“, – dėstė būsimo filmo „Once Upon a Time in Vilnius“ režisierius R. Matačius.

Kūrėjai planuoja sumontuoti 70-ies minučių filmą. Tai bus pirmas atvejis Lietuvoje, kai ilgametražis filmas bus montuojamas vertikaliu – vadinamuoju „story“ – formatu.

Nemokamą programėlę „Once in Vilnius“ į išmanųjį telefoną galima atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ elektroninių parduotuvių.

Daugiau informacijos apie šį projektą rasite: www.onceinvilnius.com.

Projektas „Kartą Vilniuje“ yra skirtas Vilniaus 700 jubiliejui, kuris švenčiamas 2023 metais, nes prieš 700 metų Vilnius pirmą kartą buvo paminėtas istoriniuose rašytiniuose šaltiniuose.

Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotą jubiliejaus šventės programą „Vilnius 700“ kuruoja Vilniaus turizmo ir plėtros agentūra „Go Vilnius“. Daugiau informacijos apie Vilniaus 700 jubiliejui skirtus renginius rasite tinklalapyje www.700vilnius.lt.