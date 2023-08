Į Nidą suvažiuos gyvosios archeologijos aistruoliai: laukia edukacijos, degustacijos, šokiai ir muzika

Renginys prasidės rugpjūčio 11 d. (penktadienį) Kuršių marių krantinėje, kur įsikurs Lietuvos tautodailininkų ir amatininkų mugė. Čia Neringos svečiai ir gyventojai galės susipažinti su gintaro apdirbėjų, keramikų, bitininkų, juvelyrų, audėjų, tapytojų ir kitų meistrų darbu, įsigyti jų dirbinių.

Amatininkų mugė veiks 3 dienas, iki sekmadienio 22.00 val. Neringos muziejai, organizuojantys renginį, yra dėkingi archeologui-juvelyrui Evaldui Babenskui, sutikusiam Kuršių nerijos istorijos muziejuje parengti parodą „Unikalūs XIII – XIV a. žiedai Lietuvoje“, kurią rugpjūčio 12 d. lydės autoriaus paskaita „Ar šie XIII – XIV a. žiedai unikalūs? Jų archeologija ir rekonstrukcija“.

Vėlyvą penktadienio vakarą, nuo 22 val. rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus prieigose šokio ir muzikos mėgėjai galės pasigėrėti koncertiniu šokiu „This is Not Romeo and Juliet“: Danijos, Lietuvos ir Graikijos atlikėjai, pasitelkę muziką, šokį ir šviesas, pasakos, kaip tikėjimas ir meilė gali išgelbėti pasaulį, kuriame vyrauja karo fonas, skirtingų religijų nesantaika, plona linija tarp meilės ir neapykantos.

Rugpjūčio 12 d. (šeštadienį) Nidos prieplaukos aikštėje įsikurs įvairių tradicinių amatų meistrai. Organizatoriai tris dienas kvies ne tik stebėti amatininkų veiklą, bet ir ragauti istorinės virtuvės patiekalus ir dalyvauti muzikos bei šokio pasirodymuose.

Vyks ir kulinarinės edukacijos. Svečių laukia ruginės duonos kepimas, o desertui – tradiciniai Mažosios Lietuvos vofeliai su kafija. Festivalio lankytojai galės daugiau sužinoti apie archajiškus gintaro apdirbimo, žvejybos būdus bei keramikos istoriją, prisiminti laiko skaičiavimo metodų įvairovę, pažinti istorines papuošalų, aprangos, žaislų kūrimo, vaistų, muilo gamybos subtilybes.

Programoje laukia ir senųjų miestiečių amatų – batsiuvystės, knygrišystės, monetų kalimo ir kt. – pristatymas, viduramžių riterių pasirodymas, kaligrafijos pamokos. Šeštadienį ir sekmadienį prisiregistravusieji iš anksto nemokamai dalyvaus pažintinėje ekskursijoje Kuršių mariomis burine valtimi – kurėnu „Kuršis“.

Festivalį vainikuos vakaro koncertas Nidos prieplaukos aikštėje, kuriame pasirodys muzikoa scenos fenomenas, vienas ekspresyviausių Lietuvos kūrėjų – multiinstrumentininkas Saulius Petreikis.

Šventėje svečiuosis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus Kaune, Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus, Kuršių nerijos nacionalinio parko, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus, Ežerų žvejybos muziejaus Mindūnuose (Molėtų raj.), Mažeikių muziejaus, Čekauskų etnografijos muziejaus Lekėčiuose (Šakių raj.), amatininkų klubų „Dvaro meistrai“, „Viduramžiai LT“ muziejininkai ir edukatoriai, Neringos sveikatos klubas „Esuva“.

Šventės programa skelbiama tinklapyje www.neringosmuziejai.lt