„Benai, plaukiam į Nidą“: Neringoje atidarytas Šlovės takas

Naujokais Šlovės take tapo ir atlikėjai, savo delnus bronzinėse plokštėse įamžinę 2019 metais – Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Nijolė Ščiukaitė, Simonas Donskovas ir Kostas Smoriginas bei šviesios atminties Viktoras Malinauskas.

Šlovės takas pirmą kartą atidarytas 1998-aisiais, siekiant įamžinti garsų Lietuvoje muzikos festivalį „Benai, plaukiam į Nidą“, kuriuo buvo skelbiama vasaros sezono pradžia Neringoje. Savo rankų įspaudus pirmieji paliko – festivalio idėjos autorius ir organizatorius Arūnas Valinskas, atlikėjai: Česlovas Gabalis, Veronika Povilionienė, Rosita Čivilytė, Ovidijus Vyšniauskas, šviesios atminties Stasys Povilaitis ir festivalio simbolis – Vytautas Kernagis-Benas, o metais vėliau – Andrius Mamontovas, grupė „Studija“ bei 2004-aisiais – Marijonas Mikutavičius.

Daugiau nei du dešimtmečius Šlovės taką su festivalio atlikėjų rankų įspaudais buvo galima rasti Nidos centrinėje dalyje. Pradėjus įgyvendinti šios teritorijos rekonstrukciją bei sprendžiant kylančias darnaus judumo problemas, takas iškeltas.

Lietuvos muzikos legendų delnų įspaudus nuo šiol galima rasti šimto metrų ilgio take, kuris įengtas festivalio „Benai, plaukiam į Nidą!“ ištakų vietoje – Nidos uosto kaimynystėje. Būtent šio uosto prieigose ir vykdavo garsieji festivalio koncertai, džiugindavę Lietuvos atlikėjų pasirodymais ir Kuršių marių bei Kuršių nerijos panoramomis.

Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis tako iškilmių atidarymo metu džiaugėsi, kad po ilgų diskusijų atrasta takui pati tinkamiausia vieta: „Delnai yra ten, kur koncertai vyko, be to, takas turi galimybę plėstis. Ačiū visiems prie to prisidėjusiems“.

Šlovės tako rekonstrukcijos planus Neringos savivaldybė įgyvendino bendradarbiaudama su festivalio „Benai, plaukiam į Nidą“ idėjos autoriumi ir organizatoriumi bei šio tako sumanytoju Arūnu Valinsku ir Lietuvos gretutinių teisių asociacija (AGATA), kurios plokštę nuo šiol taip pat bus galima rasti take – tarp šių šalių pasirašytas memorandumas, numatantis Šlovės tako plėtimą ir ateityje, įamžinant vis naujus Lietuvos muzikos scenos vardus. „Tikiuosi, kad muzika mus visada vienys, o ši vieta bus vieta, kur visada gera sugrįžti ir visus prisiminti“, – tako iškilmių metu kalbėjo asociacijos AGATA direktorė Agnė Begetė.

Šiandien Šlovės take jau 20 delnų įspaudų, o jauniausia jame įamžinta atlikėja – Monika Liu.

„Labai svarbu įamžinti žmones ne tik tuos, kurie dalyvavo festivalyje, bet ir tuos, kurie dalyvaus bei kurie savo veikla ir dainom garsina Nidą“, – tako atidarymo iškilmių metu pristatydamas Moniką Liu kalbėjo Arūnas Valinskas.

Pati atlikėja Monika Liu iškilmių metu pabrėžė, kad būti tarp tokių Lietuvos populiariosios muzikos legendų yra didžiulė garbė.

„Jaučiuosi šiek tiek per maža būti tarp tokių legendų, bet mano karta dar yra ta, kuri matė Nidos festivalį ir ačiū už tai, už įkvėpimą, už tas dainas, kurios, turbūt, yra geriausios visoje Lietuviškos muzikos istorijoje“, – priminusi ir didžiojoje Eurovizijos scenoje nuskambėjusią dainos „Sentimentai“ eilutę apie Nidą.

Šlovės tako atidarymo iškilmių metu atgaivinta ilgametė tradicija, kuomet tako naujokų delnų įspaudai būdavo pripildomi smėliu, kurio „nupustymas“ ir žymėdavo įspaudo atidengimo akimirką.

Iškilmių metu Arūnas Valinskas pastebėjo, kad 1994-aisiais metais pirmą kartą nuskambėjęs festivalis „Benai, plaukiam į Nidą“ talpino kur kas daugiau nei muziką bei užsiminė apie planus – trisdešimtmečio proga festivalis sugrįš!