Netikėtai mirė produktyvus rašytojas, religijos tyrinėtojas M. Peleckis

M. Peleckis gimė 1975 m. rugsėjo 12 d. Šiauliuose. 1993 m. baigė Šiaulių J. Janonio vidurinę mokyklą, o 1999 m. – Vilniaus universitetą (žurnalistikos magistras). 1996 m. jis studijavo žurnalistiką Utrechto universitete (Nyderlandai), 1998 m. – žurnalistiką ir Europos Sąjungos politikos pradmenis Orhuso universitete (Danija), 2003 m. stažavosi Maastrichto universitete (Nyderlandai) ir Briuselyje (Belgija).

1997–1999 m. M. Peleckis dirbo anglų bei rusų kalbų vertėju vertimų biure Vilniuje, 1999–2004 m. – reporteriu kultūros, teisėtvarkos skyriuose, specialiuoju korespondentu bei skyriaus redaktoriumi dienraštyje „Respublika“. 2004–2005 m. buvo europarlamentaro Justo Vinco Paleckio bei Seimo narės Kazimieros Danutės Prunskienės padėjėjas, o 2007 m. – viešųjų ryšių tarnybos vyriausiasis specialistas Vilniaus miesto savivaldybėje.

Nuo 2008 m. buvo Kultūros, filosofijos ir meno instituto, nuo 2010 m. – Lietuvos kultūros tyrimo instituto, o nuo 2014 m. – Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas (filosofijos kryptis). Reiškėsi kaip „Literatūros ir meno“ knygų apžvalgininkas, „Kultūros barų“, „Metų“, „Balsas.lt“, „Ekspertai.eu“ bendradarbis. 2012 m. įkūrė kultūros žurnalo „Radikaliai!“ (radikaliai.lt) interneto svetainę. 2008 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.

M. Peleckio kūrybos sąrašas įspūdingas. Jis išleido penkias poezijos knygas: „Vienaragis“: (eilėraščiai, pasakos, fantastika, 1990), „Mano tylusis angelas“ (eilėraščiai, 1995), „Nestosiu į angelų sąjungą“ (eilėraščiai, 2005), „Kalbančių žuvų paradas“ (poezija, 2021), „Skubantys susapnuoti saulėtekiai“ (poezija, 2022).

Kartu su Algimantu Lyva literatas parašė penkis romanus: „Žaidimas“ (2014), „Postpasaulis“ (dialogai ir eilės: romanas ne pinigų kartai, 2014), „Sapnas“ (ekologinis euroromanas, 2015), „Pamestieji“ (tarsi kronikos, kuriose pametami ne tik jų personažai, bet ir autoriai, 2015), „Kosmosas yra čia“ (2016).

Jo gausiame palikime yra ir kitų žanrų kūrinių: „Velnio kiaušinis“ (fantastiniai ir siaubo apsakymai, apysaka ir detektyvas, 1992), „Ugninių paukščių kelionė“ (vizijos, 1994), „Septyni tiltai pasaulio centre“ (miniatiūros ir (ne)supratimai, 2007), „2012: artėjanti pasaulio pabaiga?“ (mokslininkai ir pranašai aiškinasi, ar teisinga senovės majų pranašystė, 2010), „Lietuva Afganistano kare“ (prisiminimai; įvadinis straipsnis ir sudarymas Mindaugo Peleckio, 2010), „Lietuvos rokas“ (ištakos ir raida, 2011), „Sunkūs metai, 2013, 2014, 2015“ (Lietuvos sunkiosios muzikos scenos įvykių apžvalga; sudarytojas P. Jarmala, 2014, 2015, 2016), „Requiem drugeliams“ (inscenizuota absurdo dilogija; kartu su A. Lyva, 2015), „Written in Blood“ (Australia: Numen Books, 2015), „Meetings with Strangers. Entretiens autour de l'expérimental“ (France: Camion Blanc, 2018), „Žalčiava“ (mitologijos studija, 2018), „Naujieji religiniai judėjimai Lietuvoje: tarp tradicijos ir kosminių religijų“ (monografija, 2023). Mindaugas Peleckis taip pat yra išvertęs knygų iš anglų kalbos: „Jakių poezija. Pasaulis iš gėlių“ (2007), C. Honoré „Garbė lėtumui: pasaulinis judėjimas meta iššūkį greičio kultui“ (2009).

M. Peleckis nuo paauglystės domėjosi religijos fenomenu, apie du dešimtmečius rinko medžiagą savo paskutinei knygai – monografijai „Naujieji religiniai judėjimai Lietuvoje: tarp tradicijos ir kosminių religijų“. Tai – ir kruopštus mokslinis darbas, ir žurnalisto praktika, kai pateikiamos ne tik knyginės, bet ir gyvos žinios.

Ši knyga pirmąsyk Lietuvoje išsamiai pristato ir analizuoja naujojo religingumo fenomeną – naujuosius religinius judėjimus (NRJ), kurių spektras – nuo tradicinių iki kosminių. Autoriaus nuomone, žmonės turi būti informuoti apie tai, kuo iš tikrųjų tiki kiekvienas NRJ, nes dažnai NRJ fasadai skiriasi nuo jų vidaus.

Būtent todėl čia rasime ir pagrindines maldas, tikėjimo išpažinimus, ir NRJ istoriją, ir pokalbius su jų atstovais. Naujasis religingumas – itin svarbus fenomenas ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje, kuri yra globaliojo universumo dalis. Autorius nieko nesmerkia ir neaukština, juolab negąsdina, o tiesiog informuoja: tolesnis pasirinkimas – kiekvieno iš mūsų.

Labai gaila, kad pats autorius jau negalės šios knygos pristatyti skaitytojams. Jis vylėsi, kad ši knyga ne tik numalšins smalsumą, bet ir padės susigaudyti NRJ labirintuose ieškantiems tikėjimo, Dievo, atsakymų į amžinus klausimus. Leidinys skirtas plačiajam skaitytojų ratui: jame ne tik analizuojamos NRJ atsiradimo priežastys, kalbama apie NRJ ir netradicinės pasaulėvokos santykį su Tradicija (nuoseklia tradicine religine ir filosofine mintimi), bet ir pateikiama išsami informacinė panorama – aprašoma apie 100 religinių ir pseudoreliginių krypčių.

Dar viena jos funkcija – apsaugoti žmones nuo postmoderniajame pasaulyje plintančių tikėjimų, kurie gali daryti destruktyvią įtaką asmenybei, žmogaus ir visuomenės fizinei bei psichinei sveikatai. Biblinė frazė „po saule nėra nieko nauja!“ – tarsi šios knygos moto, parodantis naujojo religingumo spindesį ir skurdą.

M. Peleckis, Gulbės herbo bajoras, buvo labai darbštus rašytojas, iškeliavo nesuspėjęs išleisti jau parengtų dviejų poezijos knygų – „Nuliūdę, nušvitę, nuėję“ ir „Žmogus už brūkšnio“ – bei didelės studijos „Kalbų ekologija. Kalba ir žmogus XXI a.: poliglotai, nykstančios kalbos ir jų gaivintojai“.

Nuoširdžiai užjaučiame Velionio tėvelius Silviją Peleckienę ir Leoną Peleckį-Kaktavičių bei kitus artimuosius ir bičiulius.