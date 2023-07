Kelio filmų legenda tapęs Wimo Wenderso „Iki pasaulio pabaigos“ – pirmą kartą ir išskirtinėje Vilniaus vietoje

22 savaitės, 11 šalių ir 20 valandų filmuotos medžiagos, iš kurios sukurtos net kelios filmo „Iki pasaulio pabaigos“ (Until the End of the World) versijos. Beveik 5 valandų trukmės taip vadinamą „režisieriaus versiją“ pirmą kartą Lietuvoje bus galima pamatyti renginių ciklo „Gilios upės tyliai plaukia“ po Liubarto tiltu programoje: I dalį – liepos 31 d. ir II-ąją – rugpjūčio 1 d.

1991 m. išleista filmo „Iki pasaulio pabaigos“ versija studijos reikalavimu buvo sutrumpinta iki 2.5 valandos ir kino teatruose patyrė nesėkmę. Pats W. Wenders šia filmo versija taip pat liko nepatenkintas ir po poros metų pristatė minėtą beveik 5 valandų trukmės „režisieriaus versiją“, nes tik taip, pasak jo, atsiskleidžia tai, ką šiuo filmu norėta pasakyti.

Prieš kelis dešimtmečius pasirodžius „Iki pasaulio pabaigos“, populiaresniu už patį filmą tapo jo garso takelis, kuriam dainas sukūrė žymiausi tuometiniai atlikėjai, pradedant U2 ar „Depeche Mode“ ir baigiant Nicku Cave‘u.

Filmas – kaip kelio epas

Jau ketvirtus metus Liubarto patiltėje kultūros organizacijų bendruomenišumu paremtą renginių ciklą „Gilios upės tyliai plaukia“ organizuojantis medijų edukacijos ir tyrimų centras „Meno avilys“ 2023-uosius paskyrė judėjimo, kraštovaizdžio, tapatybės ryšių analizei.

„Tai reflektuojame, sekdami geopolitinius kontekstus, stebėdami žmonių judėjimą ir naujų bendruomenių kūrimąsi. Pavasarį kvietėme Sinematekos žiūrovus į kelionių filmų, vadinamų, travelogais peržiūrą; ruošiamės rudenį vyksiančiai 8-ajai Baltijos regiono kino konferencijai „Miestas kine ir audiovizualinėse medijose“; vasarą mūsų vieno edukacijos projekto dalyviai – gimnazistai (-tės) iš Anykščių – keliavo į Vokietiją susitikti su režisieriumi W. Wenders, kuris savo filmuose permąsto kelionių atveriamas temas, o štai „giliose upėse“ kviečiame ir į šio išskirtinio režisieriaus kelio filmą „Iki pasaulio pabaigos“, kuris uždarys šių metų „gilioms upėms“ mūsų su kolege Igne sudarytą kelio filmų programą“, – sako „Meno avilio“ kino programų ir renginio „Gilios upės tyliai plaukia“ kuratorė Ona Kotryna Dikavičiūtė.

W. Wenders sukūrė ne vieną kelio filmą („Alisa miestuose“, „Kelio karaliai“, Paryžius. Teksasas“), tačiau „Iki pasaulio pabaigos“ yra išskirtinis tiek savo užmoju, tiek mokslinės fantastikos žanro pasirinkimu, kuriame reflektuojamas medijų poveikis mūsų santykiui su aplinka, vaizduotei bei priklausomybė nuo jų.

„Jau atrodo, kad matei visus kino istorijai svarbius, didelius, žinomų režisierių filmus, ypač mokslinės fantastikos žanro. Bet „Iki pasaulio pabaigos“ kažkokiu būdu praslydo matymo lauko pakraščius, ir štai tik šį pavasarį pirmą kartą apie jį sužinojus, likau maloniai nustebinta – pažiūrėjus šį epą jausmas buvo lyg gavus geriausią dovaną“, – sako viena iš „Gilios upės tyliai plaukia“ kuratorių Ignė Smilingytė.

Tikslus ateities numatymas

Mintis sukurti mokslinės fantastikos filmą W. Wenders gimė dar 1977 m., kai jis apsilankė Australijoje ir buvo įkvėptas šalies kraštovaizdžio. Finansavimą milžiniškam savo sumanymui, net 22 mln. dolerių, režisierius užsitikrino tik tuomet, kai jo filmai „Paryžius. Teksasas“ (1984) ir „Dangus virš Berlyno“ (1987) pelnė jam pripažinimą kino pasaulyje – pagrindinius apdovanojimus Kanų ir kituose kino festivaliuose, Europos kino apdovanojimuose ir kt.

Pagrindinį vaidmenį „Iki pasaulio pabaigos“, kaip ir filme „Dangus virš Berlyno“, sukūrė aktorė Solveig Dommartin. Ji buvo ir viena iš „Iki pasaulio pabaigos“ scenarijaus bendraautorių, lydėjusi W. Wenders ir kituose jo projektuose.

Filmas „Iki pasaulio pabaigos“ nukelia į „netolimą ateitį“ – 1999-uosius. Pasaulis apimtas panikos, nes Žemės link skrieja branduolinis palydovas. Tuo metu Semas, lyg šių dienų Odisėjas, keliauja po visą pasaulį, įrašinėdamas vaizdus paslaptinga nauja kamera. Įsimylėjusi Margo, kaip šiuolaikinė Penelopė, ne laukia, o seka jo pėdsakais. Iš paskos keliauja rašytojas Judžinas, buvęs Margo vaikinas, kuriam jos kelionės tampa įkvėpimu naujai knygai. „Pradžioje buvo žodis. O jei pabaigoje bus tik vaizdas?“ – užrašo jis, ir taip įvardija tikrąją pasaulio pabaigą.

Prieš trisdešimt metų įgyvendinta didinga režisieriaus W. Wenderso vizija, kurioje kelionė aplink pasaulį pratęsiama leidžiantis gilyn į pasąmonę, stebina tiksliu ateities numatymu.

Ilgos trukmės filmas „Iki pasaulio pabaigos“ erdvėje po Liubarto tiltu bus parodytas per du vakarus: I dalis – liepos 31 d., II-oji – rugpjūčio 1 d. Seansų pradžia – 21.30 val.

Šių metų ciklo po Liubarto tiltu „Gilios upės tyliai plaukia“ programos kino, literatūros, muzikos, šiuolaikinio meno renginiai vyks iki rugpjūčio 4-osios. Renginiai nemokami. Pradžia – 21.30 val.

Programa: www.menoavilys.org/giliosupes23

Medijų edukacijos ir tyrimų centro „Meno avilys“ veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.