Eksperimentinio kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“ atkeliavo į pajūrį

Šių metų festivalio tema – „terpės“ reiškinys ir sąvoka. Terpė – tai aplinka, bet kokio gyvo organizmo egzistavimo ir visų jam gyventi reikalingų sąlygų visuma.

Pirmoje festivalio programos „Suspaustas laikas“ dalyje Vilniuje žiūrovai galėjo susipažinti su sąlygomis „terpei“ atsirasti ir skleistis, antroje ir trečioje festivalio programos dalyse pajūryje atskleidžiama, kas terpėse kuriasi, be to, lankytojai gali kurti patys.

Festivalyje publikos laukia susitikimai su kūrėjais iš Japonijos ir Lietuvos, specialiai į festivalį atkeliaujantys 16 mm filmai iš Niujorko, latvių kuruota kino performansų programa, pokalbiai apie kiną, choreografiją bei gyvybingumą ir kūrybinės dirbtuvės, kviečiančios kurti filmus iš augalų ar pažinti 16 mm filmų meną. Visi festivalio renginiai nemokami.

Eksperimentai su augalais

Renginių programą Nidoje rugpjūčio 1 d. pradėjo Lietuvoje kuriančio režisieriaus ir vieno iš programos sudarytojų Miki Ambrozy dviejų dienų kūrybinės dirbtuvės. Režisierius kvietė kurti filmus be fotoaparato, pasitelkus tik augalus.

Kontaktinio spausdinimo su augalais pradžia siejama su Anna Atkins, kuri 1842 m. rėmėsi idėja kurti cianotipijas dedant augalus tiesiai ant šviesai jautrios medžiagos. Procesas prasideda renkant augalus bei įvairių formų, dydžių ir tekstūrų organines medžiagas. Jos dėliojamos į koliažą, kurio spausdinimas vyksta ant 16 mm spausdinimo juostos.

Pirmąją dieną Nidoje pratęsė specialiai iš Japonijos atvykusio kūrėjo Tomonari Nishikawa performansas „Šešios septyniasdešimt dvi variacijos, Variacija 2“ (eng. „Six Seventy-Two Variations, Variation 2“) Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje. Performansas sulaukė didelio susidomėjo, ne visi norintys galėjo įį pamatyti.

Vakarą su tokiu pačiu gausiu būriu žiūrovų užbaigė septyni iš Niujorko atkeliavę 16mm garsaus belgų kūrėjo Vito A. Rowlands filmai.

Kitą dieną festivalis pakvietė į Nidos meno koloniją, kur organizatoriai klausė žiūrovų – „Why Cut When You Can Fade?“ ir siūlė susipažinti su kino eksperimentais gyvybingumo srityje – specialia programa apie trijų vietinių menininkų darbus.

Greta Grinevičiutė (LMTA), Miglė Križinauskaitė-Bernotienė (LMTA) ir Miklós Ambrózy (VDA) pakvietė publiką įsitraukti į kūrybos procesą ir laisvą diskusiją apie kiną, choreografiją, gyvybingumą bei įkūnytą techniką. Programą pratęsė Miglės Križinauskaitės-Bernotienės atrinkti šeši filmai „Kitur: erdvėje ir laike“ Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Antrąją kūrybinių dirbtuvių Nidos bendruomenės namuose dieną dalyviai mokėsi sukurti ritmą bei tempą savo judantiems ir šokantiems augalams, o visą patirtį vainikavo dalyvių sukurtų augalų filmų peržiūra.

Paskutinį festivalio vakarą Nidoje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje žiūrovai pasinėrė į subtilių klipų pasaulius, kviečiančius tyrinėti būties ribas. Programą užbaigė devyni atskiri filmai (arba judesiai) „Altered Voicing“, įamžinti performansų menininko, muzikanto iš Naujosios Škotijos pakrantės Chik White.

Klaipėdoje – „Išplėsto spektro“ programa

Rugpjūčio 9-12 dienomis „Suspaustas laikas“ pakvies eksperimentinio kino mėgėjus į renginių erdvę „Hofas“ Klaipėdoje, o norintys suprasti, kaip kurti su 16 mm nespalvota kino juosta, galės to išmokti dirbtuvėse.

