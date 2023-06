Lietuviškame Versalyje atsiveria naujos XIX tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“ kūrybos gelmės

Šią muzikinę vasarą festivalis stulbinamai įvairus – turtingas, elegantiškas, sodrus, kupinas išskirtinių, tik šiam festivaliui sukurtų įvairių žanrų pasirodymų. Vyks ne vienas įspūdingas susitikimas su garsiais scenos meistrais, muzikuos ir talentingi, tarptautinį pripažinimą pelnę jaunieji atlikėjai. Laukia ir staigmena – tai dailės parodos, kurios atlieps ir turtins Užutrakio erdvėse skambančią muziką. Be to, festivalio publiką kaitins ir meno performansai.

Festivalis ištikimas savo kūrybiniam pasirinkimui, išskirtinumo paieškoms – kasmet publikai dovanoti originalius muzikinius susitikimus, kurie tampa tikru įvykiu muzikos gyvenimo padangėje. Juos būtų galima įvardyti atskirais kūrybos projektais, premjeromis ir naujomis spalvomis suspindusiais muzikos vėriniais. Vienas vėrinio perlų – liepos 30-osios koncertas, apie kurį gali tik svajoti ir negali atsitokėti, kai svajonė virsta realybe.

Tokią intrigą žada festivalis, pakviesiantis į JAV gyvenančio žymaus pianisto Andriaus Žlabio koncertą su Lietuvos kameriniu orkestru. Diriguos ištikimas festivalio bičiulis, į savo kūrybos planus nuolat įtraukiantis „Užutrakio vakarus“, Vokietijoje dirbantis maestro Vilmantas Kaliūnas. Pianistas A. Žlabys atliks ne tik savo mėgstamo kompozitoriaus J. S. Bach Koncertą fortepijonui nr. 1 in d-minor BWV 1052, bet publiką širdingai apdovanos Ukrainai skirtu savo kūriniu „Movement for strings and piano“. Iškalbingas faktas, kad šis kūrinys, sukurtas styginių kvartetui, pirmąkart festivalyje nuskambės kaip versija styginių orkestrui – būtent Lietuvos kameriniam orkestrui. Be to, pianistas maloniai nustebino festivalio organizatorius išsitaręs, kad nori atlikti dar vieną kūrinį. Pasak A. Žlabio, į šį kūrinį „įsigilinęs“ ir todėl nori juo pasidalinti su festivalio publika. Tad koncertas pažers dar vieną opusą ir dar vieną garsaus pianisto kūrybos atsivėrimą.

Originalią, specialiai festivaliui parengtą Baroko epochos kūrinių programą pirmą kartą atliks ir senosios muzikos ansamblis „Petite harmonie“ liepos 23-ąją Trakų bazilikoje. „Petite harmonie“ – tai muzikantai, turintys solidžios patirties groti šios epochos kūrinius, įsigilinę į autentiškų instrumentų technologiją, grojantys istorinių instrumentų kopijomis. Įdomu tai, kad kiekvienas instrumentas yra originalus, nes juos pagamino žymus visame pasaulyje senųjų pučiamųjų instrumentų kopijų meistras iš Belgijos.

Tarp išskirtinių pasirodymų – rugpjūčio 18 dieną vyksiantis premjerinis gyvos muzikos ir baleto performansas „4308“ skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai. Jame dalyvauja kompozitorius Ignas Juzokas, perkusininkas Gintas Gascevičius bei Ethno Contemporary Ballet (Ukraina). Performansą vienija kodas 4308, kurį, įrėminus į kvadratinius langelius, perskaitytume legendinio Mariupolio gynėjų bataliono pavadinimą A3OB. Tai – daugiau nei Ukrainos kovų simbolis – tai stiprybės, laisvės, garbės, ištvermės ir begalinės meilės Ukrainai simbolis. Šie Mariupolio kovotojai – nepalaužiamumo simbolis, ir ši tema plėtojama muzikinėje šokio kelionėje „4308“.

Šiemet pirmą kartą į „Užutrakio vakarus“ įsilieja dailės parodos, inspiruotos festivalio koncertų. Savo kūrybą visose Užutrakio dvaro erdvėse eksponuos dailininkai, kurių tapybos vaizdų konstravimo stiliui būdingas išskirtinis muzikalumas, didelis dėmesys ritmiškai kartotei, simetrijos variantams, dekoratyvumui. Tokiu būdu paveikslų sandaroje galėsime atpažinti įvairios stilistikos reflektuojamus atgarsius. „Užutrakio vakarų“ festivalyje savo skambančios tapybos parodas surengs Lietuvos dailininkų sąjungos nariai: klaipėdietis Virginijus Viningas, trakietė Lilija Valatkienė ir vilnietis Svajūnas Armonas. Šie tapytojai įsivėlė į savotiškai unikalų muzikos kolekcionavimą.

Dailės parodos įtrauks į meno kelionę su muzika jau pirmąjį festivalio koncertą liepos 2-ąją Užutrakio dvaro Europos salėje. Festivalį pradeda žymi džiazo dainininkė, kompozitorė, tekstų autorė bei Berklio muzikos koledžo Valensijoje ir Musikene, San Sebastiane, Ispanijoje, dėstytoja Viktorija Pilatovič su ispaniška-lietuviška grupe. Viktorija pristatys puikiai muzikos kritikų įvertinto muzikos albumo „Skybridges“ kūrinius. Po koncerto publikai neleis atvėsti performansą surengsiantis dailininkas V. Viningas.

Tarptautinis muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“ – vienas iš ryškiausiai Trakus ir Lietuvą reprezentuojančių meno renginių. Nuo 2005 metų rengiamame festivalyje koncertuoja garsiausi Lietuvos meno atlikėjai bei pasaulio muzikos žvaigždės. „Užutrakio vakarai“ yra pelnęs nuolatinę, vis augančią muzikos mėgėjų auditoriją. Koncertai Užutrakio dvare, Trakų Salos pilies fone ant Galvės ežero kranto nepalieka nė vieno abejingo. Jie rengiami išskirtinėje aplinkoje – lietuvišku Versaliu vadinamo dvaro rūmuose, neseniai įkurtoje, atlikėjų ir publikos pamiltoje Europos salėje, Vytauto Didžioje funduotoje Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.

Muzikos festivalis „Užutrakio vakarai“ suteikia gyvybės, įspūdingų spalvų vienam žymiausių ir vertingiausių Lietuvos kultūros paveldo objektų, jį atskleidžia per užburiantį muzikos garsų pasaulį.

Festivalį globoja Seimo narė Edita Rudelienė, jį remia Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, partneris – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija.

