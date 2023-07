Be cento kišenėje: festivalyje „Suspaustas laikas“ MO muziejuje – Venecijoje rodytas lietuvių filmas

Šių metų festivalio tema – „terpės“ reiškinys ir sąvoka. Terpė – tai aplinka, bet kokio gyvo organizmo egzistavimo ir visų jam gyventi reikalingų sąlygų visuma.

Pirmoje festivalio programos „Suspaustas laikas“ dalyje Vilniuje žiūrovai turės galimybę patirti į sąlygas „terpei“ atsirasti ir skleistis. Programoje – filmai nuo gamtos, miesto erdvių iki virtualios realybės dykumų. Visi festivalio renginiai nemokami.

Festivalio atidaryme – daugybę apdovanojimų pelnęs filmas „Kalnas“ ir susitikimas su filmo kūrėjais

Liepos 26 d. 19 val. MO muziejaus kino salėje festivalį pradės ir atidarys daugybę apdovanojimų festivaliuose nuo Olandijos, Meksikos iki Pietų Korėjos pelnęs Joke Olthaar transcendentinis filmas „Kalnas“ („BERG“). „Filmas su pagarbia baime leidžia žvalgytis ir klausytis monumentaliose Slovėnijos kalnų erdvėse. Čia kalnas turi sunkiai suvokiamą patrauklumą ir santykyje su žmogaus menkumu įgauna beveik mitinį statusą.“ – sako festivalio organizatoriai.

Filmo režisierė Joke Olthaar teigia, kad „Kalnai mane šaukia, o kai pradedu žygiuoti, kelio atgal nebėra. Tą neapsakomą trauką kalnams paverčiau kino patirtimi. Mane domina kalnų pristatymas kiekvienam kalnų žygeiviui. Daugelis kalnų filmų yra apie ekstremalias patirtis, alpinistus ar įspūdingas sporto šakas. Tačiau mano nuomone jie nepaiso kalnų esmės.“

Daugiau filmo režisierės minčių žiūrovai galės išgirsti po filmo seanso Vyčio Siliaus vedamoje diskusijoje su režisiere Joke Olthaar ir kinematografu André Schreuders.

Antroji festivalio diena nagrinės bendruomeniškumo terpes

Liepos 27 d. 19 val. festivalio programą MO muziejaus kino salėje tęs Lietuvoje kuriančio režisieriaus Miki Ambrózy kartu su „Cinedans“ sudaryta dviejų dalių programa „Bendruomeniškumo terpė“.

Pasak programos sudarytojų: „Šie audiovizualiniai projektai paliečia iš skirtingų kultūros lauko kampelių kylančią sensaciją – jausmą, jog „aš per daug gerai pažįstu tavo pasaulį, man visada teko jame gyventi, bet tu niekada nematei mano.“ Filmuose juntami skirtingi socialumo ir kūno vietos požiūriai. O mes klausiame, kaip skirtumas gali būti matomas ir nematomas vienu metu?“

Pirmoje programos dalyje žiūrovai išvys šokio filmus: Gabriella Engdahl’os „Šilko popierius ir mėlynės“ („Silk Paper and Bruises“) ir lietuvių kūrėjos Viktorijos Zobielaitės „Ephemeros“, o taip pat audiovizualinio rašymo ir tyrimų kūrinį „Pantelerija“ („Pantelleria“) bei turės galimybę išvysti Venecijos bienalėje rodytą Eglės Budvytytės kartu su Marija Olšauskaite ir Ona Julija Lukas Steponaityte kurtą filmą „Dainos iš komposto: mutuojantys kūnai, sprogstančios žvaigždės“ („Songs from the Compost: Mutating Bodies, Imploding Stars“).

Antroje programos dalyje portugalų kūrėjas Jorge Jacome ir jo debiutinis pilno metro filmas „Super natūralus“ („Super Natural“) pakvies žiūrovus patirti kaip šiuolaikinis pasaulis susijungia į srautą. Filme, kuris buvo nufimuotas Funšalyje, Portugalijos Madeiros salyne, dalyvauja atlikėjai su ir be negalių, taip pat tikrieji ir įsivaizduojami salos gyventojai: krabai, akmenys, undinės. „Super Natural“ įtraukia tiek savo atlikėjų, tiek žiūrovų fiziškumą, paversdama subtropines Madeiros salas pirmapradžių formų sriuba.“ – teigia festivalio organizatoriai.

Po seansų žiūrovai turės galimybę užduoti klausimus programos kuratoriui Miklós Ambrózy.

Paskutinį festivalio vakarą Vilniuje vainikuos konkursinė programa

Liepos 28 d. 19 val. programą MO muziejaus kino salėje užbaigs „Suspausto laiko“ festivalio konkursinė dalis, pavadinimu: „Nepakeliamas erdvės lengvumas“. Šiais metais festivalio organizatoriai atrinko filmus, kuriuose kūrėjai analizuoja terpes, erdves ir jų ryšius.

Konkursinės dalies sudarytojai klaus žiūrovų: „Kaip įprastines stebėjimo ir suvokimo procesus keičia savita forma ir menine kalba pasižymintys, įvairias ribas peržengiantys kino darbai?“

Žiūrovai galės pajusti erdvių pokyčius ir „nepakeliamą erdvės lengvumą“ žiūrėdami net 11-a programos sudarytojų atrinktų filmų iš JAV, Japonijos, Naujosios Zelandijos, Argentinos, Ukrainos ir kitų pasaulio šalių. Programoje – įvairialypiais kūrybiniais metodais atverta terpės sąvoką ir šansas pažvelgti į ją iš skirtingų perspektyvų.

Festivalis tęsis Nidoje ir Klaipėdoje

Po programos Vilniuje eksperimentinis kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“ tęs kelionę Nidoje (rugpjūčio 1–3) ir Klaipėdoje (rugpjūčio 9–12).

Ten žiūrovų lauks susitikimai su kūrėjais iš Japonijos ir Lietuvos, specialiai į festivalį atkeliaujantys 16 mm filmai iš Niujorko, latvių kuruota kino performansų programa, kūrybinės dirbtuvės, kviečiančios kurti filmus iš augalų ir daugybė skirtingų požiūrio taškų nagrinėjančių erdvę.

Eksperimentinio kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“ liepos 26–28 dienomis vyks Vilniuje, rugpjūčio 1–3 apsilankys Nidoje, o rugpjūčio 9–12 dienomis kvies žiūrovus į Klaipėdą. Visa festivalio programa ir renginių tvarkaraštis – „Suspausto laiko“ Facebook paskyroje ir puslapyje – https://suspaustaslaikas.lt/. Visi festivalio renginiai nemokami.

Festivalį „Suspaustas laikas“ remia Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybė „Neringa – kultūros sala“, Neringos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, bendrovės „Epson“, „DUV“ ir „Clear Chanel“.