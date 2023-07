„Suspaustas laikas“ kvies prisotinti vaizduotę netikėtais potyriais

Festivalyje „Suspaustas laikas“ – susitikimai su menininkais iš Japonijos, Olandijos, Lietuvos, specialiai į festivalį atkeliaujantys 16 mm filmai iš Niujorko, kūrybinės dirbtuvės, kviečiančios kurti filmus iš augalų ir daugybė skirtingų požiūrio taškų nagrinėjančių erdvę. Visi festivalio renginiai nemokami.

Festivalio tema – „terpės“ sąvoka ir reiškinys

Per dešimt dienų išsiskleidusi programa šiemet atrinkta galvojant apie bendrą vienijančią teminę ašį – „terpės“ reiškinį ir sąvoką. Terpė – tai aplinka, bet kokio gyvo organizmo egzistavimo ir visų jam gyventi reikalingų sąlygų visuma. Tačiau „terpė“ yra ne tik išorinė aplinka, kuri supa ir apgaubia. Ji taip pat persmelkia ir užpildo.

Festivalio programos filmai Vilniuje, Nidoje ir Klaipėdoje klaus žiūrovų, kokioje aplinkoje gimsta vaizdiniai ir garsiniai eksperimentai? Kokia erdvė pakviečia kūrybai ir leidžia atsiverti bandymams bei juos priimti? Kokioje erdvėje gimsta idėjos, vaizdiniai ir garsai, prisotinantys vaizduotę iki aukščiausios įtampos taško? Ir į kokias formas kristalizuojasi iš susidūrimų, priešpriešų ar sąveikų gimę kūrybiniai impulsai?

Pirma festivalio stotelė – MO muziejus

Pirmoji šių metų „Suspausto laiko“ festivalio programos dalis pakvies žiūrovus į Vilniaus MO muziejų. Čia festivalio organizatoriai pasiūlys pažvelgti į sąlygas „terpei“ atsirasti ir skleistis.

Liepos 26 d. 19 val. festivalį atidarys daugybę apdovanojimų pelnęs Joke Olthaar transcendentinis filmas „Kalnas“ („BERG“), kuris su pagarbia baime leidžia žvalgytis ir klausytis monumentaliose Slovėnijos kalnų erdvėse. Po filmo seanso žiūrovai kviečiami pasilikti Vyčio Siliaus vedamoje diskusijoje su režisiere Joke Olthaar ir kinematografu André Schreuders.

Liepos 27 d. MO muziejaus kino salėje – Lietuvoje kuriančio režisieriaus Miki Ambrozy kartu su „Cinedans“ sudaryta dviejų dalių programa „Bendruomeniškumo terpė“. Pirmoje dalyje žiūrovai išvys šokio filmus „Šilko popierius ir mėlynės“ („Silk Paper and Bruises“) ir lietuvių kūrėjos „Ephemeros“, o taip pat audiovizualinio rašymo ir tyrimų kūrinį „Pantelerija“ („Pantelleria“) bei turės galimybę išvysti Venecijos bienalėje rodytą Eglės Budvytytės kartu su Marija Olšauskaite ir Ona Julija Lukas Steponaityte kurtą filmą „Dainos iš komposto: mutuojantys kūnai, sprogstančios žvaigždės“ („Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars“).

Antroje programos dalyje portugalų kūrėjas Jorge Jacome ir jo debiutinis pilno metro filmas „Super natūralus“ („Super Natural“) pakvies žiūrovus patirti kaip šiuolaikinis pasaulis susijungia į srautą. Filme, kuris buvo nufimuotas Funšalyje, Portugalijos Madeiros salyne, dalyvauja atlikėjai su ir be negalių, taip pat tikrieji ir įsivaizduojami salos gyventojai: krabai, akmenys, undinės. „Super Natural“ įtraukia tiek savo atlikėjų, tiek žiūrovų fiziškumą, paversdama subtropines Madeiros salas pirmapradžių formų sriuba“, teigia festivalio organizatoriai.

Liepos 28 d. programą MO muziejaus kino salėje užbaigs „Suspausto laiko“ festivalio konkursinė dalis. Šiais metais festivalio organizatoriai atrinko filmus, kuriuose kūrėjai analizuoja terpes, erdves ir jų ryšius.