Greta filmų festivalyje vyks kūrybinės dirbtuvės su latvių kino kūrėja ir kino laboratorijos „Baltic Analog Lab“ vadove Ieva Balode. Menininkė mokys kūrybiškai dirbti su 16 mm nespalvota kino juosta.

Seminaro metu pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokymams, kaip dirbti su 16 mm filmavimo kamera, kaip apdoroti medžiagą ir projektuoti ją kino projektoriuje. Tačiau dalyviai taip pat galės susipažinti su alternatyvios kūrybos gudrybėmis.

Kino performansų staigmenos

Kino programą Klaipėdoje rugpjūčio 9 d. 21 val. pradės Jeffo Zorrilla'os kino projekcijų, atkeliavusių iš Argentinos, pristatymas. Projekte „Karantino dienoraščiai“ (esp. „Diarios del encierro“) užfiksuotas visus palietęs karantino laikotarpis.

Rugpjūčio 10 d. žiūrovų lauks 16 mm filmai iš „MONO NO AWARE“. Dviejose 50–60 minučių trukmės programose bus rodomi menininkų ir kino kūrėjų iš viso pasaulio 16 mm filmai, kuriuos finansavo JAV organizacija „MONO NO AWARE“. Renginyje dalyvaus ir vienas iš rodomų filmų autorių – Craig Scheihing, atskridęs specialiai iš Niujorko.

Rugpjūčio 11 d. 21 val. „Suspaustas laikas“, jau ne pirmus metus bendradarbiaujantis su latvių „Baltic Analog Lab“, pristatys menininkų Adrianos Vila Guevara, Adriano Galante ir Riojim kino performansų programą „Išplėstas spektras“ (eng. „Spectral Expanded“). Kūrėjai pristatys savo darbus naudodami projektorius kaip gyvus, performatyvius įrankius, kurių dėka įvyks interakcija tarp mašinos, menininkų ir jų meninės medžiagos – analoginio kino juostų.

Programoje žiūrovų lauks du išskirtiniai kūriniai. Vakarą pradės Adriana Vila Guevara ir Adriano Galante kūrinys „KALK'IIN (the place of the throat of the sun)“, kuris nukels žiūrovus į unikalią kino erdvę. Antroje vakaro dalyje žiūrovai išvys Riojim „16mm juostos performansą“ ir išgirs projektoriaus dainuojamą lopšinę.

„SPECTRAL“ projekto tikslas – populiarinti išplėstą analoginį kino meną. Kino performansų programoje – žvilgsnis į eksperimentinio kino sceną iš platesnės perspektyvos, rodant filmus ne tik ekrane, bet ir siejant juos su performatyviais kūriniais. Programą ketvirtus metus įgyvendina „Kūrybiškos Europos“ finansuojamas projektas „SPECTRAL“.

Rugpjūčio 12 d. 21 val. organizatoriai pakvies žiūrovus į paskutinį šių metų festivalio vakarą, skirtą konkursinei programai, kurios filmai nagrinėja šių metų festivalio temą „terpės“ iš įvairių perspektyvų. Po seanso festivalis atsisveikins su eksperimentinio kino ir meno mėgėjais iki kitų metų.

Eksperimentinio kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“ liepos 26–28 dienomis vyko Vilniuje, rugpjūčio 1–3 d. – Nidoje, o rugpjūčio 9–12 dienomis kvies žiūrovus į Klaipėdą. Visa festivalio programa ir renginių tvarkaraštis – „Suspausto laiko“ Facebook paskyroje ir puslapyje – https://suspaustaslaikas.lt/. Visi festivalio renginiai nemokami.

Festivalį „Suspaustas laikas“ remia Lietuvos kino centras, Klaipėdos miesto savivaldybė „Neringa – kultūros sala“, Neringos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, bendrovės „Epson“, „DUV“ ir „Clear Chanel“.