Žiūrovus galės pajusti „nepakeliamą erdvės lengvumą“ žiūrėdami net 11-a programos sudarytojų atrinktų filmų iš Kanados, Austrijos, Ukrainos, Japonijos ir kitų šalių. Šių metų konkursinės programos filmai erdvės klausimą nagrinės iš daugybės skirtingų perspektyvų, nuo jautrių pasivaikščiojimų su artimaisiais iki GTA žaidėjo-stebėtojo ar net kelionių laiku galimybių iškėlimo.

Nidoje – filmų iš augalų kūrimo dirbtuvės, performansas iš Japonijos ir specialiai iš Niujorko atkeliavę 16mm filmai

Renginių ciklą Nidoje rugpjūčio 1 d. pradės Lietuvoje kuriančio režisieriaus ir vieno iš programos sudarytojų Miki Ambrozy dviejų dienų kūrybinės dirbtuvės. Režisierius kvies kurti filmus be fotoaparato, tik su augalais. „Tai yra paprasta technika, kuri gali išmokyti mus apie augalų ir kino savybes per palyginti trumpą laiką“, – sako Miki Ambrozy. Sukurti filmo į dirbtuves kviečiami visi suaugusieji bei vaikai nuo 6 m. Dirbtuvės vyks Nidos bendruomenės namuose rugpjūčio 1 ir 3 dienomis.

Pirmąją dieną Nidoje pratęs specialiai iš Japonijos atvykusio kūrėjo Tomonari Nishikawa performansas „Šeši septyniasdešimt du variantai, 2 variantas“ („Six Seventy-Two Variations, Variation 2“) Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje 21 val. Po kurio – septyni specialiai festivaliui iš Niujorko atkeliavę 16mm garsaus belgų kūrėjo Vito A. Rowlands filmai.

Rugpjūčio 2 d. festivalis programą pradės Nido meno kolonijoje, kur festivalio organizatoriai kartu su Miki Ambrozy sudaryta filmų programa klaus žiūrovų – kodėl nukirsti, kai gali išnykti? Vakarą pratęs Miglė Križinauskaitės-Bernotienės sudaryta programa „Kitur: erdvėje ir laike“ Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje. „Programos filmai, sukonstruoti pagal subjektyvią režisierių viziją, užburiantys ir transformuojantys bei atspindintys taktilinį, jutiminį ryšį su žeme, įgalina aktyviai klausytis ir kalbėtis su pasauliu“, sako programos sudarytoja.

Rugpjūčio 3 d. kūrybines dirbtuves Nidos bendruomenės namuose vainikuos dalyvių sukurti filmai iš augalų. O vakare žiūrovai bus kviečiami į Nidos evangelikų liuteronų bažnyčią, kur išvys festivalio „Suspaustas laikas“ konkursinę programą.

Erdvių pažinimai „Hofe“, Klaipėdoje

Rugpjūčio 9–12 dienomis „Suspaustas laikas“ pakvies eksperimentinio kino gerbėjus į renginių erdvę „Hofas“ Klaipėdoje. Ten, rugpjūčio 10 d. žiūrovų lauks 16 mm filmai iš „MONO NO AWARE“. Dviejose 50–60 minučių trukmės programose bus rodomi menininkų ir kino kūrėjų iš viso pasaulio 16 mm filmai, kurie buvo sukurti su JAV kino meno ne pelno siekiančios organizacijos „MONO NO AWARE“ parama.

Jau ne pirmus metus „Suspaustas laikas“ bendradarbiauja su Latvijoje įsikūrusia kino laboratorija „Baltic Analog Lab“, kuri šiemet paruošė specialią išplėstinę kino performansų programą. Programą įgyvendina ketverius metus vykstantis projektas „SPECTRAL“, finansuojamas programos „Kūrybiška Europa“. „SPECTRAL“ projekto tikslas – suteikti didesnę vertę išplėstam analoginio kino menui. Kino performansų programoje – žvilgsnis į eksperimentinio kino sceną iš platesnės perspektyvos, rodant filmus ne tik ekrane, bet ir siejant juos su performatyviais kūriniais.

—-

Eksperimentinio kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“ liepos 26–28 dienomis vyks Vilniuje, rugpjūčio 1–3 apsilankys Nidoje, o rugpjūčio 9–12 dienomis kvies žiūrovus į Klaipėdą. Visa festivalio programa ir renginių tvarkaraštis – „Suspausto laiko“ Facebook paskyroje ir puslapyje – https://suspaustaslaikas.lt/. Visi festivalio renginiai nemokami.

Festivalį „Suspaustas laikas“ remia Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybė „Neringa – kultūros sala“, Neringos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, bendrovės „Epson“, „DUV“ ir „Clear Chanel“.